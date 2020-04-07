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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 20 кві, 2020 13:36
Всем привет!
Долго не решалась выносить свою проблему на всеобщее обозрение, но уже нет сил терпеть!!
Дело в том, что я - жена Трибеки, этого негодяя и козла.
Мы с ним поженились 5 лет назад, он меня обманул, дарил цветы, рассказывал как мы будем прекрасно жить... я как дура повелась.
А оказалось что он импотент. Начались ссоры.
Он сразу после свадьбы настоял на продаже моего наследства от бабушки, и купил две однокомнатные квартиры под аренду - одну на Круше, как он сам называет, другую - на Виноградаре, возле конечной 26 троллейбуса.
С тех пор он вообще ничего не делал, возомнил себя великим бизнесменом и лежал на диване, я спрашивала: ну сделай хоть что-то по дому, или устройся на работу, он говорил мне: не видишь, я занят, жду аренду. Две аренды, это 18 тыс гривен, нам хватало на еду, но не более того.
Иногда я заходила в Трибекин ноутбук, пока он не видел, и так узнала про этот форум, и даже начала иногда тут писать сообщения, поэтому они и были от женского лица, от меня.
А сейчас уже терпение лопнуло. Сказал что поехал к своим родственникам. Зашла на форум, тут прочитала, что он с какой-то девкой засел в деревне, это его бабка оставила хату-мазанку, не знаю какая дура согласилась с ним туда поехать, там ни удобств, всегда сыро и холодно.
Он скотина, забрал наш новый Логан, я даже доехать туда не могу - деу сенс в гараже хоть и не очень старый, но не заводится, нужно соседа просить, не знаю что делать. Может среди вас есть его друзья, которые отвезут меня, дорогу укажу, это 85 км от метро Сырец?
Буду разводиться и отсуживать квартиры, это же мое наследство, почему этот трутень должен жить за счет моих денег???
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Додано: Пон 20 кві, 2020 13:39
vhata написав: airmax78 написав:
Достаточно того, что так считают ФРС, ЕЦБ, Банк Японии, Банк Китая. У нас вряд ли будет лучше, потому что в отличие от перечисленных экономик, в нашей с производительностью труда и технологиями все довольно грустно. Поэтому нам важно, чтобы нам внешний кран не перекрыли. Наш гривневый кран не подкреплен экономикой, которая может произвести любое нужное количество товаров, к сожалению.
Макс, проблема в МБА
Мы можем произвести ЕДУ и вода у нас есть. И дай свободу предпринимательству, вильнолюдь сделает все. В карманах, мистэкспрессах вывезет технологии из всех частей света и соберет по месту любое производство.
Скотская, полуфеодальная организация государства, как удав душит все в стране.
Время покажет, если даст Бог, через годик вернемся к теме.
Организация государства четко соответствует чаяниям и уровню большей части населения. Поэтому и говорю, что вильнолюди сначала должны научиться "не колхозить фасады" (уважать законы), а потом уже думать о подъеме экономики. И да, к сожалению, голод чаще всего случается именно в тех государствах, в которых с/х - ключевой сектор экономики.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 13:41
trololo написав:
изучал тему камина, по правильному делать на этапе проекта с внешним подводом воздуха, герметичная топка правильная 2к евро, автоматика, дымоход, водяная рубашка, защита, теплообменники, теплоаккумы, отделка портала - все это тянет в районе 4-5 евро минимум. делать дешево смысла нет, проще вообще не делать или поставить электрокамин, прости Господи.
довольно хорошая оценка стоимости камина
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Додано: Пон 20 кві, 2020 13:43
Колбаска написав:
Всем привет!
Долго не решалась выносить свою проблему на всеобщее обозрение, но уже нет сил терпеть!!
Дело в том, что я - жена Трибеки, этого негодяя и козла.
Мы с ним поженились 5 лет назад, он меня обманул, дарил цветы, рассказывал как мы будем прекрасно жить... я как дура повелась.
А оказалось что он импотент. Начались ссоры.
Он сразу после свадьбы настоял на продаже моего наследства от бабушки, и купил две однокомнатные квартиры под аренду - одну на Круше, как он сам называет, другую - на Виноградаре, возле конечной 26 троллейбуса.
С тех пор он вообще ничего не делал, возомнил себя великим бизнесменом и лежал на диване, я спрашивала: ну сделай хоть что-то по дому, или устройся на работу, он говорил мне: не видишь, я занят, жду аренду. Две аренды, это 18 тыс гривен, нам хватало на еду, но не более того.
Иногда я заходила в Трибекин ноутбук, пока он не видел, и так узнала про этот форум, и даже начала иногда тут писать сообщения, поэтому они и были от женского лица, от меня.
А сейчас уже терпение лопнуло. Сказал что поехал к своим родственникам. Зашла на форум, тут прочитала, что он с какой-то девкой засел в деревне, это его бабка оставила хату-мазанку, не знаю какая дура согласилась с ним туда поехать, там ни удобств, всегда сыро и холодно.
Он скотина, забрал наш новый Логан, я даже доехать туда не могу - деу сенс в гараже хоть и не очень старый, но не заводится, нужно соседа просить, не знаю что делать. Может среди вас есть его друзья, которые отвезут меня, дорогу укажу, это 85 км от метро Сырец?
Буду разводиться и отсуживать квартиры, это же мое наследство, почему этот трутень должен жить за счет моих денег???
Сенс можно подкурить от кого-нибудь. Крокодилы есть?
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Додано: Пон 20 кві, 2020 13:45
Колбаска написав:
Всем привет!
Долго не решалась выносить свою проблему на всеобщее обозрение, но уже нет сил терпеть!!
Дело в том, что я - жена Трибеки, этого негодяя и козла.
Мы с ним поженились 5 лет назад, он меня обманул, дарил цветы, рассказывал как мы будем прекрасно жить... я как дура повелась.
А оказалось что он импотент. Начались ссоры.
Он сразу после свадьбы настоял на продаже моего наследства от бабушки, и купил две однокомнатные квартиры под аренду - одну на Круше, как он сам называет, другую - на Виноградаре, возле конечной 26 троллейбуса.
С тех пор он вообще ничего не делал, возомнил себя великим бизнесменом и лежал на диване, я спрашивала: ну сделай хоть что-то по дому, или устройся на работу, он говорил мне: не видишь, я занят, жду аренду. Две аренды, это 18 тыс гривен, нам хватало на еду, но не более того.
Иногда я заходила в Трибекин ноутбук, пока он не видел, и так узнала про этот форум, и даже начала иногда тут писать сообщения, поэтому они и были от женского лица, от меня.
А сейчас уже терпение лопнуло. Сказал что поехал к своим родственникам. Зашла на форум, тут прочитала, что он с какой-то девкой засел в деревне, это его бабка оставила хату-мазанку, не знаю какая дура согласилась с ним туда поехать, там ни удобств, всегда сыро и холодно.
Он скотина, забрал наш новый Логан, я даже доехать туда не могу - деу сенс в гараже хоть и не очень старый, но не заводится, нужно соседа просить, не знаю что делать. Может среди вас есть его друзья, которые отвезут меня, дорогу укажу, это 85 км от метро Сырец?
Буду разводиться и отсуживать квартиры, это же мое наследство, почему этот трутень должен жить за счет моих денег???
знатный стеб. интересно, кто?
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Додано: Пон 20 кві, 2020 13:45
vhata написав: airmax78 написав:
Достаточно того, что так считают ФРС, ЕЦБ, Банк Японии, Банк Китая. У нас вряд ли будет лучше, потому что в отличие от перечисленных экономик, в нашей с производительностью труда и технологиями все довольно грустно. Поэтому нам важно, чтобы нам внешний кран не перекрыли. Наш гривневый кран не подкреплен экономикой, которая может произвести любое нужное количество товаров, к сожалению.
Макс, проблема в МБА
Мы можем произвести ЕДУ и вода у нас есть. И дай свободу предпринимательству, вильнолюдь сделает все. В карманах, мистэкспрессах вывезет технологии из всех частей света и соберет по месту любое производство.
Скотская, полуфеодальная организация государства, как удав душит все в стране.
Время покажет, если даст Бог, через годик вернемся к теме.
И да, винить во всем образование, что мы постоянно наблюдаем на этом форуме, это тоже показатель не очень. Проблема не в МБА, а в том, что мы в дупе.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 13:46
airmax78 написав: Колбаска написав:
Всем привет!
Долго не решалась выносить свою проблему на всеобщее обозрение, но уже нет сил терпеть!!
Дело в том, что я - жена Трибеки, этого негодяя и козла.
Мы с ним поженились 5 лет назад, он меня обманул, дарил цветы, рассказывал как мы будем прекрасно жить... я как дура повелась.
А оказалось что он импотент. Начались ссоры.
Он сразу после свадьбы настоял на продаже моего наследства от бабушки, и купил две однокомнатные квартиры под аренду - одну на Круше, как он сам называет, другую - на Виноградаре, возле конечной 26 троллейбуса.
С тех пор он вообще ничего не делал, возомнил себя великим бизнесменом и лежал на диване, я спрашивала: ну сделай хоть что-то по дому, или устройся на работу, он говорил мне: не видишь, я занят, жду аренду. Две аренды, это 18 тыс гривен, нам хватало на еду, но не более того.
Иногда я заходила в Трибекин ноутбук, пока он не видел, и так узнала про этот форум, и даже начала иногда тут писать сообщения, поэтому они и были от женского лица, от меня.
А сейчас уже терпение лопнуло. Сказал что поехал к своим родственникам. Зашла на форум, тут прочитала, что он с какой-то девкой засел в деревне, это его бабка оставила хату-мазанку, не знаю какая дура согласилась с ним туда поехать, там ни удобств, всегда сыро и холодно.
Он скотина, забрал наш новый Логан, я даже доехать туда не могу - деу сенс в гараже хоть и не очень старый, но не заводится, нужно соседа просить, не знаю что делать. Может среди вас есть его друзья, которые отвезут меня, дорогу укажу, это 85 км от метро Сырец?
Буду разводиться и отсуживать квартиры, это же мое наследство, почему этот трутень должен жить за счет моих денег???
Сенс можно подкурить от кого-нибудь. Крокодилы есть?
ну так у соседа, но не хочу его просить - мы ему еще с ремонта не вернули старый умывальник и банку краски. Знаете как, все руки не доходили поехать купить, да и дорого, а сейчас вот вообще никакого желания у меня нет ехать в Эпицентр, да и не на чем, да и не должна женщина таким заниматься, я считаю.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 13:50
Колбаска написав:
Всем привет!
Долго не решалась выносить свою проблему на всеобщее обозрение, но уже нет сил терпеть!!
Дело в том, что я - жена Трибеки, этого негодяя и козла.
Мы с ним поженились 5 лет назад, он меня обманул, дарил цветы, рассказывал как мы будем прекрасно жить... я как дура повелась.
А оказалось что он импотент. Начались ссоры.
Он сразу после свадьбы настоял на продаже моего наследства от бабушки, и купил две однокомнатные квартиры под аренду - одну на Круше, как он сам называет, другую - на Виноградаре, возле конечной 26 троллейбуса.
С тех пор он вообще ничего не делал, возомнил себя великим бизнесменом и лежал на диване, я спрашивала: ну сделай хоть что-то по дому, или устройся на работу, он говорил мне: не видишь, я занят, жду аренду. Две аренды, это 18 тыс гривен, нам хватало на еду, но не более того.
Иногда я заходила в Трибекин ноутбук, пока он не видел, и так узнала про этот форум, и даже начала иногда тут писать сообщения, поэтому они и были от женского лица, от меня.
А сейчас уже терпение лопнуло. Сказал что поехал к своим родственникам. Зашла на форум, тут прочитала, что он с какой-то девкой засел в деревне, это его бабка оставила хату-мазанку, не знаю какая дура согласилась с ним туда поехать, там ни удобств, всегда сыро и холодно.
Он скотина, забрал наш новый Логан, я даже доехать туда не могу - деу сенс в гараже хоть и не очень старый, но не заводится, нужно соседа просить, не знаю что делать. Может среди вас есть его друзья, которые отвезут меня, дорогу укажу, это 85 км от метро Сырец?
Буду разводиться и отсуживать квартиры, это же мое наследство, почему этот трутень должен жить за счет моих денег???
Уважаемая гражданка К. Вурст.
Все просто шедеврально, но...
Не раскрыты темы, откуда взялись новый Логан, гараж и Дэу Сенс.
P/S: Фотографии-иллюстрации сырой и промозглой хаты-мазанки можно попросить у Флая через Натт, он ей точно не откажет
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Додано: Пон 20 кві, 2020 13:51
vhata написав: airmax78 написав:
В Европе краник не могут перекрыть с 2009 года, в Штатах - с 2008го попытались один раз в 2019м - хватило на 2 месяца. Консенсус такой: эмиссия - меньшее из зол.
Тем более что производительность растет, новые технологии, AI, роботы и прочая фигня. Сколько денег не эмитируй - промышленность под них произведет товары - только успевай покупать. Сейчас не 16й век, когда инфляции было подвержено в т.ч. и золото, потому что производительность труда была +/- константой.
Проблема в том, что так думают ВСЕ. Будет ровно наоборот - будэ скрута, сильная. И вполне возможно, что у нас будет лучше, чем где то. Ихмо.
Американцы напечатают денег, и они утратят в ценности. Это конечно минус для них.
На этом фоне, казалось бы, те, кто обладают чем-то реальным (например сыровыной, пшоном, и т.д.) - могут быть в выигрыше. Например Украина. Но не тут-то было - из Украины всё вывезут взамен обесценившихся бумажек. В итоге получим дефицит, долларовую инфляцию выше, чем в США, и т.д.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 20 кві, 2020 13:51
Колбаска написав: airmax78 написав: Колбаска написав:
Всем привет!
Долго не решалась выносить свою проблему на всеобщее обозрение, но уже нет сил терпеть!!
Дело в том, что я - жена Трибеки, этого негодяя и козла.
Мы с ним поженились 5 лет назад, он меня обманул, дарил цветы, рассказывал как мы будем прекрасно жить... я как дура повелась.
А оказалось что он импотент. Начались ссоры.
Он сразу после свадьбы настоял на продаже моего наследства от бабушки, и купил две однокомнатные квартиры под аренду - одну на Круше, как он сам называет, другую - на Виноградаре, возле конечной 26 троллейбуса.
С тех пор он вообще ничего не делал, возомнил себя великим бизнесменом и лежал на диване, я спрашивала: ну сделай хоть что-то по дому, или устройся на работу, он говорил мне: не видишь, я занят, жду аренду. Две аренды, это 18 тыс гривен, нам хватало на еду, но не более того.
Иногда я заходила в Трибекин ноутбук, пока он не видел, и так узнала про этот форум, и даже начала иногда тут писать сообщения, поэтому они и были от женского лица, от меня.
А сейчас уже терпение лопнуло. Сказал что поехал к своим родственникам. Зашла на форум, тут прочитала, что он с какой-то девкой засел в деревне, это его бабка оставила хату-мазанку, не знаю какая дура согласилась с ним туда поехать, там ни удобств, всегда сыро и холодно.
Он скотина, забрал наш новый Логан, я даже доехать туда не могу - деу сенс в гараже хоть и не очень старый, но не заводится, нужно соседа просить, не знаю что делать. Может среди вас есть его друзья, которые отвезут меня, дорогу укажу, это 85 км от метро Сырец?
Буду разводиться и отсуживать квартиры, это же мое наследство, почему этот трутень должен жить за счет моих денег???
Сенс можно подкурить от кого-нибудь. Крокодилы есть?
ну так у соседа, но не хочу его просить - мы ему еще с ремонта не вернули старый умывальник и банку краски. Знаете как, все руки не доходили поехать купить, да и дорого, а сейчас вот вообще никакого желания у меня нет ехать в Эпицентр, да и не на чем, да и не должна женщина таким заниматься, я считаю.
Непонятно зачем импотенту девка в деревне
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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