Додано: Пон 20 кві, 2020 13:36

Всем привет!

Долго не решалась выносить свою проблему на всеобщее обозрение, но уже нет сил терпеть!!

Дело в том, что я - жена Трибеки, этого негодяя и козла.

Мы с ним поженились 5 лет назад, он меня обманул, дарил цветы, рассказывал как мы будем прекрасно жить... я как дура повелась.

А оказалось что он импотент. Начались ссоры.

Он сразу после свадьбы настоял на продаже моего наследства от бабушки, и купил две однокомнатные квартиры под аренду - одну на Круше, как он сам называет, другую - на Виноградаре, возле конечной 26 троллейбуса.

С тех пор он вообще ничего не делал, возомнил себя великим бизнесменом и лежал на диване, я спрашивала: ну сделай хоть что-то по дому, или устройся на работу, он говорил мне: не видишь, я занят, жду аренду. Две аренды, это 18 тыс гривен, нам хватало на еду, но не более того.

Иногда я заходила в Трибекин ноутбук, пока он не видел, и так узнала про этот форум, и даже начала иногда тут писать сообщения, поэтому они и были от женского лица, от меня.

А сейчас уже терпение лопнуло. Сказал что поехал к своим родственникам. Зашла на форум, тут прочитала, что он с какой-то девкой засел в деревне, это его бабка оставила хату-мазанку, не знаю какая дура согласилась с ним туда поехать, там ни удобств, всегда сыро и холодно.

Он скотина, забрал наш новый Логан, я даже доехать туда не могу - деу сенс в гараже хоть и не очень старый, но не заводится, нужно соседа просить, не знаю что делать. Может среди вас есть его друзья, которые отвезут меня, дорогу укажу, это 85 км от метро Сырец?

Буду разводиться и отсуживать квартиры, это же мое наследство, почему этот трутень должен жить за счет моих денег???