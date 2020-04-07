Унуноктий написав:

Есть ещё реальный кейс с Канады. Товарищ уехал в 2000 году, тут продал бабушкину квартиру на Михайловской за 30 000 долларов до сих пор плачет. Там взял дом 60-х годов в кредит за 300 000. Сделал ремонт и рассказывает что теперь такой дом уже тысяч 800 стоит. НЕ знаю не проверял его слова. Но он забирал туда родителей старых. Оборудовал им в цоколе отдельную квартирку с отдельным входом. Когда родители умерли сейчас сдаёт её за 1800 долларов в месяц. Вырученные деньги тупо тратит с семьёй на отдых раз в году. Типа на три недели в Италию, с женой и ребёнком, вызывая из Украины туда родителей жены.