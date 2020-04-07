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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3684368536863687

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 21:08

  Vlad442 написав:
  kwon написав:Лэндлордов много на ветке? Вот интересно... СМИ умышленно нагнетают, что аренда обвалилась, все сдаётся за коммуналку и пр.? Лично у меня пока такого не наблюдается. Или имеются ввиду новые соглашения? Нужно быть идиотом, чтобы менять съёмную квартиру во время карантина. Короче, не знаю... платят как и платили...

Люди, которые на плаву, готовы платить по старым ценам. Есть среди них, конечно, такие, которые не прочь сэкономить - цены-то упали. Я их не осуждаю. Рынок есть рынок.
Исследовав ситуацию я увидел, что цены упали, но в основном на краткосрочные контракты. На долгосрочные в среднем сегменте не так сильно.
В конце концов сделал всем жильцам скидку (хотя вначале не собирался). Среднее между тем, что они платили и за сколько я могу реально пересдать. Получаю немного больше рыночной цены на сегодня, но меньше, чем вчера. Таким образом сделал так, что переезд в более дешевый вариант для арендатора не имеет явной выгоды, так как это дело нелегкое и затратное по времени.
Моя стратегия сейчас выжить с минимальными потерями, а не получить по максимуму.
С каждым месяцем запас прочности у неработающих арендаторов уменьшается и некоторые начали предупреждать, что будут съезжать, если в ближайшие недели все не наладится.
Даже там, где люди прожили недолго и еще попадают под штрафные санкции за досрочный съезд, учитывая форс-мажор я их конечно не буду применять. Это было бы мародерством.

А.уителные истории :mrgreen: , лоббируй дальше ..., а лучше сдавай бесплатно ани тебе будут сказать спасибо, потом пошлют нах,й.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:30

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:уже пристроили свою котлетку или все еще под матрасом парится?

всё как раньше: котлетка паровая, диетическая
А Вы выручку с профитом от Миракса куда будете пристраивать, чтоб отбить влет по Генезису?

выручка от Миракса уже пристроена)
Генезис потихоньку строится...


Ну такими темпами он еще лет 10 будет строится, там и без кризиса ситуация была не очень (низкий рейтинг стройки, статус: заморожен), а что будет сейчас -подумать страшно
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vadim V написав:А.уителные истории , лоббируй дальше ..., а лучше сдавай бесплатно ани тебе будут сказать спасибо, потом пошлют нах,й.

Это все лирика. Если можно переснять аналогичный или лучший вариант на 30% дешевле, даже с перспективой того, что там через полгода немного повысят, то вопрос будут ли арендаторы платить вам старую цену или плюнут на залог и переедут, это даже не вопрос, а дело времени. Я не хочу остаться с дополнительной пустой квартирой (какие-то освободятся даже несмотря на скидки) и держать ее закрытой или заселять непонятно кого по совсем демпинговым ценам, а потом вести трудные переговоры о поднятии или выселении, поэтому принял такое решение. В свое время цены росли, я поднимал, цены упали, снизил. Будут торговаться, снижу еще. Арендаторы не родные, чтобы дарить арендодателю деньги, снимая дороже рынка.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 02:00

  Yuri_T написав:за вашу ипотеку под 14% в долларе, когда гривневый кредит был под 30% годовых, заплатила вся страна.
когда активы банков в виде валютных кредитов враз перестали обслуживаться заёмщиками по причине девала.
по той же причине гривневые депо-люди потеряли весь нахомяченный "праздник жизни". многие за гривной потом стояли год-полтора в родовидах, укрпромбанках и т.д.
вы потеряли в номинальной стоимости недвижимости.
потеряли все, кто не продал недвигу и не вышел летом в доллар при 4,6.
из жадности. нет тут ни лошадей, ни телег.


Чтобы такое больше не повториось, вам недавно был дан шанс - инвестировать до 50 тыщ евро в год за рубежом. Надо только поработать над собой, расширить свой кругозор и оторвать жёпу от дивана.
Под лежачую жёпу деньги не текут. (с) :lol:
А ленивые могут тупо вкладвывать свои деньги в золото. В начале 2000-х оно стоило $270-400. Делать по 20-30% в год в долларах для лежачей жёпы это вполне нормально. :wink:
И нех шастать по бандитским укрбанкам или скупать клоповники. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 02:09

  Vlad442 написав: Я не хочу остаться с дополнительной пустой квартирой (какие-то освободятся даже несмотря на скидки) и держать ее закрытой или заселять непонятно кого по совсем демпинговым ценам, а потом вести трудные переговоры о поднятии или выселении, поэтому принял такое решение. В свое время цены росли, я поднимал, цены упали, снизил. Будут торговаться, снижу еще. Арендаторы не родные, чтобы дарить арендодателю деньги, снимая дороже рынка.


Ессесно. Это закон лендлорда. Лучше получать по 7 тыщ полных 12 месяцев, чем полгода искать постояльца за 10 тыщ, и получить за тот же год 60 (и если он еще досрочно не здриснёт). 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 02:13

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:дом за 230 000 продали

Он крутой был с шикарным участком. Пусть и с говняным ремонтом. Я, честно говоря, на него засмотрелся.

не тот, а тот что в Подгорцах


не удивительно. за пол себестоимости. полностью жилой

или была замануха все же?
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 02:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всем привет!
Вот я и вышел из бана!
Как дела, что новенького?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 03:59

  investorkiev написав:Всем привет!
Вот я и вышел из бана!
Как дела, что новенького?


Фрау твоя тут отписывалась. Стыдно даже повторять :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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