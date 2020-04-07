Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Унуноктий написав:Есть ещё реальный кейс с Канады. Товарищ уехал в 2000 году, тут продал бабушкину квартиру на Михайловской за 30 000 долларов до сих пор плачет. Там взял дом 60-х годов в кредит за 300 000. Сделал ремонт и рассказывает что теперь такой дом уже тысяч 800 стоит. НЕ знаю не проверял его слова. Но он забирал туда родителей старых. Оборудовал им в цоколе отдельную квартирку с отдельным входом. Когда родители умерли сейчас сдаёт её за 1800 долларов в месяц. Вырученные деньги тупо тратит с семьёй на отдых раз в году. Типа на три недели в Италию, с женой и ребёнком, вызывая из Украины туда родителей жены.
и какая мораль?
В Канаде с 2000 цены выросли примерно в 2.5 раза, и в Киеве с 2000 цены выросли примерно в 2,5 раза.
ЗЫ про квартиру в цоколе - чуствуется гены вильнолюдов. Разве в Канаде такое можно делать?
rjkz написав:Мир меняется и приоритеты тоже. Мои друзья много лет копили на квартиру в Киеве, живя в аренде...пока не поняли, что хотят жить в другой стране. И как удачно, что они еще не купили квартиру и у них есть на что реализовывать новую цель.
подскажите в столице какой страны цены на недвигу соизмеримы с Киевом?
Кстати да, отрицательная демография в Киеве, прекратится в 2021 году, в связи с коронавирусомю Две причины: 1) коронавирус выкосит енсионеров в этом года с запасом на перёд ориентировочно в ноябре-декабре; 2) В январе-феврале будет аномальное увеличение рождаемости;
Унуноктий написав:Кстати да, отрицательная демография в Киеве, прекратится в 2021 году, в связи с коронавирусомю Две причины: 1) коронавирус выкосит енсионеров в этом года с запасом на перёд ориентировочно в ноябре-декабре; 2) В январе-феврале будет аномальное увеличение рождаемости;
Та не косит никого каронавирус.
Посмотри на смертность в Сша, Италии, Испании. И на смертность в Украине, РФ, Белоруссии. То ли реально прививка Бцж работает, то ли бог дураков любит. Но люди у нас от К-вируса не мрут, это факт. Так что не освободятся твои бабушатники, не переживай. Бабки будут их занимать еще много лет, формируя дефицит на рынке жилья