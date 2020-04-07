Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
изучал тему камина, по правильному делать на этапе проекта с внешним подводом воздуха, герметичная топка правильная 2к евро, автоматика, дымоход, водяная рубашка, защита, теплообменники, теплоаккумы, отделка портала - все это тянет в районе 4-5 евро минимум. делать дешево смысла нет, проще вообще не делать или поставить электрокамин, прости Господи.
gonchik74 написав:Ага, и стать кочегаром. Носить с утра до вечера дрова по этой потемкинской лестнице. Думаю, Уня ради этого и смотрит дома. Еще спрошу - это Авторский проект предполагал слепую зону на фасаде над гаражем слева?
Нормальная дубовая чурка горит 4-5 часов. И атмосфера горящего камина в зимний вечер, это непередаваемо По дизайну - вероятно, какая то барбиобразная леди планирова Арочные окна, круглэнька крыша +60% наверное к стандартной смете.
trololo написав:изучал тему камина, по правильному делать на этапе проекта с внешним подводом воздуха, герметичная топка правильная 2к евро, автоматика, дымоход, водяная рубашка, защита, теплообменники, теплоаккумы, отделка портала - все это тянет в районе 4-5 евро минимум. делать дешево смысла нет, проще вообще не делать или поставить электрокамин, прости Господи.
внешний подвод - да, но можно обойтись малой кровью - Kratki Koza K9 внутри голый дымоход из нержавейки, снаружи утепленный (с монтажем уложитесь в 20 к грн )
Кстати, Уну можно так сделать, оставить дымоход, поставить Козу и забирать теплый воздух из дымохода на этажи.
зы: электрокамин - как пластиковые цветы в доме
Востаннє редагувалось vhata в Пон 20 кві, 2020 13:05, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:100%. Кто в этот кризис не наберется долгов по самое нимагу - тот проиграет. Потому что у меня уже такое ощущение, что отдавать в приниципе никто ничего не планирует.
МВА Посмотрите на цены аренды и цены на нефть. Дефляционный коллапс. Не?
Согласна с УА. Наливают сейчас слишком щедро, трубят об этом на каждом углу. Перекроют краник, будет горе.
В Европе краник не могут перекрыть с 2009 года, в Штатах - с 2008го попытались один раз в 2019м - хватило на 2 месяца. Консенсус такой: эмиссия - меньшее из зол. Тем более что производительность растет, новые технологии, AI, роботы и прочая фигня. Сколько денег не эмитируй - промышленность под них произведет товары - только успевай покупать. Сейчас не 16й век, когда инфляции было подвержено в т.ч. и золото, потому что производительность труда была +/- константой.
gonchik74 написав:Ага, и стать кочегаром. Носить с утра до вечера дрова по этой потемкинской лестнице. Думаю, Уня ради этого и смотрит дома. Еще спрошу - это Авторский проект предполагал слепую зону на фасаде над гаражем слева?
Нормальная дубовая чурка горит 4-5 часов. И атмосфера горящего камина в зимний вечер, это непередаваемо По дизайну - вероятно, какая то барбиобразная леди планирова Арочные окна, круглэнька крыша +60% наверное к стандартной смете.
airmax78 написав:В Европе краник не могут перекрыть с 2009 года, в Штатах - с 2008го попытались один раз в 2019м - хватило на 2 месяца. Консенсус такой: эмиссия - меньшее из зол. Тем более что производительность растет, новые технологии, AI, роботы и прочая фигня. Сколько денег не эмитируй - промышленность под них произведет товары - только успевай покупать. Сейчас не 16й век, когда инфляции было подвержено в т.ч. и золото, потому что производительность труда была +/- константой.
Проблема в том, что так думают ВСЕ. Будет ровно наоборот - будэ скрута, сильная. И вполне возможно, что у нас будет лучше, чем где то. Ихмо.
airmax78 написав:В Европе краник не могут перекрыть с 2009 года, в Штатах - с 2008го попытались один раз в 2019м - хватило на 2 месяца. Консенсус такой: эмиссия - меньшее из зол. Тем более что производительность растет, новые технологии, AI, роботы и прочая фигня. Сколько денег не эмитируй - промышленность под них произведет товары - только успевай покупать. Сейчас не 16й век, когда инфляции было подвержено в т.ч. и золото, потому что производительность труда была +/- константой.
Проблема в том, что так думают ВСЕ. Будет ровно наоборот - будэ скрута, сильная. И вполне возможно, что у нас будет лучше, чем где то. Ихмо.
Достаточно того, что так считают ФРС, ЕЦБ, Банк Японии, Банк Китая. У нас вряд ли будет лучше, потому что в отличие от перечисленных экономик, в нашей с производительностью труда и технологиями все довольно грустно. Поэтому нам важно, чтобы нам внешний кран не перекрыли. Наш гривневый кран не подкреплен экономикой, которая может произвести любое нужное количество товаров, к сожалению.
vhata написав:Подсмотрела на ФУПе с 11 минуты. Не офф топ, строго по теме https://www.youtube.com/watch?v=cqP04RR ... e=emb_logo Коротко - штаты, работы нема, надо прикупить квартирку Киев, Одесса пр, погрузить все в съемный гараж и уехать в Украину до лучших времен... И это только начало. Пшеница на рынках вверх.
зы:Уну, сфоткайте, если созреете, тот камин, там вроде чугун есть, а стекла нет?! (чисто женское любопытство)
1. А где сейчас по-дргуому? 2. Чувак намел смесь вполне разумных вещей и дикой глупости. 2.1 Работы нет и мы вернемся в Украину. Пока карантин - работы нет. Закончится карантин - будет работа. Пока карантин - как он собирается вернуться в Украину? Пешком? Самолеты на привязи стоят. 2.2 Мортгидж - вещь очень скользкая. Если нет железобетонной уверенности в завтрашнем дне - лучше не брать, да и -то нельзя быть уверенным на 100%, а ребята далеко не то чтобы быть уверенными. Да и к чему лишние понты? У меня есть знакомая пара в НЙ, без детей (и не будет), семейный доход порядка 300 куе в год. Понтов - ноль. Снимают в Бруклине 1 бедрум за 1300 баксов (цена старая, они в этой хате живут больше 10 лет). Им нормально. Экономически не выгодно обзаводиться своим жильем, хотя могут купить даже без мортгиджа. 2.3 Судя по всему, у ребят психология заробитчан, а не эмигрантов. Поэтому они и вспоминают про Украину. Это пройдет. Они и сами на это намекнули. 2.4. "подушка" в виде недвиги им нужна в случае, если они себе не заработают на американскую пенсию. Но они это смогут сделать в любой момент. В принципе, если не сильно широко жить то 2 года на дальнобое ему даст возможность отложить на квартиру в Киеве. Когда-же ньюкамеры начинают покупать (не брать в лиз или на худой конец в файненшл) машины, мортгиджи и пр - это может грустно закончиться.
В опчем, мораль - закончится карантин, начнется заливка экономики баблом, пойдет работа - они про Украину мгновенно забудут. Пока карантин не закончится, они до Украины не доберутся никак. Кстати, чувак дал понять, что работа есть, но "ваша галя балувана". В Украине ему не будет работы никакой сейчас.
В Україні робота з ЗП 500 Дол/міс на руки і раніше була за щастя для пересічного. Зараз пересічний сидить в карантині, чухає потилицю, згадує свої поїздки в Єгипет, Туреччину та інші Мексики, і думає, де би взяти 100 Дол на купівлю крупи і макаронів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
airmax78 написав:Достаточно того, что так считают ФРС, ЕЦБ, Банк Японии, Банк Китая. У нас вряд ли будет лучше, потому что в отличие от перечисленных экономик, в нашей с производительностью труда и технологиями все довольно грустно. Поэтому нам важно, чтобы нам внешний кран не перекрыли. Наш гривневый кран не подкреплен экономикой, которая может произвести любое нужное количество товаров, к сожалению.
Макс, проблема в МБА Мы можем произвести ЕДУ и вода у нас есть. И дай свободу предпринимательству, вильнолюдь сделает все. В карманах, мистэкспрессах вывезет технологии из всех частей света и соберет по месту любое производство. Скотская, полуфеодальная организация государства, как удав душит все в стране. Время покажет, если даст Бог, через годик вернемся к теме.