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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 21:08
Vlad442 написав: kwon написав:
Лэндлордов много на ветке? Вот интересно... СМИ умышленно нагнетают, что аренда обвалилась, все сдаётся за коммуналку и пр.? Лично у меня пока такого не наблюдается. Или имеются ввиду новые соглашения? Нужно быть идиотом, чтобы менять съёмную квартиру во время карантина. Короче, не знаю... платят как и платили...
Люди, которые на плаву, готовы платить по старым ценам. Есть среди них, конечно, такие, которые не прочь сэкономить - цены-то упали. Я их не осуждаю. Рынок есть рынок.
Исследовав ситуацию я увидел, что цены упали, но в основном на краткосрочные контракты. На долгосрочные в среднем сегменте не так сильно.
В конце концов сделал всем жильцам скидку (хотя вначале не собирался). Среднее между тем, что они платили и за сколько я могу реально пересдать. Получаю немного больше рыночной цены на сегодня, но меньше, чем вчера. Таким образом сделал так, что переезд в более дешевый вариант для арендатора не имеет явной выгоды, так как это дело нелегкое и затратное по времени.
Моя стратегия сейчас выжить с минимальными потерями, а не получить по максимуму.
С каждым месяцем запас прочности у неработающих арендаторов уменьшается и некоторые начали предупреждать, что будут съезжать, если в ближайшие недели все не наладится.
Даже там, где люди прожили недолго и еще попадают под штрафные санкции за досрочный съезд, учитывая форс-мажор я их конечно не буду применять. Это было бы мародерством.
А.уителные истории
, лоббируй дальше ..., а лучше сдавай бесплатно ани тебе будут сказать спасибо, потом пошлют нах,й.
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Vadim V
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:30
Прохожий написав: Serg-ik написав: Прохожий написав:
уже пристроили свою котлетку или все еще под матрасом парится?
всё как раньше: котлетка паровая, диетическая
А Вы выручку с профитом от Миракса куда будете пристраивать, чтоб отбить влет по Генезису?
выручка от Миракса уже пристроена)
Генезис потихоньку строится...
Ну такими темпами он еще лет 10 будет строится, там и без кризиса ситуация была не очень (низкий рейтинг стройки, статус: заморожен), а что будет сейчас -подумать страшно
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Sidus
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:36
Vadim V написав:
А.уителные истории , лоббируй дальше ..., а лучше сдавай бесплатно ани тебе будут сказать спасибо, потом пошлют нах,й.
Это все лирика. Если можно переснять аналогичный или лучший вариант на 30% дешевле, даже с перспективой того, что там через полгода немного повысят, то вопрос будут ли арендаторы платить вам старую цену или плюнут на залог и переедут, это даже не вопрос, а дело времени. Я не хочу остаться с дополнительной пустой квартирой (какие-то освободятся даже несмотря на скидки) и держать ее закрытой или заселять непонятно кого по совсем демпинговым ценам, а потом вести трудные переговоры о поднятии или выселении, поэтому принял такое решение. В свое время цены росли, я поднимал, цены упали, снизил. Будут торговаться, снижу еще. Арендаторы не родные, чтобы дарить арендодателю деньги, снимая дороже рынка.
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Vlad442
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Додано: Суб 25 кві, 2020 02:00
Yuri_T написав:
за вашу ипотеку под 14% в долларе, когда гривневый кредит был под 30% годовых, заплатила вся страна.
когда активы банков в виде валютных кредитов враз перестали обслуживаться заёмщиками по причине девала.
по той же причине гривневые депо-люди потеряли весь нахомяченный "праздник жизни". многие за гривной потом стояли год-полтора в родовидах, укрпромбанках и т.д.
вы потеряли в номинальной стоимости недвижимости.
потеряли все, кто не продал недвигу и не вышел летом в доллар при 4,6.
из жадности. нет тут ни лошадей, ни телег.
Чтобы такое больше не повториось, вам недавно был дан шанс - инвестировать до 50 тыщ евро в год за рубежом. Надо только поработать над собой, расширить свой кругозор и оторвать жёпу от дивана.Под лежачую жёпу деньги не текут. (с)
А ленивые могут тупо вкладвывать свои деньги в золото. В начале 2000-х оно стоило $270-400. Делать по 20-30% в год в долларах для лежачей жёпы это вполне нормально.
И нех шастать по бандитским укрбанкам или скупать клоповники.
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Libo
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Додано: Суб 25 кві, 2020 02:09
Vlad442 написав:
Я не хочу остаться с дополнительной пустой квартирой (какие-то освободятся даже несмотря на скидки) и держать ее закрытой или заселять непонятно кого по совсем демпинговым ценам, а потом вести трудные переговоры о поднятии или выселении, поэтому принял такое решение. В свое время цены росли, я поднимал, цены упали, снизил. Будут торговаться, снижу еще. Арендаторы не родные, чтобы дарить арендодателю деньги, снимая дороже рынка.
Ессесно. Это закон лендлорда. Лучше получать по 7 тыщ полных 12 месяцев, чем полгода искать постояльца за 10 тыщ, и получить за тот же год 60 (и если он еще досрочно не здриснёт).
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Додано: Суб 25 кві, 2020 02:13
Унуноктий написав: airmax78 написав: Унуноктий написав:
дом за 230 000 продали
Он крутой был с шикарным участком. Пусть и с говняным ремонтом. Я, честно говоря, на него засмотрелся.
не тот, а тот что в Подгорцах
не удивительно. за пол себестоимости. полностью жилой
или была замануха все же?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Суб 25 кві, 2020 02:54
Всем привет!
Вот я и вышел из бана!
Как дела, что новенького?
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investorkiev
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Додано: Суб 25 кві, 2020 03:59
investorkiev написав:
Всем привет!
Вот я и вышел из бана!
Как дела, что новенького?
Фрау твоя тут отписывалась. Стыдно даже повторять
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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