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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 36373638363936403641 ... 3671>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 02:40

  adeges написав:https://100realty.ua/uk/object/375075096

думаю, такой ремонт с мебелью стоил больше, чем хотят получить за дом


Больше и намного.
Вчера с женой смотрели на ссылки которые на форуме тут выкладывали.
Конечно, сейчас многие будут продавать самые не крайне необходимые и накладные в содержании ПАССИВЫ. У кого-то обязательства по кредитам для бизнеса...у кого-то наверное доходы упали в пол и просто содержать такое щастя накладно...но куда-то народ планирует пристраивать это бабло?
Ведь некоторые дома "съели" намного больше денег и простояли около 10 лет, а тут вдруг их продают. И времена трудные бывали за это время, но продают их сейчас.
Значит люди видят куда вложить деньги так, что выход с потерями денег (а еще строительство дома - это много времени, неучтенных затрат, нервов и тд) имеет смысл.
Мне на ум сейчас приходит только 1 причина - земля.
Или у кого есть еще предположения?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 03:09

  rjkz написав:
  adeges написав:https://100realty.ua/uk/object/375075096

думаю, такой ремонт с мебелью стоил больше, чем хотят получить за дом


Больше и намного.
Вчера с женой смотрели на ссылки которые на форуме тут выкладывали.
Конечно, сейчас многие будут продавать самые не крайне необходимые и накладные в содержании ПАССИВЫ. У кого-то обязательства по кредитам для бизнеса...у кого-то наверное доходы упали в пол и просто содержать такое щастя накладно...но куда-то народ планирует пристраивать это бабло?
Ведь некоторые дома "съели" намного больше денег и простояли около 10 лет, а тут вдруг их продают. И времена трудные бывали за это время, но продают их сейчас.
Значит люди видят куда вложить деньги так, что выход с потерями денег (а еще строительство дома - это много времени, неучтенных затрат, нервов и тд) имеет смысл.
Мне на ум сейчас приходит только 1 причина - земля.
Или у кого есть еще предположения?

Судя по настроениям на ветке: это продукты с красными ценниками в АТБ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 08:58

  rjkz написав:
  adeges написав:https://100realty.ua/uk/object/375075096

думаю, такой ремонт с мебелью стоил больше, чем хотят получить за дом


Больше и намного.
Вчера с женой смотрели на ссылки которые на форуме тут выкладывали.
Конечно, сейчас многие будут продавать самые не крайне необходимые и накладные в содержании ПАССИВЫ. У кого-то обязательства по кредитам для бизнеса...у кого-то наверное доходы упали в пол и просто содержать такое щастя накладно...но куда-то народ планирует пристраивать это бабло?
Ведь некоторые дома "съели" намного больше денег и простояли около 10 лет, а тут вдруг их продают. И времена трудные бывали за это время, но продают их сейчас.
Значит люди видят куда вложить деньги так, что выход с потерями денег (а еще строительство дома - это много времени, неучтенных затрат, нервов и тд) имеет смысл.
Мне на ум сейчас приходит только 1 причина - земля.
Или у кого есть еще предположения?


А банальне, кормушка прикрилась продає все що є? Був рестік, і домік... Рестік прикрили через карантін, грошей нема... От і продають
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 09:25

  Serg-ik написав:
  trololo написав:по правильному делать на этапе проекта с внешним подводом воздуха, герметичная топка правильная 2к евро, автоматика, дымоход, водяная рубашка, защита, теплообменники, теплоаккумы, отделка портала - все это тянет в районе 4-5 евро минимум. делать дешево смысла нет, проще вообще не делать

Не понимаю как Англия и другие страны вплоть до 21 века делала камины без всего этого

Так и мерзли в них, и сжигали топлива шо дурные, и весь город в смоге был
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 09:35

  Faceless написав:
Hotab написав:Злодеи КРЖН.
А подскажите пожалуйста мне цену входного билета на однушку новострой в Киеве.
Интересует что-то типа студио 30-40 метров для дочки. Хочу ее через 2-3 года попробовать отдать в Поплавского.
Какая цена голых стен нонче? Ну и желательно чтобы она в ВУЗ не ехала пару часов на пригородной электричке, а потом еще час на маршрутке.
А почему Поплавского? Имхо билет в никуда

В данном случае билетом в никуда вы называется именно этот вуз , или любые певуны-деятели_шоубиза?
Я бы тоже хотел видеть ее айтишницей, но у нее не мой математический мозг.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 09:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Летим в 0? Или как WTI - в минус?


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Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 09:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:В данном случае билетом в никуда вы называется именно этот вуз , или любые певуны-деятели_шоубиза?
Я бы тоже хотел видеть ее айтишницей, но у нее не мой математический мозг.

Вообще все. Шанс добиться чего-то сродни выигрыша в лотерею, а в этой сфере - или все, или ничего. Но если ребенку самому оч хочется, то тут беда - нет смысла насаждать свое мнение, будет только хуже, у каждого есть свой набор граблей, по которым надо пройти
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 09:52

  artlife написав:Открыл сгущенку, которую купил 2015 году, когда фронт стремительно приближался к Киеву. Всё-таки, не зря я её тогда купил.

Вы эта поосторожнее с такими экспериментами с просрочкой, сейчас попадание в инфекционку с отравлением, чревато.
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 09:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rjkz написав:
  adeges написав:https://100realty.ua/uk/object/375075096

думаю, такой ремонт с мебелью стоил больше, чем хотят получить за дом


Больше и намного.
Вчера с женой смотрели на ссылки которые на форуме тут выкладывали.
Конечно, сейчас многие будут продавать самые не крайне необходимые и накладные в содержании ПАССИВЫ. У кого-то обязательства по кредитам для бизнеса...у кого-то наверное доходы упали в пол и просто содержать такое щастя накладно...но куда-то народ планирует пристраивать это бабло?
Ведь некоторые дома "съели" намного больше денег и простояли около 10 лет, а тут вдруг их продают. И времена трудные бывали за это время, но продают их сейчас.
Значит люди видят куда вложить деньги так, что выход с потерями денег (а еще строительство дома - это много времени, неучтенных затрат, нервов и тд) имеет смысл.
Мне на ум сейчас приходит только 1 причина - земля.
Или у кого есть еще предположения?
Це підтверження моїх слів про будинок в ж*** світу це гарантований попадос в рази, щоб тут хто не писав.

Ось ще один приклад, того що не може трапитися з квартирою.

Зображення



Труби відливів чи як вони там називаються вільнолюди сп..ли і затікає фасад. І кабздец будинку...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 09:56

  adeges написав:https://100realty.ua/uk/object/375075096

думаю, такой ремонт с мебелью стоил больше, чем хотят получить за дом


Хм, не понимаю в чем смысл "строить для себя не экономя средств" в паре км от полигона №5 ?
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