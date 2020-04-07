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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3681368236833684

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 00:48

  Serg-ik написав:
  rjkz написав:Скромный - это боялся деньги получать, которые тогда сыпались как из рога изобилия?

что значит сыпались? большая компания, оклады.всё


Понятно.
"Ходил на работу" и "получал зарплату".
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 00:50

  Libo написав:
  Faceless написав:В Нью-Йорке есть подземный паркинг. Правда, точно не на всех


Может и на всех, но не все могут платить.
Парковался возле Постпредства Украины в ООН. Очень крутое место. Места есть, паркуют без проблем. Но час стоит $30, а начиная с двух часов и более до вечера $60. Там есть хорошие рестораны. Посидишь скромно на сотку пару часиков, заплати за парковку еще $60. В местах попроще на Манхеттене можно приютиться на день за $40. Если ты нищеброд и хочешь на парковке сэкономить. :roll:


:lol:
Не ТОТ Нью-Йрк имелся ввиду.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 02:00

  rjkz написав:
  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:согласен, реально сложная ситуация...

у кого как.
кто-то снимет 5 депозитов до фонда, а кто-то будет ждать достройки генезиса.


Ну да, фонду всегда даст НБУ напечатанные деньги, это поднимет курс.
Но мы тут ни причем .
Купи себе новую тачку. :mrgreen:

я уже купил, но спасибо за совет.

ты здорово нашел виноватых :D
условный беня тырит бабки из своего банка через кредитование мурзилок, платит прокурору и судье, политикам, лоббистам всех мастей, затем фонд продаёт тому же условному бене права требования с дисконтом 90%, разводит руками и за счет бюджета отдает вклады, а виноват (надеюсь, ты имел ввиду "в том числе") вкладчик.
вот молодец какой)))
я с удивлением узнал, что ВТБ платит четвертую очередь. такое было лишь пару раз на сотню случаев банкротства. не удивляет ничего?

может ты забыл, как валютные заемщики массово судились и покупали решения, мол, я не я, и хата не моя, мол, валютный кредит это не законно.
многие после тех решений даже гривной не вернули.
показать пару кейсов или сам найдёшь?

зы. поляки 100к евро гарантируют в банках.
странные такие, можно ведь меньше 7к и напечатать злотый...
Востаннє редагувалось Yuri_T в П'ят 24 кві, 2020 02:05, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 02:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Proofy написав:
  Faceless написав:Коллега, взявшая что-то около 100куе в 2008, через пару лет перевела в гривну, и выплатила все где-то в 2015
А с гривной что, на депо? :)
Так себе шуточка.
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  #<1 ... 3681368236833684
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