Vlad442 написав:

kwon написав: Лэндлордов много на ветке? Вот интересно... СМИ умышленно нагнетают, что аренда обвалилась, все сдаётся за коммуналку и пр.? Лично у меня пока такого не наблюдается. Или имеются ввиду новые соглашения? Нужно быть идиотом, чтобы менять съёмную квартиру во время карантина. Короче, не знаю... платят как и платили... Лэндлордов много на ветке? Вот интересно... СМИ умышленно нагнетают, что аренда обвалилась, все сдаётся за коммуналку и пр.? Лично у меня пока такого не наблюдается. Или имеются ввиду новые соглашения? Нужно быть идиотом, чтобы менять съёмную квартиру во время карантина. Короче, не знаю... платят как и платили...

Люди, которые на плаву, готовы платить по старым ценам. Есть среди них, конечно, такие, которые не прочь сэкономить - цены-то упали. Я их не осуждаю. Рынок есть рынок.Исследовав ситуацию я увидел, что цены упали, но в основном на краткосрочные контракты. На долгосрочные в среднем сегменте не так сильно.В конце концов сделал всем жильцам скидку (хотя вначале не собирался). Среднее между тем, что они платили и за сколько я могу реально пересдать. Получаю немного больше рыночной цены на сегодня, но меньше, чем вчера. Таким образом сделал так, что переезд в более дешевый вариант для арендатора не имеет явной выгоды, так как это дело нелегкое и затратное по времени.Моя стратегия сейчас выжить с минимальными потерями, а не получить по максимуму.С каждым месяцем запас прочности у неработающих арендаторов уменьшается и некоторые начали предупреждать, что будут съезжать, если в ближайшие недели все не наладится.Даже там, где люди прожили недолго и еще попадают под штрафные санкции за досрочный съезд, учитывая форс-мажор я их конечно не буду применять. Это было бы мародерством.