Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vhata написав:Если я не ошибаюсь, и там действительно нет чугунной топки, то чел продает именно поэтому - отопить невозможно, теплый воздух весь уйдет в камино-дырку, даже крошечные щели.. НО, если по уму сделать, и каминчик внизу, то машины дубовых дров, даже чурок, на всю зиму Вам хватит для комфортоной жизни.
Опять же, это просто предположение
И процентов на 90% стены из силикатного кирпича , потом уже ,для блезиру "утеплили" 5 см. пенопласта и накрасили губы. Потёмкинская лестница в дом это "плюс" ...
Силикат не страшен. Уточни когда утепляли, может трещины есть по дому и утеплением скрыли их временно. То же самое, что с новым заездом в гараж могли скрыть то, что там постоянно влага была(в этом сезоне может и не было, тк сухо везде)
Норм домик. Внутри можно переделать ремонт. Уверен, что себестоимость выше, чем продажная цена. Если бы увидеть вживую, то точно мог оценить, насколько интересен этот домик. Ну а вообще содержать частный дом, дорогая штука. Вот у меня есть, поэтому проблем с расходной частью нет, всегда дефицит бюджета
Ну да, мебель обои двери поменял под себя и всего делов.
vhata написав:Подсмотрела на ФУПе с 11 минуты. Не офф топ, строго по теме https://www.youtube.com/watch?v=cqP04RR ... e=emb_logo Коротко - штаты, работы нема, надо прикупить квартирку Киев, Одесса пр, погрузить все в съемный гараж и уехать в Украину до лучших времен... И это только начало. Пшеница на рынках вверх.
зы:Уну, сфоткайте, если созреете, тот камин, там вроде чугун есть, а стекла нет?! (чисто женское любопытство)
1. А где сейчас по-дргуому? 2. Чувак намел смесь вполне разумных вещей и дикой глупости. 2.1 Работы нет и мы вернемся в Украину. Пока карантин - работы нет. Закончится карантин - будет работа. Пока карантин - как он собирается вернуться в Украину? Пешком? Самолеты на привязи стоят. 2.2 Мортгидж - вещь очень скользкая. Если нет железобетонной уверенности в завтрашнем дне - лучше не брать, да и -то нельзя быть уверенным на 100%, а ребята далеко не то чтобы быть уверенными. Да и к чему лишние понты? У меня есть знакомая пара в НЙ, без детей (и не будет), семейный доход порядка 300 куе в год. Понтов - ноль. Снимают в Бруклине 1 бедрум за 1300 баксов (цена старая, они в этой хате живут больше 10 лет). Им нормально. Экономически не выгодно обзаводиться своим жильем, хотя могут купить даже без мортгиджа. 2.3 Судя по всему, у ребят психология заробитчан, а не эмигрантов. Поэтому они и вспоминают про Украину. Это пройдет. Они и сами на это намекнули. 2.4. "подушка" в виде недвиги им нужна в случае, если они себе не заработают на американскую пенсию. Но они это смогут сделать в любой момент. В принципе, если не сильно широко жить то 2 года на дальнобое ему даст возможность отложить на квартиру в Киеве. Когда-же ньюкамеры начинают покупать (не брать в лиз или на худой конец в файненшл) машины, мортгиджи и пр - это может грустно закончиться.
В опчем, мораль - закончится карантин, начнется заливка экономики баблом, пойдет работа - они про Украину мгновенно забудут. Пока карантин не закончится, они до Украины не доберутся никак. Кстати, чувак дал понять, что работа есть, но "ваша галя балувана". В Украине ему не будет работы никакой сейчас.
vhata написав:Подсмотрела на ФУПе с 11 минуты. Не офф топ, строго по теме https://www.youtube.com/watch?v=cqP04RR ... e=emb_logo Коротко - штаты, работы нема, надо прикупить квартирку Киев, Одесса пр, погрузить все в съемный гараж и уехать в Украину до лучших времен... И это только начало. Пшеница на рынках вверх.
зы:Уну, сфоткайте, если созреете, тот камин, там вроде чугун есть, а стекла нет?! (чисто женское любопытство)
1. А где сейчас по-дргуому? 2. Чувак намел смесь вполне разумных вещей и дикой глупости. 2.1 Работы нет и мы вернемся в Украину. Пока карантин - работы нет. Закончится карантин - будет работа. Пока карантин - как он собирается вернуться в Украину? Пешком? Самолеты на привязи стоят. 2.2 Мортгидж - вещь очень скользкая. Если нет железобетонной уверенности в завтрашнем дне - лучше не брать, да и -то нельзя быть уверенным на 100%, а ребята далеко не то чтобы быть уверенными. Да и к чему лишние понты? У меня есть знакомая пара в НЙ, без детей (и не будет), семейный доход порядка 300 куе в год. Понтов - ноль. Снимают в Бруклине 1 бедрум за 1300 баксов (цена старая, они в этой хате живут больше 10 лет). Им нормально. Экономически не выгодно обзаводиться своим жильем, хотя могут купить даже без мортгиджа. 2.3 Судя по всему, у ребят психология заробитчан, а не эмигрантов. Поэтому они и вспоминают про Украину. Это пройдет. Они и сами на это намекнули. 2.4. "подушка" в виде недвиги им нужна в случае, если они себе не заработают на американскую пенсию. Но они это смогут сделать в любой момент. В принципе, если не сильно широко жить то 2 года на дальнобое ему даст возможность отложить на квартиру в Киеве. Когда-же ньюкамеры начинают покупать (не брать в лиз или на худой конец в файненшл) машины, мортгиджи и пр - это может грустно закончиться.
В опчем, мораль - закончится карантин, начнется заливка экономики баблом, пойдет работа - они про Украину мгновенно забудут. Пока карантин не закончится, они до Украины не доберутся никак. Кстати, чувак дал понять, что работа есть, но "ваша галя балувана". В Украине ему не будет работы никакой сейчас.
чувак не хоче на траках 14...15 року випуску кататися, бо "рухлядь"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/