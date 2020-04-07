Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Могу прокомментировать слухи о повышении цен, как сотрудник достаточно крупной девелоперской компании в Одессе. Ничего подобного нет. Есть снижение, маскируемое следующим образом: специальный курс доллара для расчетов: у кого 26, а у кого и 25,5; скидки, которые даются индивидуально (в зависимости от условий оплаты, до 10%); рассрочка без удорожания (под реальный 0 процентов годовых). Пишут о повышении, в надежде подстегнуть спрос, который снизился
странно, а должны радостно потирать руки антисептиком, в ожидании мощного потока отдыхающих, которым тупо некуда ехать но то Одесса, им даже 2014-15 года в плюс пошли, за исключением дома профсоюзов
У нас так почти весь бузинес работает. Вот у Ахметова упали продажи эл.энергии, и старые объёмы некуда девать, приходится даже угольные шахты закрывать. Какой выход? Повысить цены на эл.энергию! Genius
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Могу прокомментировать слухи о повышении цен, как сотрудник достаточно крупной девелоперской компании в Одессе. Ничего подобного нет. Есть снижение, маскируемое следующим образом: специальный курс доллара для расчетов: у кого 26, а у кого и 25,5; скидки, которые даются индивидуально (в зависимости от условий оплаты, до 10%); рассрочка без удорожания (под реальный 0 процентов годовых). Пишут о повышении, в надежде подстегнуть спрос, который снизился
странно, а должны радостно потирать руки антисептиком, в ожидании мощного потока отдыхающих, которым тупо некуда ехать но то Одесса, им даже 2014-15 года в плюс пошли, за исключением дома профсоюзов
kwon написав:Лэндлордов много на ветке? Вот интересно... СМИ умышленно нагнетают, что аренда обвалилась, все сдаётся за коммуналку и пр.? Лично у меня пока такого не наблюдается. Или имеются ввиду новые соглашения? Нужно быть идиотом, чтобы менять съёмную квартиру во время карантина. Короче, не знаю... платят как и платили...
Люди, которые на плаву, готовы платить по старым ценам. Есть среди них, конечно, такие, которые не прочь сэкономить - цены-то упали. Я их не осуждаю. Рынок есть рынок. Исследовав ситуацию я увидел, что цены упали, но в основном на краткосрочные контракты. На долгосрочные в среднем сегменте не так сильно. В конце концов сделал всем жильцам скидку (хотя вначале не собирался). Среднее между тем, что они платили и за сколько я могу реально пересдать. Получаю немного больше рыночной цены на сегодня, но меньше, чем вчера. Таким образом сделал так, что переезд в более дешевый вариант для арендатора не имеет явной выгоды, так как это дело нелегкое и затратное по времени. Моя стратегия сейчас выжить с минимальными потерями, а не получить по максимуму. С каждым месяцем запас прочности у неработающих арендаторов уменьшается и некоторые начали предупреждать, что будут съезжать, если в ближайшие недели все не наладится. Даже там, где люди прожили недолго и еще попадают под штрафные санкции за досрочный съезд, учитывая форс-мажор я их конечно не буду применять. Это было бы мародерством.
kwon написав:Лэндлордов много на ветке? Вот интересно... СМИ умышленно нагнетают, что аренда обвалилась, все сдаётся за коммуналку и пр.? Лично у меня пока такого не наблюдается. Или имеются ввиду новые соглашения? Нужно быть идиотом, чтобы менять съёмную квартиру во время карантина. Короче, не знаю... платят как и платили...
Если есть возможность снять без комиссии и цена от 1.5к грн. ниже на срок хотя бы полгода, то почему идиоты ? Или вы из соображений того, что въезд будет в квартиру в которой непонятно кто жил/заходил и т.п. ?
kwon написав:Лэндлордов много на ветке? Вот интересно... СМИ умышленно нагнетают, что аренда обвалилась, все сдаётся за коммуналку и пр.? Лично у меня пока такого не наблюдается. Или имеются ввиду новые соглашения? Нужно быть идиотом, чтобы менять съёмную квартиру во время карантина. Короче, не знаю... платят как и платили...
Ну это все очень индивидуально. Есть деньги - платят. Но, боюсь, это скорее исключение сейчас, особенно в эконом сегменте, где лишних денег у людей никогда не было и вот опять.
.ля ,как на айфоны , маникюры/эпиляции, пиццерии и прочие понты так есть а на аренду нету , а лендлорд с шестилетним Самсунгом ходит и не комплексует.
Так это-то закономерно. Лендлорд никому ничего не должен доказывать, ему пофиг что о его 10+ летней машине думает автодрочер . Что о его телефоне думает тот, у которого денег хватило только на яфон. Понты - удел недалеких людей, не способных заработать и удержать заработанное. Пусть покупают яфоны и новые машины каждый год, ходят по салонам красоты и ресторанам каждый день, шмотки = чтобы в шкафы не влазили. Моря - 4 раза в год! Пусть будут здоровы и много зарабатывают. И живут в аренде. Это наша "кормовая база". Карантин пройдет через пол-года или год и все наладится. Поэтому не такая уж проблема - пойти навстречу людям,которые все тратят и не имеют сбережений. Это лучше чем если они "поумнеют".