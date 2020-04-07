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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 36343635363636373638>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 17:52

  flyman написав:
  antey1969 написав:Макса вон жена не отпустила, видать тоже форум читает.
Уня, добрая душа, решил было метнуться колобком и помочь. Общественный транспорт сейчас грусть-печаль, пешком долго. А Вам ведь срочно, все горит и клокочет, именно поэтому кого на авто искали?
До мужа-импотента 85 км, сами же намекали. Чего уж тут непонятного?
Даже Флай вон отписался, что Натт ему не указ, просто у него авто нету.
Все всё прекрасно поняли :D

Я вам шо, скора помощь яка, чи "Борис", шолє?
Ще штучне дихання прийдеться вдруг робить, і масаж сєрца.


Низя - карантин-жеж
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 17:58

  rjkz написав:
  Колбаска написав:хочу ему в глаза посмотреть и плюнуть в рожу. И девку за патлы потягать. Неужели на форуме нет настоящих мужчин? Вот вы же Максим, да? Трибека про вас много рассказывал, особенно когда сиську пива за вечер выпивал. Говорил что у него есть высокопоставленный друг в Министерстве финансов, и всегда поможет если что, пенсию там повысить или субсидию оформить. Это же вы? Так может поможете? Машина на ходу у вас есть?

Народ на карантине с ума посходил от скуки.
Мадам, или кто вы там, в предложенном варианте реальности есть пара нестыковок и штампов интимного плана, но форумы развлечь удалось.

Под ником Колбаска пишет мужчина в районе 40-45 лет.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:01

  flyman написав:
  Хомякоид написав:В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю

там не вся цитата, закінчується так:
"и перехожу к большевикам"
https://was.media/2018-04-23-struk-ataman/

це та як би зараз сказати, що покидаю Зе-команду і приєднуюся до ЛНР-ДНР.


Хтось до большєвіків, хтось до німців (Скоропадський) але бачу що нічого не змінюється на цій території.
З однієї сторони підрасія паспорти роздає, з другої мадяри з румуно-пшеками.
Будемо чекати на розвязок ціїє оперетки. Щось воно вже затягнулось.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:03

Hotab или Свитло парк или Оранж сити. Пешком до метро Выдубичи и две остановки на метро до Печерской. И она на учёбе.
Гипотетически если в общаге забухает то может ночью и пешком домой дойти.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:05

  artlife написав:
  rjkz написав:
  Колбаска написав:хочу ему в глаза посмотреть и плюнуть в рожу. И девку за патлы потягать. Неужели на форуме нет настоящих мужчин? Вот вы же Максим, да? Трибека про вас много рассказывал, особенно когда сиську пива за вечер выпивал. Говорил что у него есть высокопоставленный друг в Министерстве финансов, и всегда поможет если что, пенсию там повысить или субсидию оформить. Это же вы? Так может поможете? Машина на ходу у вас есть?

Народ на карантине с ума посходил от скуки.
Мадам, или кто вы там, в предложенном варианте реальности есть пара нестыковок и штампов интимного плана, но форумы развлечь удалось.

Под ником Колбаска пишет мужчина в районе 40-45 лет.

та какой там мужчина, недоразумение в штанах
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:12

  Hotab написав:rjkz
Если исходить из минимально необходимого и ЧЕРЕЗ 2-3 года (кстати, а почему через 2-3? Вы не знаете когда дочка школу закончит?)

В муз.колледж летом поступает. А там можно пробовать через 2 года сдавать ЗНО и в ВУЗ (возможно не в этот.. просто она только это слово знает, а я вопрос вовсе не изучал пока.. слишком рано, ещё передумает сто раз) . Не дожидаясь выпуска из колледжа.


Так когда вопрос станет - тогда и решайте по мере поступления. Какой сейчас смысл?
Может и покупать смысла нет - пусть арендует.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:14

  Hotab написав:Злодеи КРЖН.
А подскажите пожалуйста мне цену входного билета на однушку новострой в Киеве.
Интересует что-то типа студио 30-40 метров для дочки. Хочу ее через 2-3 года попробовать отдать в Поплавского.
Какая цена голых стен нонче? Ну и желательно чтобы она в ВУЗ не ехала пару часов на пригородной электричке, а потом еще час на маршрутке.

Может аренда ? И подобрать неплохой вариант, летом в июне-июле
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:14

  artlife написав:
  rjkz написав:
  Колбаска написав:хочу ему в глаза посмотреть и плюнуть в рожу. И девку за патлы потягать. Неужели на форуме нет настоящих мужчин? Вот вы же Максим, да? Трибека про вас много рассказывал, особенно когда сиську пива за вечер выпивал. Говорил что у него есть высокопоставленный друг в Министерстве финансов, и всегда поможет если что, пенсию там повысить или субсидию оформить. Это же вы? Так может поможете? Машина на ходу у вас есть?

Народ на карантине с ума посходил от скуки.
Мадам, или кто вы там, в предложенном варианте реальности есть пара нестыковок и штампов интимного плана, но форумы развлечь удалось.

Под ником Колбаска пишет мужчина в районе 40-45 лет.


Этния :lol: , в смысле, я мужчина 40-45 лет, но это не я написал. :lol: )))
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:20

Дочитал. Это сам Трибека от нечего делать развлекается.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:22

Теперь, я надеюсь, все понимают, что ждет тех, кто выберет экологию, пригород, самоизоляцию?
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