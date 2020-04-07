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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 кві, 2020 22:41
что это с вами сегодня!? ))
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Пон 20 кві, 2020 22:42
vhata написав:
что это с вами сегодня!? ))
не известно на чем все закончилось
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Grand Touring
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Додано: Пон 20 кві, 2020 22:51
Grand Touring написав:
Уноноктий ездил к колбаске или нет?
Был, уже уехал...
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Колбаска
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Додано: Пон 20 кві, 2020 22:56
Колбаска история про жену Трайбеки реалистично выглядит
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Grand Touring
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Додано: Пон 20 кві, 2020 22:59
Grand Touring написав:Колбаска
история про жену Трайбеки реалистично выглядит
Правда жизни всегда выглядит реалистично. Нам остается только посочувствовать несчастной женщине, допустившей такую ошибку в жизни.
А Трибеке нужно передать народную мудрость: муж, который не кормит свою жену - будет кормить жену чужую (алименты никто не отменял).
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Додано: Пон 20 кві, 2020 23:33
как думаете снижение цен на газ для пром предприятий на 15% повлияет на цену цемента? и дизель минус 15%
как отобразится на себестоимости у застройщиков?
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Унуноктий
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