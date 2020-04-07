RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3636363736383639>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 19:57

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Теперь, я надеюсь, все понимают, что ждет тех, кто выберет экологию, пригород, самоизоляцию?

через 7 дней будет месяц как я арендовал дом... пока не жалуюсь, буду ещё на месяц продлевать

і як робота по виклику?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18660
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1052 раз.
Подякували: 1249 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 20:00

  Natt написав:
  antey1969 написав:Даже Флай вон отписался, что Натт ему не указ, просто у него авто нету.

Ага, вот же предатель. Там, может, даже и не юбка, а он взял и открестился :lol:

М-да, неожиданный поворот.
Возможно, за время работы на польских панов Флайман заметно европеизировался, и теперь смотрит на тему юбок и штанов гораздо шире. В самом "радужном" смысле. :wink:
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9618
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1107 раз.
Подякували: 2549 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 20:03

  antey1969 написав:
  Investor_K написав:Я уже запутался. Унунуктий поимел жену Трибеки или его самого? Или обоих? Но тогда почему три раза?

Дык многопенисный же!
Понял. Спасибо за разъяснение.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5749
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 20:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ, завязывайте!

У меня уже сил нет столько ржать!!!))))
День удался!
Всем спасибо за настроение!
:lol:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10678
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4663 раз.
Подякували: 2431 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 20:12

  rjkz написав:Народ, завязывайте!

У меня уже сил нет столько ржать!!!))))
День удался!
Всем спасибо за настроение!
:lol:
Нельзя так. Если люди просят о помощи, то надо обязательно помочь. И поговорить об этом. Ведь после нашей помощи ни Трибека ни его жена уже ни о чем нас не просят. Значит наша помощь была для них очень эффективной.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5749
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 20:48

  xio13 написав:
  flyman написав:
  xio13 написав:Нафта WTI впала до 2.2$ (ДВА Доллари) за барель. А ви ребятушки не вірите в мінус 50% по крнж... Оптимісти ))))))))

WTF, лопух:
WTI 21.91 +19.92% 20:36


Якщо ти так програмуеш як інфу шукаеш, то в тебе все печально.

https://hkar.ru/11Lj6

https://ru.tradingview.com/chart/XjegOLYB/

Цена нефти в ходе торгов в понедельник пробила минимумы 1986 года и достигла минимальной отметки в районе $7.65 за баррель. Движение стало следствием ликвидации позиций участниками рынка в преддверии экспирации майского контракта – рынок остается в состоянии тяжелого стресса, учитывая крайне слабый спрос и дефицит мощностей для хранения нефти. Между тем, фьючерс на нефть с поставкой в июне в настоящее время торгуется около $22.63, а с поставкой в июле – в районе $27.90 за баррель.http://www.profinance.ru/news/2020/04/20/bxdg-tsena-nefti-wti-upala-nizhe-8-za-barrel.html Сейчас вообще по 1$.
Востаннє редагувалось denstuch в Пон 20 кві, 2020 20:54, всього редагувалось 1 раз.
denstuch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 60
З нами з: 17.02.16
Подякував: 64 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:22

  Колбаска написав:
  BIGor написав:
  xio13 написав:Це не глюк, а самий масштабний обвал американської нафти за століття.

Флай, я ж не наймався елементарні речі пояснювати.
Вивчіть що таке фьючерси, і дати експірацій.

А хто пояснить який буде вплив на інші сорти нафти? З вікіпедії
добыча собственно сорта WTI составляет менее 1 % от всей мировой добычи нефти
.


Даже для моих бабских мозгов очевидно: в связи в карантином резко упало потребление нефти, при этом добычу в момент не остановишь. Даже на наших АЗС проливы упали на 30%, в мире думаю что больше. Пока карантин то нефть в таких количествах не нужна, а ее производят.

WTI - внутриамериканский сорт нефти, его там добывают и там же используют, его просто некуда девать.
Все эти сказочки про «захват рынков» по нефти - бред сивой кобылы, ибо все НПЗ заточены под конкретный сорт нефти, и перейти на другой сорт не могут.

При этой цене разорятся мелкие добывающие компании в США (их более 3000), сланцевики и прочие. Они уже давят на Трампа повысить цены, но тому мало что удается, даже в сговоре с РФ и СА.

Когда карантин закончится, создастся обратная ситуация: потребление нефти будет резко восстанавливаться, а добычу так резко не повысишь - сланцевики уже поразоряются. Будет резкий рост цен на нефть и ценовой шок. Постепенно сланцевики порешают свои проблемы, цена на нефть стабилизируется.
Заработает тот, у кого сейчас есть пустые емкости для хранения.
Все, мировой заговор раскрыт.


судя по всему, импотенция мужа пошла на пользу, и долгими зимними вечерами вам было о чем поговорить, вместо того, чтобы по углам зажиматься.

про "упали проливы" в интернете не прочитаешь. да и на МВА об этом не говорят. похоже на досуге вам удавалось немало подторговывать топливом оптом и в розницу. странно, что больше чем на логан не заработали
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 2945
З нами з: 14.03.06
Подякував: 174 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:23

Уноноктий ездил к колбаске или нет?
Grand Touring
 
Повідомлень: 117
З нами з: 23.03.20
Подякував: 32 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:27

  adeges написав:про "упали проливы" в интернете не прочитаешь.
писали в интернете
Grand Touring
 
Повідомлень: 117
З нами з: 23.03.20
Подякував: 32 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Hotab написав:Злодеи КРЖН.
А подскажите пожалуйста мне цену входного билета на однушку новострой в Киеве.
Интересует что-то типа студио 30-40 метров для дочки. Хочу ее через 2-3 года попробовать отдать в Поплавского.
Какая цена голых стен нонче? Ну и желательно чтобы она в ВУЗ не ехала пару часов на пригородной электричке, а потом еще час на маршрутке.
А почему Поплавского? Имхо билет в никуда
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26877
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1149 раз.
Подякували: 6416 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 3636363736383639>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Унуноктий і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1829, 1830, 1831
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18306 2968911
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 кві, 2020 21:28
Прохожий
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 1264
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 10:42
1 8945
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 19:03
y_kosyak23_45

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.