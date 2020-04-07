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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 36903691369236933694>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:59

  Grand Touring написав:
  artlife написав:А что они будут делать, когда им стукнет 50-55 лет? Тоже на клубнику на сезонные работы?


а что будет делать человек, который жил в Киеве? Вспоминать мивину и коммунальные платежи?

На сезонные работы едут очень мало на клубнику даже нет знакомых чтобы ездили (предполагаю, это больше для студентов стационара), а в Финляндию ездят одни из первых заробитчан, они уже привыкли и их фермеры знают как родных, получают 2 штуки евро в месяц, 9 месяцев гуляют - занимаются своими делами. Было время Финляндия хотела ограничить, чтобы работа была своим. Так те ехали с польскими визами и фермеры их сами прикрывали от властей.

Вот чего транслировать непонятно откуда взявшиеся стереотипы и бредни? Какая мивина? Сакцес сторизов от заробитчан наверное даже поменьше, чем от переехавших в Киев, подавляющему большинству из них нечего вспомнить кроме бараков-общажек для ночлежки. А кто-то и там неплохо устраивается - вы ж к примеру вроде на клубнику не ездите.
Если человек действительно лузер, то он им будет и в Черкассах, и в Киеве, и где угодно. Если же руки прямые, голова на месте и ж*** не срослась с диваном - то он где угодно чего-то добъется, разница будет лишь в том, что где-то больше, где-то меньше.
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:59

  airmax78 написав:
  Grand Touring написав:
  Natt написав: Поэтому неудивительно, что молодежь из местных райцентров едет не в такой областной центр (там тоже делать нечего), а в Киев.
Черкасская едет - в Европу, кто в Киев едет считается неудачник

В Киеве у черкасчанина есть шанс стать депутатом ВРУ, Министром и даже президентом. Возглавить Нафтогаз или Укрзализныцю и стать миллионером за один год. Решать судьбу своей страны, даже если у себя в Черкассах они мыли автомобили или фотографами на свадьбах подрабатывали. Короче, Киев для черкасчанина - это источник неограниченных возможностей.
А в Польше первая более-менее престижная работа будет в лучшем случае только у их детей, а депутатами Сейма, смогут стать их внуки.


Шанс на успех? Это из рода игровых автоматов, которые позакрывали - замануха, в конце которой проигрыш. А в Польше 20 летний строитель купил тюнингованую черную беху 2005 года в идеале, о которой его родители не мечтали, зачем ему стремиться быть депутатом, если это уже есть у него сейчас.
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Grand Touring написав:А в Польше 20 летний строитель купил тюнингованую черную беху 2005 года в идеале, о которой его родители не мечтали, зачем ему стремиться быть депутатом, если это уже есть у него сейчас.

Ну да, мечта всей жизни, сакэсс стори для колхоза
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:03

  Grand Touring написав:
  airmax78 написав:
  Grand Touring написав: Черкасская едет - в Европу, кто в Киев едет считается неудачник

В Киеве у черкасчанина есть шанс стать депутатом ВРУ, Министром и даже президентом. Возглавить Нафтогаз или Укрзализныцю и стать миллионером за один год. Решать судьбу своей страны, даже если у себя в Черкассах они мыли автомобили или фотографами на свадьбах подрабатывали. Короче, Киев для черкасчанина - это источник неограниченных возможностей.
А в Польше первая более-менее престижная работа будет в лучшем случае только у их детей, а депутатами Сейма, смогут стать их внуки.


Шанс на успех? Это из рода игровых автоматов, которые позакрывали - замануха, в конце которой проигрыш. А в Польше 20 летний строитель купил тюнингованую черную беху 2005 года в идеале, о которой его родители не мечтали, зачем ему стремиться быть депутатом, если это уже есть у него сейчас.

И что? Чтобы перестать быть вторым сортом ему на этой бэхе надо вернуться в родные Черкассы. Вернулся в Польшу - снова второй сорт. Без шансов, даже теоретических, занять достойное место в польском обществе. Не спорю, что многих это устраивает.
PS Вы не описались? Бэха 2005 года В ИДЕАЛЕ? Боюсь это не круто уже даже в Черкассах.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 25 кві, 2020 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:05

Faceless я вообще не пойму, почему вы все к этой клубнике прицепились, наверное это просто самое страшное, что знаете. Нет - самое страшное мясокомбинаты, рыбокомбинаты и заготовка курей - но это мелочь от всей работы в Европе.

Есть такие работы, что делать реально ничего не нужно, а деньги очень хорошие - от покупательной способности которых не захочется быть депутатом и президентом Украины.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:06

  xio13 написав:У ростішок розрив шаблонів, шо понаєхи їдуть в Европу, а не в Київ.
Тому що в Києві з.п рівні як і в регіонах (для звичайних спеціальностей), але оренда і комуналка зжирає лишній дохід.

Орендний бізнес вже загнувся, дохідність зрівнюється з плінтусом.


Ну как загнулся. Доходность адекватного арендного бизнеса была 15-18% годовых, сейчас 12-13% годовых. И с надеждой на улучшение. А что с ресторанным бизнесом? Туристическим? Бьюти-индустрией и спортом? Все лежит. Аренда - островок спокойствия в буйном море капитализма.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:07

  Унуноктий написав:
  Hotab написав:investorkiev
Интересно бы посмотреть рейтинг украинских городов-адищ. кто поделится своими впечатлениями?

Чернигов красивый и ухоженный. Для жизни очень комфортный, и недорогое жилье. Но деньги там брать негде.
Наверное для пенсионера идеально.

В связи с нищетой там люди озлоблённые. Вот и выбирай где жить: где дорого но добродушные сытые люди, или где дёшево но постоянно ждать кирпич на крышу джипа от озлоблённых соседей.

Уня, в Чернигове бедность, но не нищета.
Поэтому кирпич на крышу джипа из-за классовой ненависти тут не получишь.
А вот за понты - да легко :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:09

  investorkiev написав:
  BIGor написав:
  investorkiev написав:хотел даже останавливаться и делать фотки улиц Житомира, что-бы форумчане прозрели, но таких "живописных" построек так много, что фотками это не передать.

Кинь фоток города, интересно увидеть это "адище".

я ж говорю: не пофоткал, но вот сразу несколько форумчан со мной согласились сходу.
Скатайтесь на выходных сами - маршруточкой или бла-бла-каром.
Или прогуляйтесь по гугл-стрит-вью.

Интересно бы посмотреть рейтинг украинских городов-адищ. кто поделится своими впечатлениями?

Есть несколько хороших друзей оттуда, говорят прямо противоположные вещи.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:10

  airmax78 написав:И что? Чтобы перестать быть вторым сортом ему на этой бэхе надо вернуться в родные Черкассы. Вернулся в Польшу - снова второй сорт. Без шансов, даже теоретических, занять достойное место в польском обществе. Не спорю, что многих это устраивает.
PS Вы не описались? Бэха 2005 года В ИДЕАЛЕ? Боюсь это не круто уже даже в Черкассах.


неееет!!! по словам заробитчан, тех которых знаю, - они в Украине себя чувствуют вторым сортом, а там людьми! Мама дочери сказала, что бмв новая, большая, но модель не знает, когда начали смотреть фотки в интернете - по внешнему виду модельный ряд 2005, почему новая - наверное не ездили на ней, сильно много жрет для Европы.
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:10

  Faceless написав:
  Grand Touring написав:А в Польше 20 летний строитель купил тюнингованую черную беху 2005 года в идеале, о которой его родители не мечтали, зачем ему стремиться быть депутатом, если это уже есть у него сейчас.

Ну да, мечта всей жизни, сакэсс стори для колхоза

А в Киеве 20 лет на кредитном ланосе рассекать за те же деньги? :mrgreen: (в Киеве Фейслесса на лексусе).
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