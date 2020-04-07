Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:36

Vadim V написав: А.уителные истории , лоббируй дальше ..., а лучше сдавай бесплатно ани тебе будут сказать спасибо, потом пошлют нах,й. А.уителные истории , лоббируй дальше ..., а лучше сдавай бесплатно ани тебе будут сказать спасибо, потом пошлют нах,й.

Это все лирика. Если можно переснять аналогичный или лучший вариант на 30% дешевле, даже с перспективой того, что там через полгода немного повысят, то вопрос будут ли арендаторы платить вам старую цену или плюнут на залог и переедут, это даже не вопрос, а дело времени. Я не хочу остаться с дополнительной пустой квартирой (какие-то освободятся даже несмотря на скидки) и держать ее закрытой или заселять непонятно кого по совсем демпинговым ценам, а потом вести трудные переговоры о поднятии или выселении, поэтому принял такое решение. В свое время цены росли, я поднимал, цены упали, снизил. Будут торговаться, снижу еще. Арендаторы не родные, чтобы дарить арендодателю деньги, снимая дороже рынка.