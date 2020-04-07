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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 20 кві, 2020 18:30
pesikot написав: Hotab написав:
Злодеи КРЖН.
А подскажите пожалуйста мне цену входного билета на однушку новострой в Киеве.
Интересует что-то типа студио 30-40 метров для дочки. Хочу ее через 2-3 года попробовать отдать в Поплавского.
Какая цена голых стен нонче? Ну и желательно чтобы она в ВУЗ не ехала пару часов на пригородной электричке, а потом еще час на маршрутке.
Может аренда ? И подобрать неплохой вариант, летом в июне-июле
Та наверное ж и жить останется в Кийове. Потому таки покупка.
Что ей в вашем (нашем) Чернигове ловить.
Я и сам то хочу попробовать осенью перебраться из Херсона в Киев. ДМБ планирую.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 20 кві, 2020 18:31, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 18:30
airmax78 написав:
Теперь, я надеюсь, все понимают, что ждет тех, кто выберет экологию, пригород, самоизоляцию?
Рено логан, в кредит?
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Додано: Пон 20 кві, 2020 18:42
xio13 написав:
Рено логан, в кредит?
Это, наверное, по принципу
"Лучше форд в кредит чем ланос за наличку..." (с)
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Додано: Пон 20 кві, 2020 18:45
Фух! Унуноктий, я восхищена! Ты на звонки не отвечаешь, а тут точно прочитаешь: я в восхищении! Ну ты и мужчина! Шикарный мужчина! Хорошо что заехал! Отлично провели время! Это были лучшие 27 секунд в моей жизни, жаль что тебе пришлось быстро возвращаться к жене. Зато я чуствую что моя месть Трибеке удалась.
А с тобой, красавчик, может еще как-нибудь покувыркаться, если сгонишь свое пивное пузо - на фоне твоего худосочного зада смотрится не очень, если честно...
Чмоки-чмоки!
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Додано: Пон 20 кві, 2020 18:47
Колбаска написав:
Фух! Унуноктий, я восхищена! Ты на звонки не отвечаешь, а тут точно прочитаешь: я в восхищении! Ну ты и мужчина! Шикарный мужчина! Хорошо что заехал! Отлично провели время! Это были лучшие 27 секунд в моей жизни, жаль что тебе пришлось быстро возвращаться к жене. Зато я чуствую что моя месть Трибеке удалась.
А с тобой, красавчик, может еще как-нибудь покувыркаться, если сгонишь свое пивное пузо - на фоне твоего худосочного зада смотрится не очень, если честно...
Чмоки-чмоки!
так чьо, Уну побачив і з переляку втік від мадами?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 18:49
airmax78 написав:
Теперь, я надеюсь, все понимают, что ждет тех, кто выберет экологию, пригород, самоизоляцию?
Горе от ума.Вдруг умнеть начнут?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Пон 20 кві, 2020 18:50
flyman написав: Колбаска написав:
Фух! Унуноктий, я восхищена! Ты на звонки не отвечаешь, а тут точно прочитаешь: я в восхищении! Ну ты и мужчина! Шикарный мужчина! Хорошо что заехал! Отлично провели время! Это были лучшие 27 секунд в моей жизни, жаль что тебе пришлось быстро возвращаться к жене. Зато я чуствую что моя месть Трибеке удалась.
А с тобой, красавчик, может еще как-нибудь покувыркаться, если сгонишь свое пивное пузо - на фоне твоего худосочного зада смотрится не очень, если честно...
Чмоки-чмоки!
так чьо, Уну побачив і з переляку втік від мадами?
Ну судя по сюжету, за 27 сек успел три раза. И это токо пока раздевался.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 18:53
Колбаска написав:
Фух! Унуноктий, я восхищена! Ты на звонки не отвечаешь, а тут точно прочитаешь: я в восхищении! Ну ты и мужчина! Шикарный мужчина! Хорошо что заехал! Отлично провели время! Это были лучшие 27 секунд в моей жизни, жаль что тебе пришлось быстро возвращаться к жене. Зато я чуствую что моя месть Трибеке удалась.
А с тобой, красавчик, может еще как-нибудь покувыркаться, если сгонишь свое пивное пузо - на фоне твоего худосочного зада смотрится не очень, если честно...
Чмоки-чмоки!
Совсем до чертей допился
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Додано: Пон 20 кві, 2020 18:54
Natt написав: antey1969 написав:
Даже Флай вон отписался, что Натт ему не указ, просто у него авто нету.
Ага, вот же предатель. Там, может, даже и не юбка, а он взял и открестился
то наклеп від заздрісників,
я тільки написав що ми не муж і жена (поки що)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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