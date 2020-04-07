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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 36363637363836393640 ... 3671>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 00:15

  prosecutor написав:Мда. Скоро будет совсем не скучно. И падение 2015 нам покажется небольшой волатильностью.

нет предпосылок, 12 мая на работу, у застройщиков снизилась себестоимость
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 00:16

  airmax78 написав:
  prosecutor написав:Мда. Скоро будет совсем не скучно. И падение 2015 нам покажется небольшой волатильностью.

Летим в 0? Или как WTI - в минус?

Ноль уже пробили.
Наступает новая эра - нужно будет доплачивать работодателям, за то что пустят Вас на работу.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 00:17

  airmax78 написав:
  prosecutor написав:Мда. Скоро будет совсем не скучно. И падение 2015 нам покажется небольшой волатильностью.

Летим в 0? Или как WTI - в минус?


уважаемые владельцы стремительным домкратом обесценивающейся недвижимости. начиная с осени буду готов пристроить ваши неподъемные метры за умеренную плату. пишите в личку
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Открыл сгущенку, которую купил 2015 году, когда фронт стремительно приближался к Киеву. Всё-таки, не зря я её тогда купил.
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 01:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://100realty.ua/uk/object/375075096

думаю, такой ремонт с мебелью стоил больше, чем хотят получить за дом
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 01:05

  airmax78 написав:
  prosecutor написав:Мда. Скоро будет совсем не скучно. И падение 2015 нам покажется небольшой волатильностью.

Летим в 0? Или как WTI - в минус?


Реально 30-50 % дисконт по недвиге от текущих цен в валюте. Хотя целесобразность покупки может быть под вопросом, если не для жизни конечно.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 01:10

  Унуноктий написав:
  prosecutor написав:Мда. Скоро будет совсем не скучно. И падение 2015 нам покажется небольшой волатильностью.

нет предпосылок, 12 мая на работу, у застройщиков снизилась себестоимость


Это да. Но надо же что б еще и покупали. А с этим будут проблемы. Возможно глобальные. Если курс сильно дрогнет то вообще нет смысла в ближайшее время покупать.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 01:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Но воздух-то, слава Богу, в Киеве очистился. Все-таки какая-то цена у киевской недвиги будет. Пусть чисто символическая, но что-то да можно будет выручить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 02:21

  Faceless написав:
Hotab написав:Злодеи КРЖН.
А подскажите пожалуйста мне цену входного билета на однушку новострой в Киеве.
Интересует что-то типа студио 30-40 метров для дочки. Хочу ее через 2-3 года попробовать отдать в Поплавского.
Какая цена голых стен нонче? Ну и желательно чтобы она в ВУЗ не ехала пару часов на пригородной электричке, а потом еще час на маршрутке.
А почему Поплавского? Имхо билет в никуда


"Медленно шевеля губами, читаем название ветки..." (ТМ ПРохожий) :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 02:24

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  prosecutor написав:Мда. Скоро будет совсем не скучно. И падение 2015 нам покажется небольшой волатильностью.

Летим в 0? Или как WTI - в минус?

Ноль уже пробили.
Наступает новая эра - нужно будет доплачивать работодателям, за то что пустят Вас на работу.


Там есть такая хитрая фишка, чтобы сэкономить - можно приходить на работу утром понедельника, а уходить в пятницу вечером. :lol:
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