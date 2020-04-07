Додано: П'ят 24 кві, 2020 02:00

rjkz написав: Yuri_T написав: Прохожий написав: согласен, реально сложная ситуация... согласен, реально сложная ситуация...

у кого как.

кто-то снимет 5 депозитов до фонда, а кто-то будет ждать достройки генезиса. у кого как.кто-то снимет 5 депозитов до фонда, а кто-то будет ждать достройки генезиса.



Ну да, фонду всегда даст НБУ напечатанные деньги, это поднимет курс.

Но мы тут ни причем .

Купи себе новую тачку. Ну да, фонду всегда даст НБУ напечатанные деньги, это поднимет курс.Но мы тут ни причем .Купи себе новую тачку.

я уже купил, но спасибо за совет.ты здорово нашел виноватыхусловный беня тырит бабки из своего банка через кредитование мурзилок, платит прокурору и судье, политикам, лоббистам всех мастей, затем фонд продаёт тому же условному бене права требования с дисконтом 90%, разводит руками и за счет бюджета отдает вклады, а виноват (надеюсь, ты имел ввиду "в том числе") вкладчик.вот молодец какой)))я с удивлением узнал, что ВТБ платит четвертую очередь. такое было лишь пару раз на сотню случаев банкротства. не удивляет ничего?может ты забыл, как валютные заемщики массово судились и покупали решения, мол, я не я, и хата не моя, мол, валютный кредит это не законно.многие после тех решений даже гривной не вернули.показать пару кейсов или сам найдёшь?зы. поляки 100к евро гарантируют в банках.странные такие, можно ведь меньше 7к и напечатать злотый...