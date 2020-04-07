Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Hotab написав:Злодеи КРЖН. А подскажите пожалуйста мне цену входного билета на однушку новострой в Киеве. Интересует что-то типа студио 30-40 метров для дочки. Ну и желательно чтобы она в ВУЗ не ехала пару часов на пригородной электричке, а потом еще час на маршрутке.
35000-40000 дол.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Колбаска написав:ну так у соседа, но не хочу его просить - мы ему еще с ремонта не вернули старый умывальник и банку краски. Знаете как, все руки не доходили поехать купить, да и дорого, а сейчас вот вообще никакого желания у меня нет ехать в Эпицентр, да и не на чем, да и не должна женщина таким заниматься, я считаю.
А зачем вам к нему ехать вообще? Ну приедете вы к нему, и что скажете? Что он мерзавец? Так он это и так отлично знает и не парится по этому поводу. Не теряйте время. Пока карантин - зарегистрируйтесь на иностранном сайте знакомств и найдите себе нормального мужа-иностранца. А тогда уже и разводитесь с этим проходимцем.
хочу ему в глаза посмотреть и плюнуть в рожу. И девку за патлы потягать. Неужели на форуме нет настоящих мужчин? Вот вы же Максим, да? Трибека про вас много рассказывал, особенно когда сиську пива за вечер выпивал. Говорил что у него есть высокопоставленный друг в Министерстве финансов, и всегда поможет если что, пенсию там повысить или субсидию оформить. Это же вы? Так может поможете? Машина на ходу у вас есть?
Народ на карантине с ума посходил от скуки. Мадам, или кто вы там, в предложенном варианте реальности есть пара нестыковок и штампов интимного плана, но форумы развлечь удалось.
Колбаска написав:Всем привет! Долго не решалась выносить свою проблему на всеобщее обозрение, но уже нет сил терпеть!! Дело в том, что я - жена Трибеки, этого негодяя и козла. Мы с ним поженились 5 лет назад, он меня обманул, дарил цветы, рассказывал как мы будем прекрасно жить... я как дура повелась. А оказалось что он импотент. Начались ссоры. Он сразу после свадьбы настоял на продаже моего наследства от бабушки, и купил две однокомнатные квартиры под аренду - одну на Круше, как он сам называет, другую - на Виноградаре, возле конечной 26 троллейбуса. С тех пор он вообще ничего не делал, возомнил себя великим бизнесменом и лежал на диване, я спрашивала: ну сделай хоть что-то по дому, или устройся на работу, он говорил мне: не видишь, я занят, жду аренду. Две аренды, это 18 тыс гривен, нам хватало на еду, но не более того. Иногда я заходила в Трибекин ноутбук, пока он не видел, и так узнала про этот форум, и даже начала иногда тут писать сообщения, поэтому они и были от женского лица, от меня. А сейчас уже терпение лопнуло. Сказал что поехал к своим родственникам. Зашла на форум, тут прочитала, что он с какой-то девкой засел в деревне, это его бабка оставила хату-мазанку, не знаю какая дура согласилась с ним туда поехать, там ни удобств, всегда сыро и холодно. Он скотина, забрал наш новый Логан, я даже доехать туда не могу - деу сенс в гараже хоть и не очень старый, но не заводится, нужно соседа просить, не знаю что делать. Может среди вас есть его друзья, которые отвезут меня, дорогу укажу, это 85 км от метро Сырец? Буду разводиться и отсуживать квартиры, это же мое наследство, почему этот трутень должен жить за счет моих денег???
Уважаемая гражданка К. Вурст. Все просто шедеврально, но... Не раскрыты темы, откуда взялись новый Логан, гараж и Дэу Сенс. P/S: Фотографии-иллюстрации сырой и промозглой хаты-мазанки можно попросить у Флая через Натт, он ей точно не откажет
Natt і я не муж і жона, а зовсім дві різні людини (напр. як Карл Маркс і Фрідріх Енгельс). Ні Трайбеку, ні Уну, ні аірмакса, і ні жодне з їх альтерего не знаю, не бачив.
Колбаска написав:Всем привет! Долго не решалась выносить свою проблему на всеобщее обозрение, но уже нет сил терпеть!! Дело в том, что я - жена Трибеки, этого негодяя и козла. Мы с ним поженились 5 лет назад, он меня обманул, дарил цветы, рассказывал как мы будем прекрасно жить... я как дура повелась. А оказалось что он импотент. Начались ссоры. Он сразу после свадьбы настоял на продаже моего наследства от бабушки, и купил две однокомнатные квартиры под аренду - одну на Круше, как он сам называет, другую - на Виноградаре, возле конечной 26 троллейбуса. С тех пор он вообще ничего не делал, возомнил себя великим бизнесменом и лежал на диване, я спрашивала: ну сделай хоть что-то по дому, или устройся на работу, он говорил мне: не видишь, я занят, жду аренду. Две аренды, это 18 тыс гривен, нам хватало на еду, но не более того. Иногда я заходила в Трибекин ноутбук, пока он не видел, и так узнала про этот форум, и даже начала иногда тут писать сообщения, поэтому они и были от женского лица, от меня. А сейчас уже терпение лопнуло. Сказал что поехал к своим родственникам. Зашла на форум, тут прочитала, что он с какой-то девкой засел в деревне, это его бабка оставила хату-мазанку, не знаю какая дура согласилась с ним туда поехать, там ни удобств, всегда сыро и холодно. Он скотина, забрал наш новый Логан, я даже доехать туда не могу - деу сенс в гараже хоть и не очень старый, но не заводится, нужно соседа просить, не знаю что делать. Может среди вас есть его друзья, которые отвезут меня, дорогу укажу, это 85 км от метро Сырец? Буду разводиться и отсуживать квартиры, это же мое наследство, почему этот трутень должен жить за счет моих денег???
В мемориз. Давно так не смеялся
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Hotab написав:Злодеи КРЖН. А подскажите пожалуйста мне цену входного билета на однушку новострой в Киеве. Интересует что-то типа студио 30-40 метров для дочки. Хочу ее через 2-3 года попробовать отдать в Поплавского. Какая цена голых стен нонче? Ну и желательно чтобы она в ВУЗ не ехала пару часов на пригородной электричке, а потом еще час на маршрутке.
Проще, конечно, если озвучить планируемый бюджет мероприятия. Если исходить из минимально необходимого и ЧЕРЕЗ 2-3 года (кстати, а почему через 2-3? Вы не знаете когда дочка школу закончит?), то вариант достроенного недостроя на Виноградаре - 600 метров по прямой от строящейся станции метро (как раз эта ветка метро, Кличко обещал сдать в конце 2021 года, но обещать - не значит жениться). Сейчас, наверное, с ремонтом тысяч за 40 можно найти, без ремонта тысяч за 25 с одним окном и вытнутая кишка, квадратная и с 2-мя окнами - тысяч за 30.
Вопрос выбора вуза- предмет дискуссии, но явно не этой ветки.
Если исходить из минимально необходимого и ЧЕРЕЗ 2-3 года (кстати, а почему через 2-3? Вы не знаете когда дочка школу закончит?)
В муз.колледж летом поступает. А там можно пробовать через 2 года сдавать ЗНО и в ВУЗ (возможно не в этот.. просто она только это слово знает, а я вопрос вовсе не изучал пока.. слишком рано, ещё передумает сто раз) . Не дожидаясь выпуска из колледжа.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 20 кві, 2020 17:49, всього редагувалось 2 разів.
Хомякоид написав:В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю
Investor_K написав:А нафига вам душ принимать? Только время терять.... Вы с Унонуктием как расплачиваться будете?
Что за грязные намеки!??!! Не знаю что вы там себе удумали! Я не такая!
Макса вон жена не отпустила, видать тоже форум читает. Уня, добрая душа, решил было метнуться колобком и помочь. Общественный транспорт сейчас грусть-печаль, пешком долго. А Вам ведь срочно, все горит и клокочет, именно поэтому кого на авто искали? До мужа-импотента 85 км, сами же намекали. Чего уж тут непонятного? Даже Флай вон отписался, что Натт ему не указ, просто у него авто нету. Все всё прекрасно поняли
Ну и Санта-Барбара. Еще несколько лет и на форуме все переженятся(повыходят замуж) один за другого, переменяются женами-мужьями и начнут знакомить детей для удачных браков. Пора-бы уже, многие тут большей 10 лет.