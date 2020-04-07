|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:30
Прохожий написав: Serg-ik написав: Прохожий написав:
уже пристроили свою котлетку или все еще под матрасом парится?
всё как раньше: котлетка паровая, диетическая
А Вы выручку с профитом от Миракса куда будете пристраивать, чтоб отбить влет по Генезису?
выручка от Миракса уже пристроена)
Генезис потихоньку строится...
Ну такими темпами он еще лет 10 будет строится, там и без кризиса ситуация была не очень (низкий рейтинг стройки, статус: заморожен), а что будет сейчас -подумать страшно
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 353
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:36
Vadim V написав:
А.уителные истории , лоббируй дальше ..., а лучше сдавай бесплатно ани тебе будут сказать спасибо, потом пошлют нах,й.
Это все лирика. Если можно переснять аналогичный или лучший вариант на 30% дешевле, даже с перспективой того, что там через полгода немного повысят, то вопрос будут ли арендаторы платить вам старую цену или плюнут на залог и переедут, это даже не вопрос, а дело времени. Я не хочу остаться с дополнительной пустой квартирой (какие-то освободятся даже несмотря на скидки) и держать ее закрытой или заселять непонятно кого по совсем демпинговым ценам, а потом вести трудные переговоры о поднятии или выселении, поэтому принял такое решение. В свое время цены росли, я поднимал, цены упали, снизил. Будут торговаться, снижу еще. Арендаторы не родные, чтобы дарить арендодателю деньги, снимая дороже рынка.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6398
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1095 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 кві, 2020 02:09
Vlad442 написав:
Я не хочу остаться с дополнительной пустой квартирой (какие-то освободятся даже несмотря на скидки) и держать ее закрытой или заселять непонятно кого по совсем демпинговым ценам, а потом вести трудные переговоры о поднятии или выселении, поэтому принял такое решение. В свое время цены росли, я поднимал, цены упали, снизил. Будут торговаться, снижу еще. Арендаторы не родные, чтобы дарить арендодателю деньги, снимая дороже рынка.
Ессесно. Это закон лендлорда. Лучше получать по 7 тыщ полных 12 месяцев, чем полгода искать постояльца за 10 тыщ, и получить за тот же год 60 (и если он еще досрочно не здриснёт).
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 8101
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 3974 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 25 кві, 2020 02:13
Унуноктий написав: airmax78 написав: Унуноктий написав:
дом за 230 000 продали
Он крутой был с шикарным участком. Пусть и с говняным ремонтом. Я, честно говоря, на него засмотрелся.
не тот, а тот что в Подгорцах
не удивительно. за пол себестоимости. полностью жилой
или была замануха все же?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 2920
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 339 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 кві, 2020 11:39
Vlad442 написав: Vadim V написав:
А.уителные истории , лоббируй дальше ..., а лучше сдавай бесплатно ани тебе будут сказать спасибо, потом пошлют нах,й.
Это все лирика. Если можно переснять аналогичный или лучший вариант на 30% дешевле, даже с перспективой того, что там через полгода немного повысят, то вопрос будут ли арендаторы платить вам старую цену или плюнут на залог и переедут, это даже не вопрос, а дело времени. Я не хочу остаться с дополнительной пустой квартирой (какие-то освободятся даже несмотря на скидки) и держать ее закрытой или заселять непонятно кого по совсем демпинговым ценам, а потом вести трудные переговоры о поднятии или выселении, поэтому принял такое решение. В свое время цены росли, я поднимал, цены упали, снизил. Будут торговаться, снижу еще. Арендаторы не родные, чтобы дарить арендодателю деньги, снимая дороже рынка.
Не знаю, у меня на Харьковском массиве в эконом-сегменте никто и не заикается о переезде или скидке. Правда, продолжают работать. Сам переезд и платить риэлторам за подешевление 2-месячное нецелесообразно.
-
sesk
-
-
- Повідомлень: 136
- З нами з: 31.12.17
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|