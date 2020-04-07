Додано: Суб 25 кві, 2020 18:47

Natt написав: airmax78 написав: У Сержа впереди еще 2021-2023й, 2028-2030й и любой год начиная с 2035го. У Сержа впереди еще 2021-2023й, 2028-2030й и любой год начиная с 2035го.

Начиная с 2035-го он будет проедать свою котлету, потому что так и не выберет свою идеальную квартиру, а работы, которая позволяла бы снимать и нормально жить, может уже и не быть.

А так жил бы уже в своем и потихоньку изучал другие финансовые инструменты. Начиная с 2035-го он будет проедать свою котлету, потому что так и не выберет свою идеальную квартиру, а работы, которая позволяла бы снимать и нормально жить, может уже и не быть.А так жил бы уже в своем и потихоньку изучал другие финансовые инструменты.

Согласен. Если Сержу сейчас 40, то в 2035 ему будет 55 лет. Вся жизнь прошла сидя на катлете, в арендованном совкошлаке.Тем более, покупая недвигу, совершенно не важно что будет в 2035 и позже.Основная масса форумчан к тому времени если не умрут, то будут на пенсии.Нет такой опции: «я копил до 2035, увидел что смысла нет и эмигрировал на клубнику в польщу». В 55 лет клубнику особо не пособираешь, ну может пару сезонов только.Тут надо определиться: любишь ли ты Украину, хочешь ли ты тут жить. Если «да», то нужно брать, чего ждать, я не понимаю.Вон продажные женщины из Житомира за 300грн доступны любому, даже пенсионеру. Сможет ли пенс, уехавший на клубнику в польщу когда-либо в жизни попарить свой качан? Очень сомневаюсь. Это путь в никуда, качество жизни клубникособирателя- это не жизнь, а выживание.