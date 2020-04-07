Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Макса вон жена не отпустила, видать тоже форум читает. Уня, добрая душа, решил было метнуться колобком и помочь. Общественный транспорт сейчас грусть-печаль, пешком долго. А Вам ведь срочно, все горит и клокочет, именно поэтому кого на авто искали? До мужа-импотента 85 км, сами же намекали. Чего уж тут непонятного? Даже Флай вон отписался, что Натт ему не указ, просто у него авто нету. Все всё прекрасно поняли
Я вам шо, скора помощь яка, чи "Борис", шолє? Ще штучне дихання прийдеться вдруг робить, і масаж сєрца.
Колбаска написав:хочу ему в глаза посмотреть и плюнуть в рожу. И девку за патлы потягать. Неужели на форуме нет настоящих мужчин? Вот вы же Максим, да? Трибека про вас много рассказывал, особенно когда сиську пива за вечер выпивал. Говорил что у него есть высокопоставленный друг в Министерстве финансов, и всегда поможет если что, пенсию там повысить или субсидию оформить. Это же вы? Так может поможете? Машина на ходу у вас есть?
Народ на карантине с ума посходил от скуки. Мадам, или кто вы там, в предложенном варианте реальности есть пара нестыковок и штампов интимного плана, но форумы развлечь удалось.
Под ником Колбаска пишет мужчина в районе 40-45 лет.
Хомякоид написав:В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю
це та як би зараз сказати, що покидаю Зе-команду і приєднуюся до ЛНР-ДНР.
Хтось до большєвіків, хтось до німців (Скоропадський) але бачу що нічого не змінюється на цій території. З однієї сторони підрасія паспорти роздає, з другої мадяри з румуно-пшеками. Будемо чекати на розвязок ціїє оперетки. Щось воно вже затягнулось.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Колбаска написав:хочу ему в глаза посмотреть и плюнуть в рожу. И девку за патлы потягать. Неужели на форуме нет настоящих мужчин? Вот вы же Максим, да? Трибека про вас много рассказывал, особенно когда сиську пива за вечер выпивал. Говорил что у него есть высокопоставленный друг в Министерстве финансов, и всегда поможет если что, пенсию там повысить или субсидию оформить. Это же вы? Так может поможете? Машина на ходу у вас есть?
Народ на карантине с ума посходил от скуки. Мадам, или кто вы там, в предложенном варианте реальности есть пара нестыковок и штампов интимного плана, но форумы развлечь удалось.
Под ником Колбаска пишет мужчина в районе 40-45 лет.
Если исходить из минимально необходимого и ЧЕРЕЗ 2-3 года (кстати, а почему через 2-3? Вы не знаете когда дочка школу закончит?)
В муз.колледж летом поступает. А там можно пробовать через 2 года сдавать ЗНО и в ВУЗ (возможно не в этот.. просто она только это слово знает, а я вопрос вовсе не изучал пока.. слишком рано, ещё передумает сто раз) . Не дожидаясь выпуска из колледжа.
Так когда вопрос станет - тогда и решайте по мере поступления. Какой сейчас смысл? Может и покупать смысла нет - пусть арендует.
Hotab написав:Злодеи КРЖН. А подскажите пожалуйста мне цену входного билета на однушку новострой в Киеве. Интересует что-то типа студио 30-40 метров для дочки. Хочу ее через 2-3 года попробовать отдать в Поплавского. Какая цена голых стен нонче? Ну и желательно чтобы она в ВУЗ не ехала пару часов на пригородной электричке, а потом еще час на маршрутке.
Может аренда ? И подобрать неплохой вариант, летом в июне-июле
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Колбаска написав:хочу ему в глаза посмотреть и плюнуть в рожу. И девку за патлы потягать. Неужели на форуме нет настоящих мужчин? Вот вы же Максим, да? Трибека про вас много рассказывал, особенно когда сиську пива за вечер выпивал. Говорил что у него есть высокопоставленный друг в Министерстве финансов, и всегда поможет если что, пенсию там повысить или субсидию оформить. Это же вы? Так может поможете? Машина на ходу у вас есть?
Народ на карантине с ума посходил от скуки. Мадам, или кто вы там, в предложенном варианте реальности есть пара нестыковок и штампов интимного плана, но форумы развлечь удалось.
Под ником Колбаска пишет мужчина в районе 40-45 лет.
Этния , в смысле, я мужчина 40-45 лет, но это не я написал. )))