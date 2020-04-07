Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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У меня уже сил нет столько ржать!!!)))) День удался! Всем спасибо за настроение!
Нельзя так. Если люди просят о помощи, то надо обязательно помочь. И поговорить об этом. Ведь после нашей помощи ни Трибека ни его жена уже ни о чем нас не просят. Значит наша помощь была для них очень эффективной.
Цена нефти в ходе торгов в понедельник пробила минимумы 1986 года и достигла минимальной отметки в районе $7.65 за баррель. Движение стало следствием ликвидации позиций участниками рынка в преддверии экспирации майского контракта – рынок остается в состоянии тяжелого стресса, учитывая крайне слабый спрос и дефицит мощностей для хранения нефти. Между тем, фьючерс на нефть с поставкой в июне в настоящее время торгуется около $22.63, а с поставкой в июле – в районе $27.90 за баррель.http://www.profinance.ru/news/2020/04/20/bxdg-tsena-nefti-wti-upala-nizhe-8-za-barrel.html Сейчас вообще по 1$.
Востаннє редагувалось denstuch в Пон 20 кві, 2020 20:54, всього редагувалось 1 раз.
xio13 написав:Це не глюк, а самий масштабний обвал американської нафти за століття.
Флай, я ж не наймався елементарні речі пояснювати. Вивчіть що таке фьючерси, і дати експірацій.
А хто пояснить який буде вплив на інші сорти нафти? З вікіпедії
добыча собственно сорта WTI составляет менее 1 % от всей мировой добычи нефти
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Даже для моих бабских мозгов очевидно: в связи в карантином резко упало потребление нефти, при этом добычу в момент не остановишь. Даже на наших АЗС проливы упали на 30%, в мире думаю что больше. Пока карантин то нефть в таких количествах не нужна, а ее производят.
WTI - внутриамериканский сорт нефти, его там добывают и там же используют, его просто некуда девать. Все эти сказочки про «захват рынков» по нефти - бред сивой кобылы, ибо все НПЗ заточены под конкретный сорт нефти, и перейти на другой сорт не могут.
При этой цене разорятся мелкие добывающие компании в США (их более 3000), сланцевики и прочие. Они уже давят на Трампа повысить цены, но тому мало что удается, даже в сговоре с РФ и СА.
Когда карантин закончится, создастся обратная ситуация: потребление нефти будет резко восстанавливаться, а добычу так резко не повысишь - сланцевики уже поразоряются. Будет резкий рост цен на нефть и ценовой шок. Постепенно сланцевики порешают свои проблемы, цена на нефть стабилизируется. Заработает тот, у кого сейчас есть пустые емкости для хранения. Все, мировой заговор раскрыт.
судя по всему, импотенция мужа пошла на пользу, и долгими зимними вечерами вам было о чем поговорить, вместо того, чтобы по углам зажиматься.
про "упали проливы" в интернете не прочитаешь. да и на МВА об этом не говорят. похоже на досуге вам удавалось немало подторговывать топливом оптом и в розницу. странно, что больше чем на логан не заработали
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Hotab написав:Злодеи КРЖН. А подскажите пожалуйста мне цену входного билета на однушку новострой в Киеве. Интересует что-то типа студио 30-40 метров для дочки. Хочу ее через 2-3 года попробовать отдать в Поплавского. Какая цена голых стен нонче? Ну и желательно чтобы она в ВУЗ не ехала пару часов на пригородной электричке, а потом еще час на маршрутке.