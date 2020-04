Додано: Суб 25 кві, 2020 19:21

Grand Touring написав: investorkiev написав: А вот про Киев такого не скажешь, тут уже нужно разбираться кто перед тобой: типичный планктон или лендлорд-хозяин жизни. Или успешный прокурор (надстроивший целый этаж над ДипломатХолом), или профессионал-судья с зарплатой 100 тыс грн и домом в Конче заспе за 3 млн дол, или депутат Слуги Народа - пока нищий, с 10куе в конверте ежемесячно, но уже с определенными перспективами подсаживания на четкую тему. Очень много есть успешных категорий в стольном граде Киеве. А вот про Киев такого не скажешь, тут уже нужно разбираться кто перед тобой: типичный планктон или лендлорд-хозяин жизни. Или успешный прокурор (надстроивший целый этаж над ДипломатХолом), или профессионал-судья с зарплатой 100 тыс грн и домом в Конче заспе за 3 млн дол, или депутат Слуги Народа - пока нищий, с 10куе в конверте ежемесячно, но уже с определенными перспективами подсаживания на четкую тему. Очень много есть успешных категорий в стольном граде Киеве. еще есть кто ведется на эти мажорные движухи? Киев без связей - это перспектива жить на съемной квартире до конца жизни, тратить 2 часа временнее на работу в одну сторону и жить чтобы жрать мивину и ее заменители. еще есть кто ведется на эти мажорные движухи? Киев без связей - это перспектива жить на съемной квартире до конца жизни, тратить 2 часа временнее на работу в одну сторону и жить чтобы жрать мивину и ее заменители.

Аж втер сльозу Аж втер сльозу

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/