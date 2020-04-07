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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 21 кві, 2020 02:40
adeges написав:
https://100realty.ua/uk/object/375075096
думаю, такой ремонт с мебелью стоил больше, чем хотят получить за дом
Больше и намного.
Вчера с женой смотрели на ссылки которые на форуме тут выкладывали.
Конечно, сейчас многие будут продавать самые не крайне необходимые и накладные в содержании ПАССИВЫ. У кого-то обязательства по кредитам для бизнеса...у кого-то наверное доходы упали в пол и просто содержать такое щастя накладно...но куда-то народ планирует пристраивать это бабло?
Ведь некоторые дома "съели" намного больше денег и простояли около 10 лет, а тут вдруг их продают. И времена трудные бывали за это время, но продают их сейчас.
Значит люди видят куда вложить деньги так, что выход с потерями денег (а еще строительство дома - это много времени, неучтенных затрат, нервов и тд) имеет смысл.
Мне на ум сейчас приходит только 1 причина - земля.
Или у кого есть еще предположения?
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rjkz
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Додано: Вів 21 кві, 2020 03:09
rjkz написав: adeges написав:
https://100realty.ua/uk/object/375075096
думаю, такой ремонт с мебелью стоил больше, чем хотят получить за дом
Больше и намного.
Вчера с женой смотрели на ссылки которые на форуме тут выкладывали.
Конечно, сейчас многие будут продавать самые не крайне необходимые и накладные в содержании ПАССИВЫ. У кого-то обязательства по кредитам для бизнеса...у кого-то наверное доходы упали в пол и просто содержать такое щастя накладно...но куда-то народ планирует пристраивать это бабло?
Ведь некоторые дома "съели" намного больше денег и простояли около 10 лет, а тут вдруг их продают. И времена трудные бывали за это время, но продают их сейчас.
Значит люди видят куда вложить деньги так, что выход с потерями денег (а еще строительство дома - это много времени, неучтенных затрат, нервов и тд) имеет смысл.
Мне на ум сейчас приходит только 1 причина - земля.
Или у кого есть еще предположения?
Судя по настроениям на ветке: это продукты с красными ценниками в АТБ.
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airmax78
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Додано: Вів 21 кві, 2020 08:58
rjkz написав: adeges написав:
https://100realty.ua/uk/object/375075096
думаю, такой ремонт с мебелью стоил больше, чем хотят получить за дом
Больше и намного.
Вчера с женой смотрели на ссылки которые на форуме тут выкладывали.
Конечно, сейчас многие будут продавать самые не крайне необходимые и накладные в содержании ПАССИВЫ. У кого-то обязательства по кредитам для бизнеса...у кого-то наверное доходы упали в пол и просто содержать такое щастя накладно...но куда-то народ планирует пристраивать это бабло?
Ведь некоторые дома "съели" намного больше денег и простояли около 10 лет, а тут вдруг их продают. И времена трудные бывали за это время, но продают их сейчас.
Значит люди видят куда вложить деньги так, что выход с потерями денег (а еще строительство дома - это много времени, неучтенных затрат, нервов и тд) имеет смысл.
Мне на ум сейчас приходит только 1 причина - земля.
Или у кого есть еще предположения?
А банальне, кормушка прикрилась продає все що є? Був рестік, і домік... Рестік прикрили через карантін, грошей нема... От і продають
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xio13
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Додано: Вів 21 кві, 2020 09:25
Serg-ik написав: trololo написав:
по правильному делать на этапе проекта с внешним подводом воздуха, герметичная топка правильная 2к евро, автоматика, дымоход, водяная рубашка, защита, теплообменники, теплоаккумы, отделка портала - все это тянет в районе 4-5 евро минимум. делать дешево смысла нет, проще вообще не делать
Не понимаю как Англия и другие страны вплоть до 21 века делала камины без всего этого
Так и мерзли в них, и сжигали топлива шо дурные, и весь город в смоге был
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Faceless
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Додано: Вів 21 кві, 2020 09:35
Faceless написав:
Hotab написав:Злодеи КРЖН.
А подскажите пожалуйста мне цену входного билета на однушку новострой в Киеве.
Интересует что-то типа студио 30-40 метров для дочки. Хочу ее через 2-3 года попробовать отдать в Поплавского.
Какая цена голых стен нонче? Ну и желательно чтобы она в ВУЗ не ехала пару часов на пригородной электричке, а потом еще час на маршрутке.
А почему Поплавского? Имхо билет в никуда
В данном случае билетом в никуда вы называется именно этот вуз , или любые певуны-деятели_шоубиза?
Я бы тоже хотел видеть ее айтишницей, но у нее не мой математический мозг.
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Hotab
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Додано: Вів 21 кві, 2020 09:42
airmax78 написав:
Летим в 0? Или как WTI - в минус?
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Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Додано: Вів 21 кві, 2020 09:43
Hotab написав:
В данном случае билетом в никуда вы называется именно этот вуз , или любые певуны-деятели_шоубиза?
Я бы тоже хотел видеть ее айтишницей, но у нее не мой математический мозг.
Вообще все. Шанс добиться чего-то сродни выигрыша в лотерею, а в этой сфере - или все, или ничего. Но если ребенку самому оч хочется, то тут беда - нет смысла насаждать свое мнение, будет только хуже, у каждого есть свой набор граблей, по которым надо пройти
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Додано: Вів 21 кві, 2020 09:52
artlife написав:
Открыл сгущенку, которую купил 2015 году, когда фронт стремительно приближался к Киеву. Всё-таки, не зря я её тогда купил.
Вы эта поосторожнее с такими экспериментами с просрочкой, сейчас попадание в инфекционку с отравлением, чревато.
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Додано: Вів 21 кві, 2020 09:54
rjkz написав: adeges написав:
https://100realty.ua/uk/object/375075096
думаю, такой ремонт с мебелью стоил больше, чем хотят получить за дом
Больше и намного.
Вчера с женой смотрели на ссылки которые на форуме тут выкладывали.
Конечно, сейчас многие будут продавать самые не крайне необходимые и накладные в содержании ПАССИВЫ. У кого-то обязательства по кредитам для бизнеса...у кого-то наверное доходы упали в пол и просто содержать такое щастя накладно...но куда-то народ планирует пристраивать это бабло?
Ведь некоторые дома "съели" намного больше денег и простояли около 10 лет, а тут вдруг их продают. И времена трудные бывали за это время, но продают их сейчас.
Значит люди видят куда вложить деньги так, что выход с потерями денег (а еще строительство дома - это много времени, неучтенных затрат, нервов и тд) имеет смысл.
Мне на ум сейчас приходит только 1 причина - земля.
Или у кого есть еще предположения?
Це підтверження моїх слів про будинок в ж*** світу це гарантований попадос в рази, щоб тут хто не писав.
Ось ще один приклад, того що не може трапитися з квартирою.
Труби відливів чи як вони там називаються вільнолюди сп..ли і затікає фасад. І кабздец будинку...
Всім процвітання!
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Додано: Вів 21 кві, 2020 09:56
adeges написав:
https://100realty.ua/uk/object/375075096
думаю, такой ремонт с мебелью стоил больше, чем хотят получить за дом
Хм, не понимаю в чем смысл "строить для себя не экономя средств" в паре км от полигона №5 ?
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