Колбаска написав:

Всем привет!Долго не решалась выносить свою проблему на всеобщее обозрение, но уже нет сил терпеть!!Дело в том, что я - жена Трибеки, этого негодяя и козла.Мы с ним поженились 5 лет назад, он меня обманул, дарил цветы, рассказывал как мы будем прекрасно жить... я как дура повелась.А оказалось что он импотент. Начались ссоры.Он сразу после свадьбы настоял на продаже моего наследства от бабушки, и купил две однокомнатные квартиры под аренду - одну на Круше, как он сам называет, другую - на Виноградаре, возле конечной 26 троллейбуса.С тех пор он вообще ничего не делал, возомнил себя великим бизнесменом и лежал на диване, я спрашивала: ну сделай хоть что-то по дому, или устройся на работу, он говорил мне: не видишь, я занят, жду аренду. Две аренды, это 18 тыс гривен, нам хватало на еду, но не более того.Иногда я заходила в Трибекин ноутбук, пока он не видел, и так узнала про этот форум, и даже начала иногда тут писать сообщения, поэтому они и были от женского лица, от меня.А сейчас уже терпение лопнуло. Сказал что поехал к своим родственникам. Зашла на форум, тут прочитала, что он с какой-то девкой засел в деревне, это его бабка оставила хату-мазанку, не знаю какая дура согласилась с ним туда поехать, там ни удобств, всегда сыро и холодно.Он скотина, забрал наш новый Логан, я даже доехать туда не могу - деу сенс в гараже хоть и не очень старый, но не заводится, нужно соседа просить, не знаю что делать. Может среди вас есть его друзья, которые отвезут меня, дорогу укажу, это 85 км от метро Сырец?Буду разводиться и отсуживать квартиры, это же мое наследство, почему этот трутень должен жить за счет моих денег???