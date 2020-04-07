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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3683368436853686

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:43

  Вкладчик1234 написав:
  sequence написав:странно, а должны радостно потирать руки антисептиком, в ожидании мощного потока отдыхающих, которым тупо некуда ехать
но то Одесса, им даже 2014-15 года в плюс пошли, за исключением дома профсоюзов

Так оно и будет. Как и с "растишками".

- Клиентов мало? Продаж нет? Заработки упали?
- Повышаем цены!

У нас так почти весь бузинес работает. Вот у Ахметова упали продажи эл.энергии, и старые объёмы некуда девать, приходится даже угольные шахты закрывать.
Какой выход?
Повысить цены на эл.энергию!
Genius :x


Перефразируя Ильфа и Петрова:
"Иначе , его мулаты его не поймут" "Да, это - не Рио-де-Жанейро"
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

дом за 230 000 продали
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:10

Унуноктий
С уебищным ремонтом и обойками в стиле 60х, тот что снаружи Эйру понравился?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я с Портниковым уже на одной волне: https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekal ... 177416396/
И дизайнеров поважаю.. Уну, спасай!
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 24 кві, 2020 18:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:15

  Унуноктий написав:дом за 230 000 продали

Году в 2013 такой стоил 320-350.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:16

  Унуноктий написав:дом за 230 000 продали

Он крутой был с шикарным участком. Пусть и с говняным ремонтом. Я, честно говоря, на него засмотрелся.
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  #<1 ... 3683368436853686
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