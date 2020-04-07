Додано: Суб 25 кві, 2020 23:01

Прохожий написав: Энштейны) Энштейны)

airmax78 написав: Наш оракул - Портников - правильно сказал: нет амбиций что-то сделать здесь, участвовать в трансформации своей страны - лучшее решение - уехать туда, где все уже готово, все сделали за вас своим потом и кровью поколения аборигенов.

И я, честно признаюсь, постоянно думаю о таком исходе. Наш оракул - Портников - правильно сказал: нет амбиций что-то сделать здесь, участвовать в трансформации своей страны - лучшее решение - уехать туда, где все уже готово, все сделали за вас своим потом и кровью поколения аборигенов.И я, честно признаюсь, постоянно думаю о таком исходе.

ЭйнштейныРазделим людей на три категории.Умные и амбициозные. Украина им просто мала и нужно открывать новые горизонты. Исключение айтишники и топовые ученые, которым выгодно получать немного по тем меркам, но быть тут олигархами.Средние. 80% населения крупных и не очень городов. Тут в знакомой среде с помощью друзей и родственников они будут жить лучше, чем на чужбине с чужим языком, который они никогда в совершенстве не освоят.Кто не блещет талантами. Там однозначно лучше. Они будут делать простую работу, но получать за нее лучшие деньги. Копать канавы или крутить гайки на конвейере лучше в Германии, а не в селе под Изюмом.