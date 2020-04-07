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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3691369236933694

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:38

  Grand Touring написав:
  airmax78 написав:И что? Чтобы перестать быть вторым сортом ему на этой бэхе надо вернуться в родные Черкассы. Вернулся в Польшу - снова второй сорт. Без шансов, даже теоретических, занять достойное место в польском обществе. Не спорю, что многих это устраивает.
PS Вы не описались? Бэха 2005 года В ИДЕАЛЕ? Боюсь это не круто уже даже в Черкассах.


неееет!!! по словам заробитчан, тех которых знаю, - они в Украине себя чувствуют вторым сортом, а там людьми! Мама дочери сказала, что бмв новая, большая, но модель не знает, когда начали смотреть фотки в интернете - по внешнему виду модельный ряд 2005, почему новая - наверное не ездили на ней, сильно много жрет для Европы.

да да, стояла у пенсионерки в гараже всю неделю только по выходным в церковь ездили.... извини но ты дыбил....
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:40

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  Grand Touring написав:А в Польше 20 летний строитель купил тюнингованую черную беху 2005 года в идеале, о которой его родители не мечтали, зачем ему стремиться быть депутатом, если это уже есть у него сейчас.

Ну да, мечта всей жизни, сакэсс стори для колхоза

А в Киеве 20 лет на кредитном ланосе рассекать за те же деньги? :mrgreen: (в Киеве Фейслесса на лексусе).

Х5 БМВ 2005 года, стоит в Киеве до 10 000 долларов
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

МИД Украины организовал чартер, чтобы вывезти 200 гастриков на ягоды в Финляндию.
Торговля рабами выходит на официальный уровень.
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:44

  BIGor написав:
  Natt написав:
  xio13 написав:Орендний бізнес вже загнувся, дохідність зрівнюється з плінтусом.
Думаете, после снятия карантина увидим заколоченные окна, о которых уже столько лет вангует Хомякоид, и пустующие через одну квартиры? Серьезно?

Украина (Киев) тихая гавань всего мира. Так что заколоченных окон не будет.



В Киев устремятся все. Росияне - спасаясь от тоталитаризма, поляки - потому что на польскую пенсию тут лучше жить, турки - потому что они любят мальвин за 300-1300 грн.

И все они будут арендовать квартиры.
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