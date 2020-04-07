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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 кві, 2020 19:11
ладно - оффтоп, продолжать не буду
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Grand Touring
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Додано: Суб 25 кві, 2020 19:15
Hotab написав: Унуноктий написав:
Чернигов красивый и ухоженный. Для жизни очень комфортный, и недорогое жилье. Но деньги там брать негде.
Наверное для пенсионера идеально.
В связи с нищетой там люди озлоблённые. Вот и выбирай где жить: где дорого но добродушные сытые люди, или где дёшево но постоянно ждать кирпич на крышу джипа от озлоблённых соседей.
Это точно не о Чернигове.
Счас (ну до загранкомандировки) живу в Херсоне, там моряцкие деньги крутятся.
Так город убогий, разваленный. Нариков точно побольше. И люди позлее будут.
Не работает эта корреляция "бедный-злой".
К слову и в Киеве вашем с сытой добротой тоже не все хорошо. Много пафоса и портов.
Не пустил одного уе*ана, который многократно менял ряды в пробке, подрезая, выискивал более быстрый ряд, так начало что-то там пениться через опущенное окно. Типа "едь в свой Чернигов"( у меня номера были черниговские), у нас тут все пропускают, а ты бык".
Оно то ясно,что всюду есть такое, но не надо тут о киевской сытой доброте.
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угу, Херсон значит богатый город)
Я бы вам рекомендовал сравнивать с Винницей или Кременчугом например.
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Унуноктий
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Додано: Суб 25 кві, 2020 19:16
Grand Touring написав: airmax78 написав:
И что? Чтобы перестать быть вторым сортом ему на этой бэхе надо вернуться в родные Черкассы. Вернулся в Польшу - снова второй сорт. Без шансов, даже теоретических, занять достойное место в польском обществе. Не спорю, что многих это устраивает.
PS Вы не описались? Бэха 2005 года В ИДЕАЛЕ? Боюсь это не круто уже даже в Черкассах.
неееет!!! по словам заробитчан, тех которых знаю, - они в Украине себя чувствуют вторым сортом, а там людьми! Мама дочери сказала, что бмв новая, большая, но модель не знает, когда начали смотреть фотки в интернете - по внешнему виду модельный ряд 2005, почему новая - наверное не ездили на ней, сильно много жрет для Европы.
Жрет много, в обслуживании дорогая.
Максимально глупая покупка как для 20 летнего парня. Ближайшие 5 лет он раб этой машины, вместо того чтобы копить на первый взнос на квартиру.
Лучше бы взял какое нибудь рено в лизинг/кредит, типа рено клио, ездил бы и нормально было бы!
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investorkiev
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Додано: Суб 25 кві, 2020 19:21
Grand Touring написав: investorkiev написав:
А вот про Киев такого не скажешь, тут уже нужно разбираться кто перед тобой: типичный планктон или лендлорд-хозяин жизни. Или успешный прокурор (надстроивший целый этаж над ДипломатХолом), или профессионал-судья с зарплатой 100 тыс грн и домом в Конче заспе за 3 млн дол, или депутат Слуги Народа - пока нищий, с 10куе в конверте ежемесячно, но уже с определенными перспективами подсаживания на четкую тему. Очень много есть успешных категорий в стольном граде Киеве.
еще есть кто ведется на эти мажорные движухи? Киев без связей - это перспектива жить на съемной квартире до конца жизни, тратить 2 часа временнее на работу в одну сторону и жить чтобы жрать мивину и ее заменители.
Аж втер сльозу
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Суб 25 кві, 2020 19:21
investorkiev написав: Grand Touring написав: airmax78 написав:
И что? Чтобы перестать быть вторым сортом ему на этой бэхе надо вернуться в родные Черкассы. Вернулся в Польшу - снова второй сорт. Без шансов, даже теоретических, занять достойное место в польском обществе. Не спорю, что многих это устраивает.
PS Вы не описались? Бэха 2005 года В ИДЕАЛЕ? Боюсь это не круто уже даже в Черкассах.
неееет!!! по словам заробитчан, тех которых знаю, - они в Украине себя чувствуют вторым сортом, а там людьми! Мама дочери сказала, что бмв новая, большая, но модель не знает, когда начали смотреть фотки в интернете - по внешнему виду модельный ряд 2005, почему новая - наверное не ездили на ней, сильно много жрет для Европы.
Жрет много, в обслуживании дорогая.
Максимально глупая покупка как для 20 летнего парня. Ближайшие 5 лет он раб этой машины, вместо того чтобы копить на первый взнос на квартиру.
Лучше бы взял какое нибудь рено в лизинг/кредит, типа рено клио, ездил бы и нормально было бы!
Рено подержанное 5 лет там стоит раза в 3 дороже чем 15-летняя бэха.
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airmax78
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Додано: Суб 25 кві, 2020 19:25
Унуноктий
Я бы вам рекомендовал сравнивать с Винницей или Кременчугом например.
Эти города только официально богаче. Потому что в них больше светлая часть доходов. В Херсон деньги завозятся побольше, только все неучтенкой.
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Hotab
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Додано: Суб 25 кві, 2020 19:26
investorkiev написав: Grand Touring написав: investorkiev написав:
мне кажется, что можно проще сказать: жители Черкасской области - это уже неудачники по умолчанию. Как и Житомирской. А вот про Киев такого не скажешь, тут уже нужно разбираться кто перед тобой: типичный планктон или лендлорд.
не неудачники, а люди с низким стартом, после посещения Европы и Штатов плюют на Киев с большой колокольни. Сейчас много даже в Китай едут работать. На сезонные работы в Турцию на курорты, Финляндию на ягоды и тд.
А кто едет в Киев - считается человеком который выбрал ложный путь и зря потратит жизнь за время нахождения в Киеве.
вот кстати философское, но спорное утверждение.
кто потратит жизнь зря - тот кто всю жизнь провел согнувших раком на полях клубники? или тот, кто работал по профилю в своей стране, в Киеве, сделал худо-бедно даже не очень успешную карьеру, скопил деньжат. Потом пользуясь случаем (проблеск ипотеки как было в 2006-2007, или в 2013 годах), или получив спадщину, добавил свои сбережения и купил свою собственную квартиру?
Посмотрите на Сержика (двое детей, живет в комфортной трешке, любимая работа, есть котлета на черный день), или житомирский заробитчанин - дупомой/клубникокопатель?
Вот я лично целиком на стороне Сержика.
Змахнув другу сльозу...
Цоколь... дві години комьюта...мівіна..
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Суб 25 кві, 2020 19:29
xio13 написав:
Орендний бізнес вже загнувся, дохідність зрівнюється з плінтусом.
Думаете, после снятия карантина увидим заколоченные окна, о которых уже столько лет вангует Хомякоид, и пустующие через одну квартиры? Серьезно?
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Natt
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Додано: Суб 25 кві, 2020 19:35
Grand Touring написав: airmax78 написав: Grand Touring написав:
Черкасская едет - в Европу, кто в Киев едет считается неудачник
В Киеве у черкасчанина есть шанс стать депутатом ВРУ, Министром и даже президентом. Возглавить Нафтогаз или Укрзализныцю и стать миллионером за один год. Решать судьбу своей страны, даже если у себя в Черкассах они мыли автомобили или фотографами на свадьбах подрабатывали. Короче, Киев для черкасчанина - это источник неограниченных возможностей.
А в Польше первая более-менее престижная работа будет в лучшем случае только у их детей, а депутатами Сейма, смогут стать их внуки.
Шанс на успех? Это из рода игровых автоматов, которые позакрывали - замануха, в конце которой проигрыш. А в Польше 20 летний строитель купил тюнингованую черную беху 2005 года в идеале, о которой его родители не мечтали, зачем ему стремиться быть депутатом, если это уже есть у него сейчас.
тюнингованная чёрная беха 2005 года, это как раз для людей из поговорки "Нет ума строй дома". Более дыбильного решения быть не может. Поэтому он до конца своих дней будет строителем с голой ж***.
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Унуноктий
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Додано: Суб 25 кві, 2020 19:37
Natt написав: xio13 написав:
Орендний бізнес вже загнувся, дохідність зрівнюється з плінтусом.
Думаете, после снятия карантина увидим заколоченные окна, о которых уже столько лет вангует Хомякоид, и пустующие через одну квартиры? Серьезно?
Украина (Киев) тихая гавань всего мира. Так что заколоченных окон не будет.
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BIGor
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