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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 36353636363736383639 ... 3671>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 20:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ, завязывайте!

У меня уже сил нет столько ржать!!!))))
День удался!
Всем спасибо за настроение!
:lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 20:48

  xio13 написав:
  flyman написав:
  xio13 написав:Нафта WTI впала до 2.2$ (ДВА Доллари) за барель. А ви ребятушки не вірите в мінус 50% по крнж... Оптимісти ))))))))

WTF, лопух:
WTI 21.91 +19.92% 20:36


Якщо ти так програмуеш як інфу шукаеш, то в тебе все печально.

https://hkar.ru/11Lj6

https://ru.tradingview.com/chart/XjegOLYB/

Цена нефти в ходе торгов в понедельник пробила минимумы 1986 года и достигла минимальной отметки в районе $7.65 за баррель. Движение стало следствием ликвидации позиций участниками рынка в преддверии экспирации майского контракта – рынок остается в состоянии тяжелого стресса, учитывая крайне слабый спрос и дефицит мощностей для хранения нефти. Между тем, фьючерс на нефть с поставкой в июне в настоящее время торгуется около $22.63, а с поставкой в июле – в районе $27.90 за баррель.http://www.profinance.ru/news/2020/04/20/bxdg-tsena-nefti-wti-upala-nizhe-8-za-barrel.html Сейчас вообще по 1$.
Востаннє редагувалось denstuch в Пон 20 кві, 2020 20:54, всього редагувалось 1 раз.
denstuch
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:22

про "упали проливы" в интернете не прочитаешь. да и на МВА об этом не говорят. похоже на досуге вам удавалось немало подторговывать топливом оптом и в розницу. странно, что больше чем на логан не заработали
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:27

  adeges написав:про "упали проливы" в интернете не прочитаешь.
писали в интернете
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Hotab написав:Злодеи КРЖН.
А подскажите пожалуйста мне цену входного билета на однушку новострой в Киеве.
Интересует что-то типа студио 30-40 метров для дочки. Хочу ее через 2-3 года попробовать отдать в Поплавского.
Какая цена голых стен нонче? Ну и желательно чтобы она в ВУЗ не ехала пару часов на пригородной электричке, а потом еще час на маршрутке.
А почему Поплавского? Имхо билет в никуда
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:41

что это с вами сегодня!? ))
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:42

  vhata написав:что это с вами сегодня!? ))
не известно на чем все закончилось :?
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

как думаете снижение цен на газ для пром предприятий на 15% повлияет на цену цемента? и дизель минус 15%
как отобразится на себестоимости у застройщиков?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 00:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мда. Скоро будет совсем не скучно. И падение 2015 нам покажется небольшой волатильностью.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 00:12

  prosecutor написав:Мда. Скоро будет совсем не скучно. И падение 2015 нам покажется небольшой волатильностью.

Летим в 0? Или как WTI - в минус?
airmax78
 
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