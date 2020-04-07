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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 36273628362936303631>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 11:56

изучал тему камина, по правильному делать на этапе проекта с внешним подводом воздуха, герметичная топка правильная 2к евро, автоматика, дымоход, водяная рубашка, защита, теплообменники, теплоаккумы, отделка портала - все это тянет в районе 4-5 евро минимум. делать дешево смысла нет, проще вообще не делать или поставить электрокамин, прости Господи.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 12:46

  UA написав:
  airmax78 написав:100%. Кто в этот кризис не наберется долгов по самое нимагу - тот проиграет. Потому что у меня уже такое ощущение, что отдавать в приниципе никто ничего не планирует.

МВА :mrgreen: Посмотрите на цены аренды и цены на нефть. Дефляционный коллапс. Не?

Согласна с УА. Наливают сейчас слишком щедро, трубят об этом на каждом углу. Перекроют краник, будет горе.
осторожно, пишу из провинции
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 12:54

  gonchik74 написав:Ага, и стать кочегаром. Носить с утра до вечера дрова по этой потемкинской лестнице.
Думаю, Уня ради этого и смотрит дома.
Еще спрошу - это Авторский проект предполагал слепую зону на фасаде над гаражем слева?
Нормальная дубовая чурка горит 4-5 часов. И атмосфера горящего камина в зимний вечер, это непередаваемо :)
По дизайну - вероятно, какая то барбиобразная леди планирова :( Арочные окна, круглэнька крыша +60% наверное к стандартной смете.
осторожно, пишу из провинции
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 12:59

  trololo написав:изучал тему камина, по правильному делать на этапе проекта с внешним подводом воздуха, герметичная топка правильная 2к евро, автоматика, дымоход, водяная рубашка, защита, теплообменники, теплоаккумы, отделка портала - все это тянет в районе 4-5 евро минимум. делать дешево смысла нет, проще вообще не делать или поставить электрокамин, прости Господи.
внешний подвод - да,
но можно обойтись малой кровью - Kratki Koza K9 внутри голый дымоход из нержавейки, снаружи утепленный (с монтажем уложитесь в 20 к грн :))

Кстати, Уну можно так сделать, оставить дымоход, поставить Козу и забирать теплый воздух из дымохода на этажи.

зы: электрокамин - как пластиковые цветы в доме
Востаннє редагувалось vhata в Пон 20 кві, 2020 13:05, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:03

  vhata написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:100%. Кто в этот кризис не наберется долгов по самое нимагу - тот проиграет. Потому что у меня уже такое ощущение, что отдавать в приниципе никто ничего не планирует.

МВА :mrgreen: Посмотрите на цены аренды и цены на нефть. Дефляционный коллапс. Не?

Согласна с УА. Наливают сейчас слишком щедро, трубят об этом на каждом углу. Перекроют краник, будет горе.

В Европе краник не могут перекрыть с 2009 года, в Штатах - с 2008го попытались один раз в 2019м - хватило на 2 месяца. Консенсус такой: эмиссия - меньшее из зол. Тем более что производительность растет, новые технологии, AI, роботы и прочая фигня. Сколько денег не эмитируй - промышленность под них произведет товары - только успевай покупать. Сейчас не 16й век, когда инфляции было подвержено в т.ч. и золото, потому что производительность труда была +/- константой.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:09

  vhata написав:
  gonchik74 написав:Ага, и стать кочегаром. Носить с утра до вечера дрова по этой потемкинской лестнице.
Думаю, Уня ради этого и смотрит дома.
Еще спрошу - это Авторский проект предполагал слепую зону на фасаде над гаражем слева?
Нормальная дубовая чурка горит 4-5 часов. И атмосфера горящего камина в зимний вечер, это непередаваемо :)
По дизайну - вероятно, какая то барбиобразная леди планирова :( Арочные окна, круглэнька крыша +60% наверное к стандартной смете.

ага, гелик с номерами "миледи"....
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:11

  airmax78 написав:В Европе краник не могут перекрыть с 2009 года, в Штатах - с 2008го попытались один раз в 2019м - хватило на 2 месяца. Консенсус такой: эмиссия - меньшее из зол. Тем более что производительность растет, новые технологии, AI, роботы и прочая фигня. Сколько денег не эмитируй - промышленность под них произведет товары - только успевай покупать. Сейчас не 16й век, когда инфляции было подвержено в т.ч. и золото, потому что производительность труда была +/- константой.
Проблема в том, что так думают ВСЕ. Будет ровно наоборот - будэ скрута, сильная. И вполне возможно, что у нас будет лучше, чем где то. Ихмо.
осторожно, пишу из провинции
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:18

  vhata написав:
  airmax78 написав:В Европе краник не могут перекрыть с 2009 года, в Штатах - с 2008го попытались один раз в 2019м - хватило на 2 месяца. Консенсус такой: эмиссия - меньшее из зол. Тем более что производительность растет, новые технологии, AI, роботы и прочая фигня. Сколько денег не эмитируй - промышленность под них произведет товары - только успевай покупать. Сейчас не 16й век, когда инфляции было подвержено в т.ч. и золото, потому что производительность труда была +/- константой.
Проблема в том, что так думают ВСЕ. Будет ровно наоборот - будэ скрута, сильная. И вполне возможно, что у нас будет лучше, чем где то. Ихмо.

Достаточно того, что так считают ФРС, ЕЦБ, Банк Японии, Банк Китая. У нас вряд ли будет лучше, потому что в отличие от перечисленных экономик, в нашей с производительностью труда и технологиями все довольно грустно. Поэтому нам важно, чтобы нам внешний кран не перекрыли. Наш гривневый кран не подкреплен экономикой, которая может произвести любое нужное количество товаров, к сожалению.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:27

  rjkz написав:
  vhata написав:Подсмотрела на ФУПе с 11 минуты. Не офф топ, строго по теме :)
https://www.youtube.com/watch?v=cqP04RR ... e=emb_logo
Коротко - штаты, работы нема, надо прикупить квартирку Киев, Одесса пр, погрузить все в съемный гараж и уехать в Украину до лучших времен...
И это только начало.
Пшеница на рынках вверх.

зы:Уну, сфоткайте, если созреете, тот камин, там вроде чугун есть, а стекла нет?! (чисто женское любопытство)


1. А где сейчас по-дргуому?
2. Чувак намел смесь вполне разумных вещей и дикой глупости.
2.1 Работы нет и мы вернемся в Украину. Пока карантин - работы нет. Закончится карантин - будет работа. Пока карантин - как он собирается вернуться в Украину? Пешком? Самолеты на привязи стоят.
2.2 Мортгидж - вещь очень скользкая. Если нет железобетонной уверенности в завтрашнем дне - лучше не брать, да и -то нельзя быть уверенным на 100%, а ребята далеко не то чтобы быть уверенными. Да и к чему лишние понты? У меня есть знакомая пара в НЙ, без детей (и не будет), семейный доход порядка 300 куе в год. Понтов - ноль. Снимают в Бруклине 1 бедрум за 1300 баксов (цена старая, они в этой хате живут больше 10 лет). Им нормально. Экономически не выгодно обзаводиться своим жильем, хотя могут купить даже без мортгиджа.
2.3 Судя по всему, у ребят психология заробитчан, а не эмигрантов. Поэтому они и вспоминают про Украину. Это пройдет. Они и сами на это намекнули.
2.4. "подушка" в виде недвиги им нужна в случае, если они себе не заработают на американскую пенсию. Но они это смогут сделать в любой момент. В принципе, если не сильно широко жить то 2 года на дальнобое ему даст возможность отложить на квартиру в Киеве. Когда-же ньюкамеры начинают покупать (не брать в лиз или на худой конец в файненшл) машины, мортгиджи и пр - это может грустно закончиться.

В опчем, мораль - закончится карантин, начнется заливка экономики баблом, пойдет работа - они про Украину мгновенно забудут. Пока карантин не закончится, они до Украины не доберутся никак.
Кстати, чувак дал понять, что работа есть, но "ваша галя балувана". В Украине ему не будет работы никакой сейчас.


В Україні робота з ЗП 500 Дол/міс на руки і раніше була за щастя для пересічного. Зараз пересічний сидить в карантині, чухає потилицю, згадує свої поїздки в Єгипет, Туреччину та інші Мексики, і думає, де би взяти 100 Дол на купівлю крупи і макаронів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:30

  airmax78 написав:Достаточно того, что так считают ФРС, ЕЦБ, Банк Японии, Банк Китая. У нас вряд ли будет лучше, потому что в отличие от перечисленных экономик, в нашей с производительностью труда и технологиями все довольно грустно. Поэтому нам важно, чтобы нам внешний кран не перекрыли. Наш гривневый кран не подкреплен экономикой, которая может произвести любое нужное количество товаров, к сожалению.
Макс, проблема в МБА :)
Мы можем произвести ЕДУ и вода у нас есть. И дай свободу предпринимательству, вильнолюдь сделает все. В карманах, мистэкспрессах вывезет технологии из всех частей света и соберет по месту любое производство.
Скотская, полуфеодальная организация государства, как удав душит все в стране.
Время покажет, если даст Бог, через годик вернемся к теме. :)
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