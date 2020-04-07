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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 кві, 2020 22:51
Думаю что кризис помог нам удержав КРЖН от резкого роста (прощай ракета), удешевление энергоносителей позволит снизить себестоимость первички, а значит мы увидим ещё сотню человейников в ближайшее время. И это неплохо.
Ну и бабушатников на рынок немножко выплеснется.
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Унуноктий
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Додано: Суб 25 кві, 2020 23:01
Прохожий написав:
Энштейны)
Эйнштейны
airmax78 написав:
Наш оракул - Портников - правильно сказал: нет амбиций что-то сделать здесь, участвовать в трансформации своей страны - лучшее решение - уехать туда, где все уже готово, все сделали за вас своим потом и кровью поколения аборигенов.
И я, честно признаюсь, постоянно думаю о таком исходе.
Разделим людей на три категории.
Умные и амбициозные. Украина им просто мала и нужно открывать новые горизонты. Исключение айтишники и топовые ученые, которым выгодно получать немного по тем меркам, но быть тут олигархами.
Средние. 80% населения крупных и не очень городов. Тут в знакомой среде с помощью друзей и родственников они будут жить лучше, чем на чужбине с чужим языком, который они никогда в совершенстве не освоят.
Кто не блещет талантами. Там однозначно лучше. Они будут делать простую работу, но получать за нее лучшие деньги. Копать канавы или крутить гайки на конвейере лучше в Германии, а не в селе под Изюмом.
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Vlad442
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Додано: Суб 25 кві, 2020 23:07
Vlad442 написав: Прохожий написав:
Энштейны)
Эйнштейны
airmax78 написав:
Наш оракул - Портников - правильно сказал: нет амбиций что-то сделать здесь, участвовать в трансформации своей страны - лучшее решение - уехать туда, где все уже готово, все сделали за вас своим потом и кровью поколения аборигенов.
И я, честно признаюсь, постоянно думаю о таком исходе.
Разделим людей на три категории.
Умные и амбициозные. Украина им просто мала и нужно открывать новые горизонты. Исключение айтишники и топовые ученые, которым выгодно получать немного по тем меркам, но быть тут олигархами.
Средние. 80% населения крупных и не очень городов. Тут в знакомой среде с помощью друзей и родственников они будут жить лучше, чем на чужбине с чужим языком, который они никогда в совершенстве не освоят.
Кто не блещет талантами. Там однозначно лучше. Они будут делать простую работу, но получать за нее лучшие деньги. Копать канавы или крутить гайки на конвейере лучше в Германии, а не в селе под Изюмом.
кризис сейчас немножко подправит барист в землекопов(
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Унуноктий
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Додано: Суб 25 кві, 2020 23:09
Vlad442 написав: Прохожий написав:
Энштейны)
Эйнштейны
airmax78 написав:
Наш оракул - Портников - правильно сказал: нет амбиций что-то сделать здесь, участвовать в трансформации своей страны - лучшее решение - уехать туда, где все уже готово, все сделали за вас своим потом и кровью поколения аборигенов.
И я, честно признаюсь, постоянно думаю о таком исходе.
Разделим людей на три категории.
Умные и амбициозные. Украина им просто мала и нужно открывать новые горизонты. Исключение айтишники и топовые ученые, которым выгодно получать немного по тем меркам, но быть тут олигархами.
Средние. 80% населения крупных и не очень городов. Тут в знакомой среде с помощью друзей и родственников они будут жить лучше, чем на чужбине с чужим языком, который они никогда в совершенстве не освоят.
Кто не блещет талантами. Там однозначно лучше. Они будут делать простую работу, но получать за нее лучшие деньги. Копать канавы или крутить гайки на конвейере лучше в Германии, а не в селе под Изюмом.
Согласен на 100%.
Плюс, Украина-страна возможностей.
Даже самый обычный дупомой может стать лендлордом, имея хоть немного мозгов и удачи, заработать дупомойством 20-25куе, дождаться 2015 года и впрыгнуть в любую эконом-однушку (Аркада, Дбк4 и пр.).
99.9% эмигрантов не станут там ленллордами никогда.
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investorkiev
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Додано: Суб 25 кві, 2020 23:32
Кстати, лендлорды, прекрасный шанс заскочить в рОкету Юнити. Есть однухи по1530 за метр. В мае грозятся цену повысить, но звучат не убедительно.
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airmax78
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Додано: Суб 25 кві, 2020 23:36
airmax78 написав:
Кстати, лендлорды, прекрасный шанс заскочить в рОкету Юнити. Есть однухи по1530 за метр. В мае грозятся цену повысить, но звучат не убедительно.
Спасибо дорогой друг, но мы подождём что то надёжное до 900 долларов метр.
Кстати узнал реальный кейс про аренду в премиум сегменте. Парк авеню, большая двушка с хорошим ремонтом. Человек снял её за 2500 в месяц и заплатил за год вперёд с условием что бы арендодатели его год не беспокоили вообще. По состоянию квартиры сказал что будет жить сам и будет приходящая уборщица. Арендодатель подумал и согласился. Вот так вот. А ремонта там тысяч на 60 минимум.
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Унуноктий
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Додано: Суб 25 кві, 2020 23:41
Унуноктий написав: airmax78 написав:
Кстати, лендлорды, прекрасный шанс заскочить в рОкету Юнити. Есть однухи по1530 за метр. В мае грозятся цену повысить, но звучат не убедительно.
Спасибо дорогой друг, но мы подождём что то надёжное до 900 долларов метр.
Кстати узнал реальный кейс про аренду в премиум сегменте. Парк авеню, большая двушка с хорошим ремонтом. Человек снял её за 2500 в месяц и заплатил за год вперёд с условием что бы арендодатели его год не беспокоили вообще. По состоянию квартиры сказал что будет жить сам и будет приходящая уборщица. Арендодатель подумал и согласился. Вот так вот. А ремонта там тысяч на 60 минимум.
Зря вы такое на ночь рассказываете.
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airmax78
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Додано: Суб 25 кві, 2020 23:42
rjkz написав:
Мир меняется и приоритеты тоже. Мои друзья много лет копили на квартиру в Киеве, живя в аренде...пока не поняли, что хотят жить в другой стране. И как удачно, что они еще не купили квартиру и у них есть на что реализовывать новую цель.
Даже если бы и купили -это что значит деньги пропали? Квартиру можно и продать.
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Елена8
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Додано: Суб 25 кві, 2020 23:53
Елена8 написав: rjkz написав:
Мир меняется и приоритеты тоже. Мои друзья много лет копили на квартиру в Киеве, живя в аренде...пока не поняли, что хотят жить в другой стране. И как удачно, что они еще не купили квартиру и у них есть на что реализовывать новую цель.
Даже если бы и купили -это что значит деньги пропали? Квартиру можно и продать.
а можно и сдать было пока в новой стране не обустроишься, лишние 500 баксов в месяц на карту не помешают.
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Унуноктий
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Додано: Суб 25 кві, 2020 23:58
Есть ещё реальный кейс с Канады. Товарищ уехал в 2000 году, тут продал бабушкину квартиру на Михайловской за 30 000 долларов до сих пор плачет. Там взял дом 60-х годов в кредит за 300 000. Сделал ремонт и рассказывает что теперь такой дом уже тысяч 800 стоит. НЕ знаю не проверял его слова. Но он забирал туда родителей старых. Оборудовал им в цоколе отдельную квартирку с отдельным входом. Когда родители умерли сейчас сдаёт её за 1800 долларов в месяц. Вырученные деньги тупо тратит с семьёй на отдых раз в году. Типа на три недели в Италию, с женой и ребёнком, вызывая из Украины туда родителей жены.
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Унуноктий
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