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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 25 кві, 2020 19:38
Grand Touring написав: airmax78 написав:
И что? Чтобы перестать быть вторым сортом ему на этой бэхе надо вернуться в родные Черкассы. Вернулся в Польшу - снова второй сорт. Без шансов, даже теоретических, занять достойное место в польском обществе. Не спорю, что многих это устраивает.
PS Вы не описались? Бэха 2005 года В ИДЕАЛЕ? Боюсь это не круто уже даже в Черкассах.
неееет!!! по словам заробитчан, тех которых знаю, - они в Украине себя чувствуют вторым сортом, а там людьми! Мама дочери сказала, что бмв новая, большая, но модель не знает, когда начали смотреть фотки в интернете - по внешнему виду модельный ряд 2005, почему новая - наверное не ездили на ней, сильно много жрет для Европы.
да да, стояла у пенсионерки в гараже всю неделю только по выходным в церковь ездили.... извини но ты дыбил....
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Додано: Суб 25 кві, 2020 19:40
BIGor написав: Faceless написав: Grand Touring написав:
А в Польше 20 летний строитель купил тюнингованую черную беху 2005 года в идеале, о которой его родители не мечтали, зачем ему стремиться быть депутатом, если это уже есть у него сейчас.
Ну да, мечта всей жизни, сакэсс стори для колхоза
А в Киеве 20 лет на кредитном ланосе рассекать за те же деньги?
(в Киеве Фейслесса на лексусе).
Х5 БМВ 2005 года, стоит в Киеве до 10 000 долларов
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Додано: Суб 25 кві, 2020 19:41
МИД Украины организовал чартер, чтобы вывезти 200 гастриков на ягоды в Финляндию.
Торговля рабами выходит на официальный уровень.
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Додано: Суб 25 кві, 2020 19:44
BIGor написав: Natt написав: xio13 написав:
Орендний бізнес вже загнувся, дохідність зрівнюється з плінтусом.
Думаете, после снятия карантина увидим заколоченные окна, о которых уже столько лет вангует Хомякоид, и пустующие через одну квартиры? Серьезно?
Украина (Киев) тихая гавань всего мира. Так что заколоченных окон не будет.
В Киев устремятся все. Росияне - спасаясь от тоталитаризма, поляки - потому что на польскую пенсию тут лучше жить, турки - потому что они любят мальвин за 300-1300 грн.
И все они будут арендовать квартиры.
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