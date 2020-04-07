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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 368936903691369236933694>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:38

  airmax78 написав:У Сержа впереди еще 2021-2023й, 2028-2030й и любой год начиная с 2035го.

Начиная с 2035-го он будет проедать свою котлету, потому что так и не выберет свою идеальную квартиру, а работы, которая позволяла бы снимать и нормально жить, может уже и не быть.
А так жил бы уже в своем и потихоньку изучал другие финансовые инструменты.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:43

  Grand Touring написав:
  Natt написав: Поэтому неудивительно, что молодежь из местных райцентров едет не в такой областной центр (там тоже делать нечего), а в Киев.
Черкасская едет - в Европу, кто в Киев едет считается неудачник

В Киеве у черкасчанина есть шанс стать депутатом ВРУ, Министром и даже президентом. Возглавить Нафтогаз или Укрзализныцю и стать миллионером за один год. Решать судьбу своей страны, даже если у себя в Черкассах они мыли автомобили или фотографами на свадьбах подрабатывали. Короче, Киев для черкасчанина - это источник неограниченных возможностей.
А в Польше первая более-менее престижная работа будет в лучшем случае только у их детей, а депутатами Сейма, смогут стать их внуки.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 25 кві, 2020 18:48, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:47

  Natt написав:
  airmax78 написав:У Сержа впереди еще 2021-2023й, 2028-2030й и любой год начиная с 2035го.

Начиная с 2035-го он будет проедать свою котлету, потому что так и не выберет свою идеальную квартиру, а работы, которая позволяла бы снимать и нормально жить, может уже и не быть.
А так жил бы уже в своем и потихоньку изучал другие финансовые инструменты.


Согласен. Если Сержу сейчас 40, то в 2035 ему будет 55 лет. Вся жизнь прошла сидя на катлете, в арендованном совкошлаке.

Тем более, покупая недвигу, совершенно не важно что будет в 2035 и позже.
Основная масса форумчан к тому времени если не умрут, то будут на пенсии.

Нет такой опции: «я копил до 2035, увидел что смысла нет и эмигрировал на клубнику в польщу». В 55 лет клубнику особо не пособираешь, ну может пару сезонов только.

Тут надо определиться: любишь ли ты Украину, хочешь ли ты тут жить. Если «да», то нужно брать, чего ждать, я не понимаю.

Вон продажные женщины из Житомира за 300грн доступны любому, даже пенсионеру. Сможет ли пенс, уехавший на клубнику в польщу когда-либо в жизни попарить свой качан? Очень сомневаюсь. Это путь в никуда, качество жизни клубникособирателя- это не жизнь, а выживание.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:48

investorkiev
Интересно бы посмотреть рейтинг украинских городов-адищ. кто поделится своими впечатлениями?

Чернигов красивый и ухоженный. Для жизни очень комфортный, и недорогое жилье. Но деньги там брать негде.
Наверное для пенсионера идеально.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:50

  artlife написав:А что они будут делать, когда им стукнет 50-55 лет? Тоже на клубнику на сезонные работы?


а что будет делать человек, который жил в Киеве? Вспоминать мивину и коммунальные платежи?

На сезонные работы едут очень мало на клубнику даже нет знакомых чтобы ездили (предполагаю, это больше для студентов стационара), а в Финляндию ездят одни из первых заробитчан, они уже привыкли и их фермеры знают как родных, получают 2 штуки евро в месяц, 9 месяцев гуляют - занимаются своими делами. Было время Финляндия хотела ограничить, чтобы работа была своим. Так те ехали с польскими визами и фермеры их сами прикрывали от властей.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:52

  Hotab написав:investorkiev
Интересно бы посмотреть рейтинг украинских городов-адищ. кто поделится своими впечатлениями?

Чернигов красивый и ухоженный. Для жизни очень комфортный, и недорогое жилье. Но деньги там брать негде.
Наверное для пенсионера идеально.

При СССР военные пенсионеры часто выбирали Чернигов для проживания на пенсии.
Для жизни - комфортно, с заработками - плохо
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:55

  Hotab написав:investorkiev
Интересно бы посмотреть рейтинг украинских городов-адищ. кто поделится своими впечатлениями?

Чернигов красивый и ухоженный. Для жизни очень комфортный, и недорогое жилье. Но деньги там брать негде.
Наверное для пенсионера идеально.

В связи с нищетой там люди озлоблённые. Вот и выбирай где жить: где дорого но добродушные сытые люди, или где дёшево но постоянно ждать кирпич на крышу джипа от озлоблённых соседей.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У ростішок розрив шаблонів, шо понаєхи їдуть в Европу, а не в Київ.
Тому що в Києві з.п рівні як і в регіонах (для звичайних спеціальностей), але оренда і комуналка зжирає лишній дохід.

Орендний бізнес вже загнувся, дохідність зрівнюється з плінтусом.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:58

  Унуноктий написав:
  Hotab написав:investorkiev
Интересно бы посмотреть рейтинг украинских городов-адищ. кто поделится своими впечатлениями?

Чернигов красивый и ухоженный. Для жизни очень комфортный, и недорогое жилье. Но деньги там брать негде.
Наверное для пенсионера идеально.

В связи с нищетой там люди озлоблённые. Вот и выбирай где жить: где дорого но добродушные сытые люди, или где дёшево но постоянно ждать кирпич на крышу джипа от озлоблённых соседей.

Это точно не о Чернигове.
Счас (ну до загранкомандировки) живу в Херсоне, там моряцкие деньги крутятся.
Так город убогий, разваленный. Нариков точно побольше. И люди позлее будут.
Не работает эта корреляция "бедный-злой".

К слову и в Киеве вашем с сытой добротой тоже не все хорошо. Много пафоса и портов.
Не пустил одного уе*ана, который многократно менял ряды в пробке, подрезая, выискивал более быстрый ряд, так начало что-то там пениться через опущенное окно. Типа "едь в свой Чернигов"( у меня номера были черниговские), у нас тут все пропускают, а ты бык".
Оно то ясно,что всюду есть такое, но не надо тут о киевской сытой доброте. :)
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 25 кві, 2020 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:58

  xio13 написав:У ростішок розрив шаблонів, шо понаєхи їдуть в Европу, а не в Київ.
Тому що в Києві з.п рівні як і в регіонах (для звичайних спеціальностей), але оренда і комуналка зжирає лишній дохід.

Орендний бізнес вже загнувся, дохідність зрівнюється з плінтусом.

Арендный бизнес в Нью-Йорке тоже загнулся. Доходность ниже плинтуса.
airmax78
 
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