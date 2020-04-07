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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3635363636373638>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:30

  pesikot написав:
  Hotab написав:Злодеи КРЖН.
А подскажите пожалуйста мне цену входного билета на однушку новострой в Киеве.
Интересует что-то типа студио 30-40 метров для дочки. Хочу ее через 2-3 года попробовать отдать в Поплавского.
Какая цена голых стен нонче? Ну и желательно чтобы она в ВУЗ не ехала пару часов на пригородной электричке, а потом еще час на маршрутке.

Может аренда ? И подобрать неплохой вариант, летом в июне-июле

Та наверное ж и жить останется в Кийове. Потому таки покупка.
Что ей в вашем (нашем) Чернигове ловить.
Я и сам то хочу попробовать осенью перебраться из Херсона в Киев. ДМБ планирую.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 20 кві, 2020 18:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:30

  airmax78 написав:Теперь, я надеюсь, все понимают, что ждет тех, кто выберет экологию, пригород, самоизоляцию?


Рено логан, в кредит?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:42

  xio13 написав:Рено логан, в кредит?

Это, наверное, по принципу
"Лучше форд в кредит чем ланос за наличку..." (с) :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Фух! Унуноктий, я восхищена! Ты на звонки не отвечаешь, а тут точно прочитаешь: я в восхищении! Ну ты и мужчина! Шикарный мужчина! Хорошо что заехал! Отлично провели время! Это были лучшие 27 секунд в моей жизни, жаль что тебе пришлось быстро возвращаться к жене. Зато я чуствую что моя месть Трибеке удалась.
А с тобой, красавчик, может еще как-нибудь покувыркаться, если сгонишь свое пивное пузо - на фоне твоего худосочного зада смотрится не очень, если честно...
Чмоки-чмоки!
Колбаска
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:47

  Колбаска написав:Фух! Унуноктий, я восхищена! Ты на звонки не отвечаешь, а тут точно прочитаешь: я в восхищении! Ну ты и мужчина! Шикарный мужчина! Хорошо что заехал! Отлично провели время! Это были лучшие 27 секунд в моей жизни, жаль что тебе пришлось быстро возвращаться к жене. Зато я чуствую что моя месть Трибеке удалась.
А с тобой, красавчик, может еще как-нибудь покувыркаться, если сгонишь свое пивное пузо - на фоне твоего худосочного зада смотрится не очень, если честно...
Чмоки-чмоки!

так чьо, Уну побачив і з переляку втік від мадами?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:48

  antey1969 написав:Даже Флай вон отписался, что Натт ему не указ, просто у него авто нету.

Ага, вот же предатель. Там, может, даже и не юбка, а он взял и открестился :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:49

  airmax78 написав:Теперь, я надеюсь, все понимают, что ждет тех, кто выберет экологию, пригород, самоизоляцию?

Горе от ума.Вдруг умнеть начнут?
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Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:50

  flyman написав:
  Колбаска написав:Фух! Унуноктий, я восхищена! Ты на звонки не отвечаешь, а тут точно прочитаешь: я в восхищении! Ну ты и мужчина! Шикарный мужчина! Хорошо что заехал! Отлично провели время! Это были лучшие 27 секунд в моей жизни, жаль что тебе пришлось быстро возвращаться к жене. Зато я чуствую что моя месть Трибеке удалась.
А с тобой, красавчик, может еще как-нибудь покувыркаться, если сгонишь свое пивное пузо - на фоне твоего худосочного зада смотрится не очень, если честно...
Чмоки-чмоки!

так чьо, Уну побачив і з переляку втік від мадами?

Ну судя по сюжету, за 27 сек успел три раза. И это токо пока раздевался.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:53

  Колбаска написав:Фух! Унуноктий, я восхищена! Ты на звонки не отвечаешь, а тут точно прочитаешь: я в восхищении! Ну ты и мужчина! Шикарный мужчина! Хорошо что заехал! Отлично провели время! Это были лучшие 27 секунд в моей жизни, жаль что тебе пришлось быстро возвращаться к жене. Зато я чуствую что моя месть Трибеке удалась.
А с тобой, красавчик, может еще как-нибудь покувыркаться, если сгонишь свое пивное пузо - на фоне твоего худосочного зада смотрится не очень, если честно...
Чмоки-чмоки!

Совсем до чертей допился
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:54

  Natt написав:
  antey1969 написав:Даже Флай вон отписался, что Натт ему не указ, просто у него авто нету.

Ага, вот же предатель. Там, может, даже и не юбка, а он взял и открестился :lol:

то наклеп від заздрісників,
я тільки написав що ми не муж і жена (поки що)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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