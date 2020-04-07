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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3694369536963697

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 00:16

  airmax78 написав:Наш оракул - Портников...

это ваш оракул.
сколько можно тут за всех вещать?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 00:26

  Унуноктий написав:Есть ещё реальный кейс с Канады. Товарищ уехал в 2000 году, тут продал бабушкину квартиру на Михайловской за 30 000 долларов до сих пор плачет. Там взял дом 60-х годов в кредит за 300 000. Сделал ремонт и рассказывает что теперь такой дом уже тысяч 800 стоит. НЕ знаю не проверял его слова. Но он забирал туда родителей старых. Оборудовал им в цоколе отдельную квартирку с отдельным входом. Когда родители умерли сейчас сдаёт её за 1800 долларов в месяц. Вырученные деньги тупо тратит с семьёй на отдых раз в году. Типа на три недели в Италию, с женой и ребёнком, вызывая из Украины туда родителей жены.

и какая мораль?

В Канаде с 2000 цены выросли примерно в 2.5 раза, и в Киеве с 2000 цены выросли примерно в 2,5 раза.

ЗЫ про квартиру в цоколе - чуствуется гены вильнолюдов. Разве в Канаде такое можно делать?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 00:33

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Наш оракул - Портников...

это ваш оракул.
сколько можно тут за всех вещать?

Наш оракул, наш. Я так и сказал, Юра. Я себя с вами не отождествляю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 00:34

  investorkiev написав:
ЗЫ про квартиру в цоколе - чуствуется гены вильнолюдов. Разве в Канаде такое можно делать?

Наши вильнолюди не причем, там все такие.
Все что можно сдать как жилье -сдается.
Есть ненужный гараж -переделаем под жилье.
А уж бейсмент -сам Бог велел.
es77
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 00:37

  es77 написав:
  investorkiev написав:
ЗЫ про квартиру в цоколе - чуствуется гены вильнолюдов. Разве в Канаде такое можно делать?

Наши вильнолюди не причем, там все такие.
Все что можно сдать как жилье -сдается.
Есть ненужный гараж -переделаем под жилье.
А уж бейсмент -сам Бог велел.

кто бы мог подумать. век живи век учись.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 00:38

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Наш оракул - Портников...

это ваш оракул.
сколько можно тут за всех вещать?

Наш оракул, наш. Я так и сказал, Юра. Я себя с вами не отождествляю.

Макс, никогда Портникова не читал.
Не могли бы вы тезисно, буквально в пару слов сказать, что он такого прогнозирует?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 01:09

  artlife написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:Мир меняется и приоритеты тоже. Мои друзья много лет копили на квартиру в Киеве, живя в аренде...пока не поняли, что хотят жить в другой стране. И как удачно, что они еще не купили квартиру и у них есть на что реализовывать новую цель.

подскажите в столице какой страны цены на недвигу соизмеримы с Киевом?

Да во многих странах. Вот, курите: https://www.numbeo.com/cost-of-living/

Классно, но просто купить там и жить нельзя!
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 01:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати да, отрицательная демография в Киеве, прекратится в 2021 году, в связи с коронавирусомю Две причины: 1) коронавирус выкосит енсионеров в этом года с запасом на перёд ориентировочно в ноябре-декабре; 2) В январе-феврале будет аномальное увеличение рождаемости;
Унуноктий
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