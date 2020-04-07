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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 20 кві, 2020 13:56
Колбаска написав: airmax78 написав:
Сенс можно подкурить от кого-нибудь. Крокодилы есть?
ну так у соседа, но не хочу его просить - мы ему еще с ремонта не вернули старый умывальник и банку краски. Знаете как, все руки не доходили поехать купить, да и дорого, а сейчас вот вообще никакого желания у меня нет ехать в Эпицентр, да и не на чем, да и не должна женщина таким заниматься, я считаю.
А зачем вам к нему ехать вообще? Ну приедете вы к нему, и что скажете? Что он мерзавец? Так он это и так отлично знает и не парится по этому поводу. Не теряйте время. Пока карантин - зарегистрируйтесь на иностранном сайте знакомств и найдите себе нормального мужа-иностранца. А тогда уже и разводитесь с этим проходимцем.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 14:03
antey1969 написав:
Уважаемая гражданка К. Вурст.
Все просто шедеврально, но...
Не раскрыты темы, откуда взялись новый Логан, гараж и Дэу Сенс.
P/S: Фотографии-иллюстрации сырой и промозглой хаты-мазанки можно попросить у Флая через Натт, он ей точно не откажет
ну чего же вы к мелочам цепляетесь? у меня вся жизнь можно сказать рушится.
Гараж мне от отца остался, возле нашего дома, где мы живем, очень удобно, всего 4 минуты пешком, он в гаражном кооперативе, отец даже второй этаж надстроил, хотел там пчел разводить...
Деу Сенс - это Трибека из своего Донецка пригнал, вернее, на ней и приехал, но она уже в плохом состоянии. А Логан мы взяли вместе в кредит: первый взнос это деньги, которые нам на свадьбу подарили, ну и кредит безпроцентный по программе Рено-финанс добрали. Уже почти выплатили, там буквально пару месяцев осталось платежей, так этот мерзавец Трибека забрал ее. Гад! ненавижу его!
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Колбаска
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Додано: Пон 20 кві, 2020 14:05
airmax78 написав: Колбаска написав:
Всем привет!
Долго не решалась выносить свою проблему на всеобщее обозрение, но уже нет сил терпеть!!
Дело в том, что я - жена Трибеки, этого негодяя и козла.
Мы с ним поженились 5 лет назад, он меня обманул, дарил цветы, рассказывал как мы будем прекрасно жить... я как дура повелась.
А оказалось что он импотент. Начались ссоры.
Он сразу после свадьбы настоял на продаже моего наследства от бабушки, и купил две однокомнатные квартиры под аренду - одну на Круше, как он сам называет, другую - на Виноградаре, возле конечной 26 троллейбуса.
С тех пор он вообще ничего не делал, возомнил себя великим бизнесменом и лежал на диване, я спрашивала: ну сделай хоть что-то по дому, или устройся на работу, он говорил мне: не видишь, я занят, жду аренду. Две аренды, это 18 тыс гривен, нам хватало на еду, но не более того.
Иногда я заходила в Трибекин ноутбук, пока он не видел, и так узнала про этот форум, и даже начала иногда тут писать сообщения, поэтому они и были от женского лица, от меня.
А сейчас уже терпение лопнуло. Сказал что поехал к своим родственникам. Зашла на форум, тут прочитала, что он с какой-то девкой засел в деревне, это его бабка оставила хату-мазанку, не знаю какая дура согласилась с ним туда поехать, там ни удобств, всегда сыро и холодно.
Он скотина, забрал наш новый Логан, я даже доехать туда не могу - деу сенс в гараже хоть и не очень старый, но не заводится, нужно соседа просить, не знаю что делать. Может среди вас есть его друзья, которые отвезут меня, дорогу укажу, это 85 км от метро Сырец?
Буду разводиться и отсуживать квартиры, это же мое наследство, почему этот трутень должен жить за счет моих денег???
Непонятно зачем импотенту девка в деревне
С этим как раз все понятно.
Трибека не любит сам заморачиваться с уборкой, а дурдомы закрывают в связи с медреформой. Эрудированный Трибека об этом на 100% в курсе.
А так как привязка идет от Сырца, Трибека вполне мог махнуть на деревню аккурат через Кирилловскую церковь. Барышню себе там в больничке у главврача выменял за стакан красного. Выпросил почистоплотнее, и которая в смирительной рубашке не нуждается.
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antey1969
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Додано: Пон 20 кві, 2020 14:05
airmax78 написав: Колбаска написав: airmax78 написав:
Сенс можно подкурить от кого-нибудь. Крокодилы есть?
ну так у соседа, но не хочу его просить - мы ему еще с ремонта не вернули старый умывальник и банку краски. Знаете как, все руки не доходили поехать купить, да и дорого, а сейчас вот вообще никакого желания у меня нет ехать в Эпицентр, да и не на чем, да и не должна женщина таким заниматься, я считаю.
А зачем вам к нему ехать вообще? Ну приедете вы к нему, и что скажете? Что он мерзавец? Так он это и так отлично знает и не парится по этому поводу. Не теряйте время. Пока карантин - зарегистрируйтесь на иностранном сайте знакомств и найдите себе нормального мужа-иностранца. А тогда уже и разводитесь с этим проходимцем.
хочу ему в глаза посмотреть и плюнуть в рожу. И девку за патлы потягать. Неужели на форуме нет настоящих мужчин? Вот вы же Максим, да? Трибека про вас много рассказывал, особенно когда сиську пива за вечер выпивал. Говорил что у него есть высокопоставленный друг в Министерстве финансов, и всегда поможет если что, пенсию там повысить или субсидию оформить. Это же вы? Так может поможете? Машина на ходу у вас есть?
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Колбаска
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Додано: Пон 20 кві, 2020 14:07
Колбаска написав:
это 85 км от метро Сырец?
в мене до дачі аналогічно, може це в одному селі?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 14:12
antey1969 написав: Колбаска написав:
Всем привет!
Долго не решалась выносить свою проблему на всеобщее обозрение, но уже нет сил терпеть!!
Дело в том, что я - жена Трибеки, этого негодяя и козла.
Мы с ним поженились 5 лет назад, он меня обманул, дарил цветы, рассказывал как мы будем прекрасно жить... я как дура повелась.
А оказалось что он импотент. Начались ссоры.
Он сразу после свадьбы настоял на продаже моего наследства от бабушки, и купил две однокомнатные квартиры под аренду - одну на Круше, как он сам называет, другую - на Виноградаре, возле конечной 26 троллейбуса.
С тех пор он вообще ничего не делал, возомнил себя великим бизнесменом и лежал на диване, я спрашивала: ну сделай хоть что-то по дому, или устройся на работу, он говорил мне: не видишь, я занят, жду аренду. Две аренды, это 18 тыс гривен, нам хватало на еду, но не более того.
Иногда я заходила в Трибекин ноутбук, пока он не видел, и так узнала про этот форум, и даже начала иногда тут писать сообщения, поэтому они и были от женского лица, от меня.
А сейчас уже терпение лопнуло. Сказал что поехал к своим родственникам. Зашла на форум, тут прочитала, что он с какой-то девкой засел в деревне, это его бабка оставила хату-мазанку, не знаю какая дура согласилась с ним туда поехать, там ни удобств, всегда сыро и холодно.
Он скотина, забрал наш новый Логан, я даже доехать туда не могу - деу сенс в гараже хоть и не очень старый, но не заводится, нужно соседа просить, не знаю что делать. Может среди вас есть его друзья, которые отвезут меня, дорогу укажу, это 85 км от метро Сырец?
Буду разводиться и отсуживать квартиры, это же мое наследство, почему этот трутень должен жить за счет моих денег???
Уважаемая гражданка К. Вурст.
Все просто шедеврально, но...
Не раскрыты темы, откуда взялись новый Логан, гараж и Дэу Сенс.
P/S: Фотографии-иллюстрации сырой и промозглой хаты-мазанки можно попросить у Флая через Натт, он ей точно не откажет
Natt і я не муж і жона, а зовсім дві різні людини (напр. як Карл Маркс і Фрідріх Енгельс).
Ні Трайбеку, ні Уну, ні аірмакса, і ні жодне з їх альтерего не знаю, не бачив.
п.с.
чекаєм камінгаут жени/мужа аірмакса, жени/мужа/кота Уну...
п.п.с.
думаю, що це оператор обліківки акурт розважається,
в Туреччині можна тронутися на карантині, так як крім собаки на псевдо Лола нема з ким поговорити.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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