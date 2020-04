Додано: Пон 20 кві, 2020 13:41

trololo написав: изучал тему камина, по правильному делать на этапе проекта с внешним подводом воздуха, герметичная топка правильная 2к евро, автоматика, дымоход, водяная рубашка, защита, теплообменники, теплоаккумы, отделка портала - все это тянет в районе 4-5 евро минимум. делать дешево смысла нет, проще вообще не делать или поставить электрокамин, прости Господи. изучал тему камина, по правильному делать на этапе проекта с внешним подводом воздуха, герметичная топка правильная 2к евро, автоматика, дымоход, водяная рубашка, защита, теплообменники, теплоаккумы, отделка портала - все это тянет в районе 4-5 евро минимум. делать дешево смысла нет, проще вообще не делать или поставить электрокамин, прости Господи.



довольно хорошая оценка стоимости камина довольно хорошая оценка стоимости камина

