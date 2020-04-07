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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3683368436853686>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:08

  sequence написав:
  Serg-ik написав:с валютной ветки
Могу прокомментировать слухи о повышении цен, как сотрудник достаточно крупной девелоперской компании в Одессе. Ничего подобного нет. Есть снижение, маскируемое следующим образом: специальный курс доллара для расчетов: у кого 26, а у кого и 25,5; скидки, которые даются индивидуально (в зависимости от условий оплаты, до 10%); рассрочка без удорожания (под реальный 0 процентов годовых). Пишут о повышении, в надежде подстегнуть спрос, который снизился

странно, а должны радостно потирать руки антисептиком, в ожидании мощного потока отдыхающих, которым тупо некуда ехать
но то Одесса, им даже 2014-15 года в плюс пошли, за исключением дома профсоюзов

Так оно и будет. Как и с "растишками".

- Клиентов мало? Продаж нет? Заработки упали?
- Повышаем цены!

У нас так почти весь бузинес работает. Вот у Ахметова упали продажи эл.энергии, и старые объёмы некуда девать, приходится даже угольные шахты закрывать.
Какой выход?
Повысить цены на эл.энергию!
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:18

  sequence написав:
  Serg-ik написав:с валютной ветки
Могу прокомментировать слухи о повышении цен, как сотрудник достаточно крупной девелоперской компании в Одессе. Ничего подобного нет. Есть снижение, маскируемое следующим образом: специальный курс доллара для расчетов: у кого 26, а у кого и 25,5; скидки, которые даются индивидуально (в зависимости от условий оплаты, до 10%); рассрочка без удорожания (под реальный 0 процентов годовых). Пишут о повышении, в надежде подстегнуть спрос, который снизился

странно, а должны радостно потирать руки антисептиком, в ожидании мощного потока отдыхающих, которым тупо некуда ехать
но то Одесса, им даже 2014-15 года в плюс пошли, за исключением дома профсоюзов

Отдыхать? В Одессу?
Та ну на :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Одессе нужно жить или родиться и не жить)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:35

  antey1969 написав:..
Отдыхать? В Одессу?
Та ну на :roll:

вы не поверите.
я не знаю причину, не спрашивайте.
мне, главное, чтобы Крым открыли, иначе к теще не попадем. Ну, и теща к нам
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 13:51

  kwon написав:Лэндлордов много на ветке? Вот интересно... СМИ умышленно нагнетают, что аренда обвалилась, все сдаётся за коммуналку и пр.? Лично у меня пока такого не наблюдается. Или имеются ввиду новые соглашения? Нужно быть идиотом, чтобы менять съёмную квартиру во время карантина. Короче, не знаю... платят как и платили...

Люди, которые на плаву, готовы платить по старым ценам. Есть среди них, конечно, такие, которые не прочь сэкономить - цены-то упали. Я их не осуждаю. Рынок есть рынок.
Исследовав ситуацию я увидел, что цены упали, но в основном на краткосрочные контракты. На долгосрочные в среднем сегменте не так сильно.
В конце концов сделал всем жильцам скидку (хотя вначале не собирался). Среднее между тем, что они платили и за сколько я могу реально пересдать. Получаю немного больше рыночной цены на сегодня, но меньше, чем вчера. Таким образом сделал так, что переезд в более дешевый вариант для арендатора не имеет явной выгоды, так как это дело нелегкое и затратное по времени.
Моя стратегия сейчас выжить с минимальными потерями, а не получить по максимуму.
С каждым месяцем запас прочности у неработающих арендаторов уменьшается и некоторые начали предупреждать, что будут съезжать, если в ближайшие недели все не наладится.
Даже там, где люди прожили недолго и еще попадают под штрафные санкции за досрочный съезд, учитывая форс-мажор я их конечно не буду применять. Это было бы мародерством.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 13:58

поскольку у нас сегодня скучновато, почитайте комментарии под видео, маленький форум получился
https://www.youtube.com/watch?v=XopvFp8wYpo
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 14:05

  antey1969 написав:Отдыхать? В Одессу?
Та ну на :roll:
Какие варианты остаются? Азов? :?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 14:21

  kwon написав:Лэндлордов много на ветке? Вот интересно... СМИ умышленно нагнетают, что аренда обвалилась, все сдаётся за коммуналку и пр.? Лично у меня пока такого не наблюдается. Или имеются ввиду новые соглашения? Нужно быть идиотом, чтобы менять съёмную квартиру во время карантина. Короче, не знаю... платят как и платили...


Если есть возможность снять без комиссии и цена от 1.5к грн. ниже на срок хотя бы полгода, то почему идиоты ?
Или вы из соображений того, что въезд будет в квартиру в которой непонятно кто жил/заходил и т.п. ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 15:04

  vladimir07 написав:Или вы из соображений того, что въезд будет в квартиру в которой непонятно кто жил/заходил и т.п. ?

Пара суток на карантине и квартира безопасна.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:37

  Vadim V написав:
  airmax78 написав:
  kwon написав:Лэндлордов много на ветке? Вот интересно... СМИ умышленно нагнетают, что аренда обвалилась, все сдаётся за коммуналку и пр.? Лично у меня пока такого не наблюдается. Или имеются ввиду новые соглашения? Нужно быть идиотом, чтобы менять съёмную квартиру во время карантина. Короче, не знаю... платят как и платили...

Ну это все очень индивидуально. Есть деньги - платят. Но, боюсь, это скорее исключение сейчас, особенно в эконом сегменте, где лишних денег у людей никогда не было и вот опять.


.ля ,как на айфоны , маникюры/эпиляции, пиццерии и прочие понты так есть а на аренду нету :evil:
, а лендлорд с шестилетним Самсунгом ходит и не комплексует.


Так это-то закономерно. Лендлорд никому ничего не должен доказывать, ему пофиг что о его 10+ летней машине думает автодрочер . Что о его телефоне думает тот, у которого денег хватило только на яфон.
Понты - удел недалеких людей, не способных заработать и удержать заработанное.
Пусть покупают яфоны и новые машины каждый год, ходят по салонам красоты и ресторанам каждый день, шмотки = чтобы в шкафы не влазили. Моря - 4 раза в год! Пусть будут здоровы и много зарабатывают. И живут в аренде. Это наша "кормовая база". Карантин пройдет через пол-года или год и все наладится. Поэтому не такая уж проблема - пойти навстречу людям,которые все тратят и не имеют сбережений. Это лучше чем если они "поумнеют". :lol:
rjkz
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