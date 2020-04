Додано: Пон 20 кві, 2020 22:22

А хто пояснить який буде вплив на інші сорти нафти? З вікіпедії добыча собственно сорта WTI составляет менее 1 % от всей мировой добычи нефти . А хто пояснить який буде вплив на інші сорти нафти? З вікіпедії



Даже для моих бабских мозгов очевидно: в связи в карантином резко упало потребление нефти, при этом добычу в момент не остановишь. Даже на наших АЗС проливы упали на 30%, в мире думаю что больше. Пока карантин то нефть в таких количествах не нужна, а ее производят.



WTI - внутриамериканский сорт нефти, его там добывают и там же используют, его просто некуда девать.

Все эти сказочки про «захват рынков» по нефти - бред сивой кобылы, ибо все НПЗ заточены под конкретный сорт нефти, и перейти на другой сорт не могут.



При этой цене разорятся мелкие добывающие компании в США (их более 3000), сланцевики и прочие. Они уже давят на Трампа повысить цены, но тому мало что удается, даже в сговоре с РФ и СА.



Когда карантин закончится, создастся обратная ситуация: потребление нефти будет резко восстанавливаться, а добычу так резко не повысишь - сланцевики уже поразоряются. Будет резкий рост цен на нефть и ценовой шок. Постепенно сланцевики порешают свои проблемы, цена на нефть стабилизируется.

Заработает тот, у кого сейчас есть пустые емкости для хранения.

