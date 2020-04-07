Понятно.
"Ходил на работу" и "получал зарплату".
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 кві, 2020 00:48
Додано: П'ят 24 кві, 2020 00:50
Не ТОТ Нью-Йрк имелся ввиду.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 02:00
я уже купил, но спасибо за совет.
ты здорово нашел виноватых
условный беня тырит бабки из своего банка через кредитование мурзилок, платит прокурору и судье, политикам, лоббистам всех мастей, затем фонд продаёт тому же условному бене права требования с дисконтом 90%, разводит руками и за счет бюджета отдает вклады, а виноват (надеюсь, ты имел ввиду "в том числе") вкладчик.
вот молодец какой)))
я с удивлением узнал, что ВТБ платит четвертую очередь. такое было лишь пару раз на сотню случаев банкротства. не удивляет ничего?
может ты забыл, как валютные заемщики массово судились и покупали решения, мол, я не я, и хата не моя, мол, валютный кредит это не законно.
многие после тех решений даже гривной не вернули.
показать пару кейсов или сам найдёшь?
зы. поляки 100к евро гарантируют в банках.
странные такие, можно ведь меньше 7к и напечатать злотый...
Востаннє редагувалось Yuri_T в П'ят 24 кві, 2020 02:05, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 02:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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