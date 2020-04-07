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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3681368236833684>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 22:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Скромный - это боялся деньги получать, которые тогда сыпались как из рога изобилия?

что значит сыпались? большая компания, оклады.всё
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 22:56

  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:согласен, реально сложная ситуация...

у кого как.
кто-то снимет 5 депозитов до фонда, а кто-то будет ждать достройки генезиса.

(не)реально вам завидую)

"жизнь боль"(с)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 23:06

  Прохожий написав:"жизнь боль"(с)

не убивайтесь так.
хоть они вам и врут, и ковыряются там три доходяги для отвода глаз - жизнь на этом не заканчивается.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 00:09

  Faceless написав:В Нью-Йорке есть подземный паркинг. Правда, точно не на всех


Может и на всех, но не все могут платить.
Парковался возле Постпредства Украины в ООН. Очень крутое место. Места есть, паркуют без проблем. Но час стоит $30, а начиная с двух часов и более до вечера $60. Там есть хорошие рестораны. Посидишь скромно на сотку пару часиков, заплати за парковку еще $60. В местах попроще на Манхеттене можно приютиться на день за $40. Если ты нищеброд и хочешь на парковке сэкономить. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 00:19

  Yuri_T написав:
  rjkz написав:
  Serg-ik написав:...
Кроме того, За дорогую недвижимость я платил дорогую арендную плату

Вы что-то ставите телегу впереди лошади...

за вашу ипотеку под 14% в долларе, когда гривневый кредит был под 30% годовых, заплатила вся страна.
когда активы банков в виде валютных кредитов враз перестали обслуживаться заёмщиками по причине девала.
по той же причине гривневые депо-люди потеряли весь нахомяченный "праздник жизни". многие за гривной потом стояли год-полтора в родовидах, укрпромбанках и т.д.
вы потеряли в номинальной стоимости недвижимости.
потеряли все, кто не продал недвигу и не вышел летом в доллар при 4,6.
из жадности. нет тут ни лошадей, ни телег.

Вечерело, маразм крепчал.
Даже отвечатть на этот бред нет желания.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 00:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Украина, при эффективном управлении и меньшем %% воров и далпайопав, сегодня должна была быть впереди Чехии и Польши по всем параметрам.
Это несбыточное. Чехия при совдепии была на уровне. Польша в последнее время выросла. Говорят переплюнула Чехию.
Сколько Штаты росли при эффективном управлении и без воров, так там действительно патриоты были.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 00:35

  Serg-ik написав:
  rjkz написав:когда им этот краник перекрыли - у них начались проблемы, а не от того, что все заемщики резко перестали платить. И не перестали и в большинстве своем платили в баксах. Поэтому мимо. Что насчет остального?

Святая простота!
среди моих коллег постарше та. что взяла 25 куе в 2005, выплатила их в 2013, тот кто взял 60 в 2007, вернул квартиру, благо это был Шведбанк и обошлись цивилизованно. Влёт банка-около 20 куе,.Третьей семье списали около 30 куе в 2016 потому что третий ребёнок родился и написали письмо в банк. что не могут тянуть. Благо, что банк тоже оказался цивилизованный, сам попросил об этом..видел бесперспективность.
свои сбережения на депозите в 2007-2008 не хранил, видя движения бакса 5.45-5.05-4.80 валюту не покупал. когда пошло в гору. тоже н покупал, думал, что так не буде продолжаться, будет откат...Про экономику в инете не читал


"Святая простота". Вы в какой стране живете? Сколько лет Вам было в 1990м? Неужели ничему жизнь не научила? Или опыт родителей?
Все мои знакомые рассчитались с банками. Некоторым банк необосновано поднял ставки, одной знакомой подняли ставку по кредиту, при этом заблокировали депозит намного выше кредита в этом самом отделении. Один толко случай знаю, когда заемщик 220 куе зажал и агрессивно судился с банком, живя в залоговой квартире. Пошел на какой-то принцип, пытался с банком договориться по-хорошему, но банк отказался вообще разговаривать. Потратил к тому моменту, когда мы разговаривали порядка 30 куе на юристов и суды. Это был уже 2017 год.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 00:45

  Faceless написав:Коллега, взявшая что-то около 100куе в 2008, через пару лет перевела в гривну, и выплатила все где-то в 2015
А с гривной что, на депо? :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 00:45

  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:согласен, реально сложная ситуация...

у кого как.
кто-то снимет 5 депозитов до фонда, а кто-то будет ждать достройки генезиса.


Ну да, фонду всегда даст НБУ напечатанные деньги, это поднимет курс.
Но мы тут ни причем .
Купи себе новую тачку. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 00:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Все мои знакомые рассчитались с банками. Некоторым банк необосновано поднял ставки, одной знакомой подняли ставку по кредиту, при этом заблокировали депозит намного выше кредита в этом самом отделении. Один толко случай знаю, когда заемщик 220 куе зажал и агрессивно судился с банком, живя в залоговой квартире. Пошел на какой-то принцип, пытался с банком договориться по-хорошему, но банк отказался вообще разговаривать. Потратил к тому моменту, когда мы разговаривали порядка 30 куе на юристов и суды. Это был уже 2017 год.
Жесть, конечно. Как расходятся истории, одни набрали кредитов и в выигрыше, а тут поседеть можно.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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