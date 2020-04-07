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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3636363736383639

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:41

что это с вами сегодня!? ))
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:42

  vhata написав:что это с вами сегодня!? ))
не известно на чем все закончилось :?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:51

  Grand Touring написав:Уноноктий ездил к колбаске или нет?

Был, уже уехал...
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:56

Колбаска история про жену Трайбеки реалистично выглядит
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:59

  Grand Touring написав:Колбаска история про жену Трайбеки реалистично выглядит

Правда жизни всегда выглядит реалистично. Нам остается только посочувствовать несчастной женщине, допустившей такую ошибку в жизни.
А Трибеке нужно передать народную мудрость: муж, который не кормит свою жену - будет кормить жену чужую (алименты никто не отменял).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

как думаете снижение цен на газ для пром предприятий на 15% повлияет на цену цемента? и дизель минус 15%
как отобразится на себестоимости у застройщиков?
Унуноктий
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