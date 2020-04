Додано: Пон 20 кві, 2020 18:47

Колбаска написав: Фух! Унуноктий, я восхищена! Ты на звонки не отвечаешь, а тут точно прочитаешь: я в восхищении! Ну ты и мужчина! Шикарный мужчина! Хорошо что заехал! Отлично провели время! Это были лучшие 27 секунд в моей жизни, жаль что тебе пришлось быстро возвращаться к жене. Зато я чуствую что моя месть Трибеке удалась.

А с тобой, красавчик, может еще как-нибудь покувыркаться, если сгонишь свое пивное пузо - на фоне твоего худосочного зада смотрится не очень, если честно...

Чмоки-чмоки! Фух! Унуноктий, я восхищена! Ты на звонки не отвечаешь, а тут точно прочитаешь: я в восхищении! Ну ты и мужчина! Шикарный мужчина! Хорошо что заехал! Отлично провели время! Это были лучшие 27 секунд в моей жизни, жаль что тебе пришлось быстро возвращаться к жене. Зато я чуствую что моя месть Трибеке удалась.А с тобой, красавчик, может еще как-нибудь покувыркаться, если сгонишь свое пивное пузо - на фоне твоего худосочного зада смотрится не очень, если честно...Чмоки-чмоки!

так чьо, Уну побачив і з переляку втік від мадами? так чьо, Уну побачив і з переляку втік від мадами?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/