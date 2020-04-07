Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 кві, 2020 00:15
prosecutor написав:
Мда. Скоро будет совсем не скучно. И падение 2015 нам покажется небольшой волатильностью.
нет предпосылок, 12 мая на работу, у застройщиков снизилась себестоимость
Унуноктий
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Додано: Вів 21 кві, 2020 00:16
airmax78 написав: prosecutor написав:
Мда. Скоро будет совсем не скучно. И падение 2015 нам покажется небольшой волатильностью.
Летим в 0? Или как WTI - в минус?
Ноль уже пробили.
Наступает новая эра - нужно будет доплачивать работодателям, за то что пустят Вас на работу.
antey1969
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Додано: Вів 21 кві, 2020 00:17
airmax78 написав: prosecutor написав:
Мда. Скоро будет совсем не скучно. И падение 2015 нам покажется небольшой волатильностью.
Летим в 0? Или как WTI - в минус?
уважаемые владельцы стремительным домкратом обесценивающейся недвижимости. начиная с осени буду готов пристроить ваши неподъемные метры за умеренную плату. пишите в личку
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adeges
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Додано: Вів 21 кві, 2020 00:49
Открыл сгущенку, которую купил 2015 году, когда фронт стремительно приближался к Киеву. Всё-таки, не зря я её тогда купил.
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Додано: Вів 21 кві, 2020 01:05
https://100realty.ua/uk/object/375075096
думаю, такой ремонт с мебелью стоил больше, чем хотят получить за дом
It takes little for me to say
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adeges
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Додано: Вів 21 кві, 2020 01:05
airmax78 написав: prosecutor написав:
Мда. Скоро будет совсем не скучно. И падение 2015 нам покажется небольшой волатильностью.
Летим в 0? Или как WTI - в минус?
Реально 30-50 % дисконт по недвиге от текущих цен в валюте. Хотя целесобразность покупки может быть под вопросом, если не для жизни конечно.
prosecutor
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Додано: Вів 21 кві, 2020 01:10
Унуноктий написав: prosecutor написав:
Мда. Скоро будет совсем не скучно. И падение 2015 нам покажется небольшой волатильностью.
нет предпосылок, 12 мая на работу, у застройщиков снизилась себестоимость
Это да. Но надо же что б еще и покупали. А с этим будут проблемы. Возможно глобальные. Если курс сильно дрогнет то вообще нет смысла в ближайшее время покупать.
prosecutor
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Додано: Вів 21 кві, 2020 01:21
Но воздух-то, слава Богу, в Киеве очистился. Все-таки какая-то цена у киевской недвиги будет. Пусть чисто символическая, но что-то да можно будет выручить.
airmax78
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Додано: Вів 21 кві, 2020 02:21
Faceless написав: Hotab написав:Злодеи КРЖН. А подскажите пожалуйста мне цену входного билета на однушку новострой в Киеве. Интересует что-то типа студио 30-40 метров для дочки. Хочу ее через 2-3 года попробовать отдать в Поплавского. Какая цена голых стен нонче? Ну и желательно чтобы она в ВУЗ не ехала пару часов на пригородной электричке, а потом еще час на маршрутке.
А почему Поплавского? Имхо билет в никуда
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rjkz
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Додано: Вів 21 кві, 2020 02:24
antey1969 написав: airmax78 написав: prosecutor написав:
Мда. Скоро будет совсем не скучно. И падение 2015 нам покажется небольшой волатильностью.
Летим в 0? Или как WTI - в минус?
Ноль уже пробили.
Наступает новая эра - нужно будет доплачивать работодателям, за то что пустят Вас на работу.
Там есть такая хитрая фишка, чтобы сэкономить - можно приходить на работу утром понедельника, а уходить в пятницу вечером.
rjkz
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