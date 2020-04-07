Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав:странно, а должны радостно потирать руки антисептиком, в ожидании мощного потока отдыхающих, которым тупо некуда ехать но то Одесса, им даже 2014-15 года в плюс пошли, за исключением дома профсоюзов
У нас так почти весь бузинес работает. Вот у Ахметова упали продажи эл.энергии, и старые объёмы некуда девать, приходится даже угольные шахты закрывать. Какой выход? Повысить цены на эл.энергию! Genius
Перефразируя Ильфа и Петрова: "Иначе , его мулаты его не поймут" "Да, это - не Рио-де-Жанейро"