Народ, завязывайте!
У меня уже сил нет столько ржать!!!))))
День удался!
Всем спасибо за настроение!
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Додано: Пон 20 кві, 2020 20:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Народ, завязывайте!
У меня уже сил нет столько ржать!!!))))
День удался!
Всем спасибо за настроение!
Додано: Пон 20 кві, 2020 20:48
Цена нефти в ходе торгов в понедельник пробила минимумы 1986 года и достигла минимальной отметки в районе $7.65 за баррель. Движение стало следствием ликвидации позиций участниками рынка в преддверии экспирации майского контракта – рынок остается в состоянии тяжелого стресса, учитывая крайне слабый спрос и дефицит мощностей для хранения нефти. Между тем, фьючерс на нефть с поставкой в июне в настоящее время торгуется около $22.63, а с поставкой в июле – в районе $27.90 за баррель.
Востаннє редагувалось denstuch в Пон 20 кві, 2020 20:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 кві, 2020 22:22
про "упали проливы" в интернете не прочитаешь. да и на МВА об этом не говорят. похоже на досуге вам удавалось немало подторговывать топливом оптом и в розницу. странно, что больше чем на логан не заработали
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Пон 20 кві, 2020 22:27
Додано: Пон 20 кві, 2020 22:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А почему Поплавского? Имхо билет в никуда
Додано: Пон 20 кві, 2020 22:42
Додано: Пон 20 кві, 2020 23:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
как думаете снижение цен на газ для пром предприятий на 15% повлияет на цену цемента? и дизель минус 15%
как отобразится на себестоимости у застройщиков?
Додано: Вів 21 кві, 2020 00:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мда. Скоро будет совсем не скучно. И падение 2015 нам покажется небольшой волатильностью.
Додано: Вів 21 кві, 2020 00:12
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