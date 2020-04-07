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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 кві, 2020 18:38
airmax78 написав:
У Сержа впереди еще 2021-2023й, 2028-2030й и любой год начиная с 2035го.
Начиная с 2035-го он будет проедать свою котлету, потому что так и не выберет свою идеальную квартиру, а работы, которая позволяла бы снимать и нормально жить, может уже и не быть.
А так жил бы уже в своем и потихоньку изучал другие финансовые инструменты.
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Natt
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Додано: Суб 25 кві, 2020 18:43
Grand Touring написав: Natt написав:
Поэтому неудивительно, что молодежь из местных райцентров едет не в такой областной центр (там тоже делать нечего), а в Киев.
Черкасская едет - в Европу, кто в Киев едет считается неудачник
В Киеве у черкасчанина есть шанс стать депутатом ВРУ, Министром и даже президентом. Возглавить Нафтогаз или Укрзализныцю и стать миллионером за один год. Решать судьбу своей страны, даже если у себя в Черкассах они мыли автомобили или фотографами на свадьбах подрабатывали. Короче, Киев для черкасчанина - это источник неограниченных возможностей.
А в Польше первая более-менее престижная работа будет в лучшем случае только у их детей, а депутатами Сейма, смогут стать их внуки.
Востаннє редагувалось airmax78
в Суб 25 кві, 2020 18:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 кві, 2020 18:47
Natt написав: airmax78 написав:
У Сержа впереди еще 2021-2023й, 2028-2030й и любой год начиная с 2035го.
Начиная с 2035-го он будет проедать свою котлету, потому что так и не выберет свою идеальную квартиру, а работы, которая позволяла бы снимать и нормально жить, может уже и не быть.
А так жил бы уже в своем и потихоньку изучал другие финансовые инструменты.
Согласен. Если Сержу сейчас 40, то в 2035 ему будет 55 лет. Вся жизнь прошла сидя на катлете, в арендованном совкошлаке.
Тем более, покупая недвигу, совершенно не важно что будет в 2035 и позже.
Основная масса форумчан к тому времени если не умрут, то будут на пенсии.
Нет такой опции: «я копил до 2035, увидел что смысла нет и эмигрировал на клубнику в польщу». В 55 лет клубнику особо не пособираешь, ну может пару сезонов только.
Тут надо определиться: любишь ли ты Украину, хочешь ли ты тут жить. Если «да», то нужно брать, чего ждать, я не понимаю.
Вон продажные женщины из Житомира за 300грн доступны любому, даже пенсионеру. Сможет ли пенс, уехавший на клубнику в польщу когда-либо в жизни попарить свой качан? Очень сомневаюсь. Это путь в никуда, качество жизни клубникособирателя- это не жизнь, а выживание.
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investorkiev
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Додано: Суб 25 кві, 2020 18:48
investorkiev
Интересно бы посмотреть рейтинг украинских городов-адищ. кто поделится своими впечатлениями?
Чернигов красивый и ухоженный. Для жизни очень комфортный, и недорогое жилье. Но деньги там брать негде.
Наверное для пенсионера идеально.
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Hotab
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Додано: Суб 25 кві, 2020 18:50
artlife написав:
А что они будут делать, когда им стукнет 50-55 лет? Тоже на клубнику на сезонные работы?
а что будет делать человек, который жил в Киеве? Вспоминать мивину и коммунальные платежи?
На сезонные работы едут очень мало на клубнику даже нет знакомых чтобы ездили (предполагаю, это больше для студентов стационара), а в Финляндию ездят одни из первых заробитчан, они уже привыкли и их фермеры знают как родных, получают 2 штуки евро в месяц, 9 месяцев гуляют - занимаются своими делами. Было время Финляндия хотела ограничить, чтобы работа была своим. Так те ехали с польскими визами и фермеры их сами прикрывали от властей.
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Grand Touring
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Додано: Суб 25 кві, 2020 18:52
Hotab написав:investorkiev
Интересно бы посмотреть рейтинг украинских городов-адищ. кто поделится своими впечатлениями?
Чернигов красивый и ухоженный. Для жизни очень комфортный, и недорогое жилье. Но деньги там брать негде.
Наверное для пенсионера идеально.
При СССР военные пенсионеры часто выбирали Чернигов для проживания на пенсии.
Для жизни - комфортно, с заработками - плохо
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Суб 25 кві, 2020 18:55
Hotab написав:investorkiev
Интересно бы посмотреть рейтинг украинских городов-адищ. кто поделится своими впечатлениями?
Чернигов красивый и ухоженный. Для жизни очень комфортный, и недорогое жилье. Но деньги там брать негде.
Наверное для пенсионера идеально.
В связи с нищетой там люди озлоблённые. Вот и выбирай где жить: где дорого но добродушные сытые люди, или где дёшево но постоянно ждать кирпич на крышу джипа от озлоблённых соседей.
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Унуноктий
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Додано: Суб 25 кві, 2020 18:56
У ростішок розрив шаблонів, шо понаєхи їдуть в Европу, а не в Київ.
Тому що в Києві з.п рівні як і в регіонах (для звичайних спеціальностей), але оренда і комуналка зжирає лишній дохід.
Орендний бізнес вже загнувся, дохідність зрівнюється з плінтусом.
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xio13
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Додано: Суб 25 кві, 2020 18:58
Унуноктий написав: Hotab написав:investorkiev
Интересно бы посмотреть рейтинг украинских городов-адищ. кто поделится своими впечатлениями?
Чернигов красивый и ухоженный. Для жизни очень комфортный, и недорогое жилье. Но деньги там брать негде.
Наверное для пенсионера идеально.
В связи с нищетой там люди озлоблённые. Вот и выбирай где жить: где дорого но добродушные сытые люди, или где дёшево но постоянно ждать кирпич на крышу джипа от озлоблённых соседей.
Это точно не о Чернигове.
Счас (ну до загранкомандировки) живу в Херсоне, там моряцкие деньги крутятся.
Так город убогий, разваленный. Нариков точно побольше. И люди позлее будут.
Не работает эта корреляция "бедный-злой".
К слову и в Киеве вашем с сытой добротой тоже не все хорошо. Много пафоса и портов.
Не пустил одного уе*ана, который многократно менял ряды в пробке, подрезая, выискивал более быстрый ряд, так начало что-то там пениться через опущенное окно. Типа "едь в свой Чернигов"( у меня номера были черниговские), у нас тут все пропускают, а ты бык".
Оно то ясно,что всюду есть такое, но не надо тут о киевской сытой доброте.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 25 кві, 2020 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Суб 25 кві, 2020 18:58
xio13 написав:
У ростішок розрив шаблонів, шо понаєхи їдуть в Европу, а не в Київ.
Тому що в Києві з.п рівні як і в регіонах (для звичайних спеціальностей), але оренда і комуналка зжирає лишній дохід.
Орендний бізнес вже загнувся, дохідність зрівнюється з плінтусом.
Арендный бизнес в Нью-Йорке тоже загнулся. Доходность ниже плинтуса.
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airmax78
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