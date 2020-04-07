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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 26 кві, 2020 04:12
es77 написав: rjkz написав:
США - заработки еще выше чем в Канаде, но немного выше стоимость жизни. Попасть легально - практически невозможно, но даже нелегалы за кэшью способны отложить за пару лет на квартиру в Киеве.
Квартира в Киеве-условно начинается с 35к за хрущ на Дарнице, итого нелегалу нужно откладывать по 2к чистыми в месяц и еще что-то кушать и где-то жить, мало у кого так получится. На покушать/пожить/мобилку/транспорт/прочее отлетит еще мин 1,5к в месяц, итого надо получать мин 3,5к в месяц чистыми- половина американцев столько не зарабатывают.
Нелегалу в Нью-Йорке сходу найти работу на менее чем законные 15 баксов в час - как 2 пальца о дорожное покрытие. Не во время карантина, конечно. 13 баксов в час. Фактически это те-же 15 баксов в час за вычетом налогов. Только работник в SSN и work autorization когда сделает такс ретерн получит эти деньги потом назад. Но на самом деле за 13 баксов в час работодатели ищут днем с огнем. Если на самом деле им работники не нужны, то они предлагают 100 баксов в день кэшем. Но очень много работы предлагается в диапазоне 700-1000 баксов в неделю кэшем. Группы в ФБ, телеге, русрек и тд. Конечно, это не престижная работа, часто тяжелая и/или неприятная. Хотя я не вижу особых проблем в уборке домов и квартир - каждый свою-же квартиру убирает, а тут то-же самое, но за 100+ баксов в день. Итак, минимум 100 баксов в день найти не проблема. От слова совсем. То есть 3 куе сразу на старте, но пахать без выходных, а именно так и работают не только нелегалы, но и легалы и даже давно приехавшие. Причем это именно на первое время - дальше, если активно продолжать искать возможности заработать - до 20 баксов в час работа находится без проблем, но надо приложить усилия.
Теперь расходы.
Жилье. Это самый главный из расходов - если не шиковать, то это позволит начинать хорошо откладывать с первого-же месяца.Если один, то обычно люди снимают отдельную комнату за 500 баксов в месяц.
Связь - один номер минимум 40 баксов в месяц, это какой-нибудь мелкий оператор будет, явно не Верайзен.
Проезд ...ну давайте 2,75х2х30= 165...не выгодно, поэтому берем за 100 баксов
проездной на месяц. Это и автобусы и трейны сразу. Безлимит. Или вариант - жить в пешей доступности от работы. В большинстве своем нелегалы не владеют инглишем, поэтому южная часть Бруклина - и цена на жилье невысокая и русскоязычный бизнес не парится наличием доков. Поэтому можно не брать проездной, а пополнять МТА кард по мере необходимости и в работать в пределах получаса ходьбы. Но это фигня для вновьприбывших - со временем не будут париться чтобы за 2,75 проехать одну остановку вместо того, чтобы 15-20 минут идти.
Едьба. 200 баксов на одного - с головой. Не в ресторанах, конечно.
Одежда...хрен его знает...очень немного. ну пусть 20 баксов в месяц (в среднем, на самом деле меньше).
Итак, расходы по минимуму порядка 850 баксов в месяц для одного человека. 3000-850=2150 сбережений вполне себе подъемная задача для молодого и здорового нелегала-одиночки с первого месяца. Да, потом начнутся соблазны тратить не по-минимуму...и работать не 7 дней в неделю (да и через полгода-год уже и заработок дневной будет не 100 баксов в день, а 130-160), но это вопрос самодисциплины. ФЛай-бы справился.
Если-же муж с женой и без детей, то результат получится в районе 4500-4800 на двоих.
То есть, молодая семья БЕЗ ДЕТЕЙ (это важно) вполне может за год полтинник на квартиру в Киеве отложить. Если доками не обзаведутся, то на этом уровне и останутся +/-. Потолком заработка будет 25 баксов в час - и это еще за счастье. Но и на эти деньги можно нормально жить и откладывать на вожделенный киевский бетон...хотя через 2-3 года не захотят возвращаться.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 04:17
Прохожий написав:
Faceless
Faceless написав:
Grand Touring написав:Faceless я вообще не пойму, почему вы все к этой клубнике прицепились, наверное это просто самое страшное, что знаете. Нет - самое страшное мясокомбинаты, рыбокомбинаты и заготовка курей - но это мелочь от всей работы в Европе.
Есть такие работы, что делать реально ничего не нужно, а деньги очень хорошие - от покупательной способности которых не захочется быть депутатом и президентом Украины.
У меня достаточно знакомых заробитчан….
, предлагаю стартануть ветку по теме заробитчанства и перенести туда 100-500страниц оффтопа из этой ветки
думаю будет мегапопулярная ветка, как вариант назвать можно "Заробитчанство-самый лучший лайфхак в моей жизни"(с)
Блин, так заробитчане - производители основного топлива для рОкеты КРЖН.
Тут совсем-совсем нет оффтопа.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 04:36
es77 написав: Hotab написав:
Ну если 1.5кило по скромному на жизнь, то это видимо Нью-Йорк. Так там и заработки не 3.5 куе.
700 баксов -за комнатушку.
400 -экономно покушать без ресторанов
100 -мобилка +инет
200 -проездной на общ. транспорт-только в больших городах
- в большей части Америки прийдется платить за машину, бензин
+страховка+парковки+ТО -минимум 300 а скорей 400
даже на одежду на распордаже и бокал пива на выходных 1500 уже не хватит
это если жить без мед.страховки и не болеть
В NY все дороже
Это где комнатушка за 700 баксов?
Семья айтишников из Киева сняла студию в центре Манхеттена за 2000...ну повезло им. Другим тоже повезло снять 1бедрум за 1100 в Бруклине. Кто ищет тот найдет.
Инет дорогой, но за 40 бакосв на мобиле с 4G - с головой хватит, домашний за 60 баксов - фтопку.
Экономно покушать - это можно вложиться и менее 150 баксов в НЙ, без ресторанов. А за 200 баксов НА ОДНОГО можно вполне нормально закупаться едой. Если не бухать и не курить. вести здоровый образ жизни -выгодно.
Машина в НЙ - не нужна, если она не приносит деньги. Парковки, страховка, штрафы конские.
Ну ничего страшного покупать на сейлах - вся Америка так покупает. И богатые и бедные. Начиная с откровенного тряпья в уличных магазинчиках с джинсами за 5-10 баксов, Ти-Джей- Макс/ Маршалл и заканчивая дизайнерскими вещами в Сенчури21.
В общем, кому надо - знает или узнает, поедет, заработает и (специально для Прохожег
о) КУПИТ ОБЯЗАТЕЛЬНО хату на КРЖН, а кому не надо - будет сидеть на завалинке своей мазанки и сокрушаться что пенсия маленькая.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 04:53
Прохожий написав: rjkz написав:
Мир меняется и приоритеты тоже. Мои друзья много лет копили на квартиру в Киеве, живя в аренде...пока не поняли, что хотят жить в другой стране. И как удачно, что они еще не купили квартиру и у них есть на что реализовывать новую цель.
подскажите в столице какой страны цены на недвигу соизмеримы с Киевом?
и кстати, если они "копили много лет но так и не смогли купить" то они точно не Энштейны) но это уже тема другой ветки, типа "полуныци/дупомойства"...
Не, не Эйнштейны. Планктон, можно сказать - оба с ВО, самый престижный ВУЗ Украины по их специальности. Молодые Ышо. А теперь ребенок маленький - вот ради его будущего и захотели. На квартиру у них есть, но им надо не 1к, а минимум 2к+ремонт. У какого процента украинских семей есть хотя-бы на 1к новострой?
Цены...если в тех странах, которые мне нравятся, и в равных сегментах - то не скажу, а вот если сегмент после продажи киевского бетона понизить - то варианты есть. Есть даже вариант продажей 1к хруща на ДВРЗ и влезанием в кооп в НЙ с последующим платежом порядка 600 баксов в месяц как мейнтенс, но то - не для всех.
Мне было-бы проще ответить, если-бы Вы указали, на какую сумму Вы хотите купить недвигу не в Киеве...))))
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Додано: Нед 26 кві, 2020 05:03
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
В Киеве у черкасчанина есть шанс стать депутатом ВРУ, Министром и даже президентом. Возглавить Нафтогаз или Укрзализныцю и стать миллионером за один год. Решать судьбу своей страны, даже если у себя в Черкассах они мыли автомобили или фотографами на свадьбах подрабатывали. Короче, Киев для черкасчанина - это источник неограниченных возможностей.
А в Польше первая более-менее престижная работа будет в лучшем случае только у их детей, а депутатами Сейма, смогут стать их внуки.
Макс, какой %% условных черкасчан станет теми, кем ты им напророчил?
Пойти в игровые автоматы, поставить за зеро и выиграть несколько миллионов, получить их и донести до дома - намного реальней.
По заробитчанству результат намного реальней.
Да, но в Польше этот процент вероятности гарантированно 0% для этого поколения, 0.01% для детей и где-то 0.1% для внуков.
Как иллюстрация успешных черкасчан в Киеве: мой знакомый - чиф кредит офицер в дочке крупного европейского банка. Кем бы он был в Польше? Мелким клерком в отделении банка в Щуцине в лучшем случае.
Макс, когда-то на соседней ветке ты не понял смысла жизни Бига, когда спросил его о его карьерных достижениях. Поверь, далеко не всем важна карьера и кем он будет РАБОТАТЬ. Особенно на чужого дядю.
Польша, как по мне, - самый простой способ жить вне Украины. Кому-то и это нормально. Но мир - огромный! Не мне это ТЕБЕ именно говорить.
Но не всем нужно чувство собственного превосходства над окружающими. Это адесское)))
У людей разные мотивы могут быть. И не всегда они материального или карьерного плана.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 05:16
airmax78 написав:
Наш оракул - Портников - правильно сказал: нет амбиций что-то сделать здесь, участвовать в трансформации своей страны - лучшее решение - уехать туда, где все уже готово, все сделали за вас своим потом и кровью поколения аборигенов.
И я, честно признаюсь, постоянно думаю о таком исходе.
Да потому что люди успели закончить школы, университеты, пережениться, завести детей и дождаться внуков, пока им обещали "светлое будущее" и "свет в конце туннеля".
И есть с чем сравнивать - мы не в СССР живем, что о жизни вне Родины знаем только из хрипящего приемника с "Голосом Америки". Кстати, ладно сейчас. Но как люди сваливали из СССР в 70-е и ранние 80-е ? Часто без языка, без Интернета, без денег ...сжигая за собой мосты, потому что вернуться в СССР было невозможно. Вот это был поступок - полет Гагарина в космос ,когда на него работает 160 млн страна - загородная прогулка.
Даже позднее...у моего отца работал водитель, уехал нелегалом в начале 90-х в США, работал на тяжелых работах на стройке. 12 лет!!!! не видел семью. На высланные деньги семья построила дом в Ивано-Франковской области. Он купил там дом. Потом легализовался и забрал семью. Но, блин! 12 лет без семьи! Вот, на что люди шли.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 05:48
rjkz написав:
...Нелегалу в Нью-Йорке сходу найти работу на менее чем законные 15 баксов в час - как 2 пальца о дорожное покрытие.
...Конечно, это не престижная работа, часто тяжелая и/или неприятная.
...не вижу особых проблем в уборке домов и квартир
- каждый свою-же квартиру убирает, а тут то-же самое, но за 100+ баксов в день.
...пахать без выходных
, а именно так и работают не только нелегалы, но и легалы и даже давно приехавшие.
Вопрос:
А нах нужна такая жизнь?
Нормальный чел, живущий в своей квартире в Киеве и зарабатывающий тыщу баксов, на таких условия не согласится. Если он готов пахать без выходных и по 12 часов в сутки, он и в Киеве умудрится по 2 тыщи зарабатывать. Он в Киеве хоть может себе в кафюшках кофе и пивка попить, в отличие от положения, которое ты ему нарисовал в НЙ. И главное - ощущать себя человеком, а не отбросом.
Я представляю себе современного киевлянина с высшим образованием, с положением и квартирой в Киеве, с нормальной работой, в эммиграции по твоей картине маслом в НЙ - с койкоместом в клоповнике и крысами, убирающего квартиры какой-нибудь черножепой местной аристократии, 12 часов в день, без выходных, постоянно испытывая низость своего положения и ощущая себя лузером.
О чем ты, товарищ?
На такое согласятся только полные никчемы, маргиналы или авантюристы.
Самые сообразительные быстро скумекают и тут же вернутся, часть, сцепив зубы, потерпят как в стройотряде, чтоб заработать несколько тысяч и тоже вернуться, часть пополнит ряды американской нищеты и только лишь для малой части самых высококвалифицированных, ушлых и предприимчивых американская мечта сбудется.
Для всех сбыться она не может по известным законам нашего бытия.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 06:24
rjkz написав:
Экономно покушать - это можно вложиться и менее 150 баксов в НЙ, без ресторанов. А за 200 баксов НА ОДНОГО можно вполне нормально закупаться едой. Если не бухать и не курить. вести здоровый образ жизни -выгодно.
Вопрос:
А нах такая жизнь?
Пропитаться на $200 в неделю можно, но это чтоб не подохнуть с голода.
Это $30 в день.
Перекусить в обед в самой дешевой зарыгаловке обойдется под $15. Но тогда надо поужинать нормально, а это уже обойдется под $20 и тоже в зарыгаловке. Если захотите повкуснее или любите пожрать, то приплюсуйте еще десятку. Будете готовить дома сами - дешевле не получится. Цены на продукты мы тут уже неоднократно обсуждали.
А захотите дабл-эспрессо кофейку, то раскошельтесь на $4. Повторить? Что вам с одного глотка? Пожалуйста! Гоните еще $4! По пивку? С вас $6. Повторить? А может ударило по шарам и желаете закурить? Пожалуйста, вот вам пачка Парламента всего за $13!
Так твоя сотня в день по дороге домой с работы и испарилась.
Надо иметь в НЙ минимум $10 тыщ в месяц, чтобы жить как в Киеве в своей квартире на тыщу.
Я говорю про жизнь, а не про существование и стройотряд.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 06:26
artlife написав: rjkz написав: artlife написав:
А что они будут делать, когда им стукнет 50-55 лет? Тоже на клубнику на сезонные работы?
Кто-то там останется, кто-то вернется в Украину и станет лендлордом, кто-то вернется в свое село и будет жить на заработанное.
А что они в Украине будут делать "когда им стукнет 50-55"?
Я имел ввиду судьбу среднего человека, постоянно работающего в Киеве (лузера по словам Grand Touring) и человека, зарабатывающего на жизнь сезонными работами в Европе, пока молод.
Если очень обобщить, вероятность, что человек, который строил свою жизнь и карьеру в Киеве, в 50-55 будет заниматься тем же самым (с ростом или без, у кого как) довольно высока.
А человек, который провел свою молодость на сезонных работах или на стройках, в 50-55 будет должен менять свою жизнь, пройти через какой-то кризис и начать условно с ноля, чтобы создать новый источник доходов.
Ну у меня есть знакомая, которая когда-то работала в США ( не знаю кем - языка, скорей всего у нее нет, на ВО не похоже - по натуре сельская женщина, в Украине на хлебозаводе работала). У нее уже внуки. Сначала купили и все жили вместе в 3к (муж-жена и 3 взрослые дочери), потом купила дочерям "приданое" - по квартире, младшей оставила свою 3к в доме 00-х, 90+ м2. И уехала с мужем в село жить. А, забыл, в 2015-м, если не ошибаюсь, инвестнула 2 шт 1к в ЖК за Окружной под аренду, начала сдавать в начале 2017.Вот какие были-бы перспективы и у нее и у ее дочерей, не выйдя в какой-то момент она из зоны комфорта? А так и у дочерей есть где жить и у нее неплохая "прибавка к пенсии" (с).
Есть знакомый, который в молодости поработал электриком в Канаде, вернулся - купил 3к и машину в салоне, язык был. Работал то-ли руководителем то-ли манагером киевского представительства украинского производителя кабельно-проводниковой продукции. Купил 3 (или 2к) к в новострое для дочки. Тут сложно сказать, мужик умный, энергичный - скорей всего у него и так все сложилось-бы, но и тот опыт лишним не стал.
Есть знакомый, который за 2,5 года в Канаде на дальнобое заработал на вторую хату в аренду, правда неудачно влез в Аркаду. Заработал на самом деле намного больше, но были большие расходы по другому направлению. А у него карьера была и перспективы в Киеве - ого-го. На первую арендную он заработал еще до Канады. И это помимо квартиры, в которой живет. И это все в 30 лет.
Есть другой пример - мой друг. Закончил КПИ, папа отдал свою Волгу, поездил, продал-доложил - купил ланос, поездил-продал-доложил-купил что-то чуть лучше. С инвестицией своей квартиры не очень повезло - вложились в новострой в 2007, собрали все заначки по всем родственникам, стройка стала - решили вернуть деньги (в гривнах, естественно), влет на курсе и %% по условию договора, но как оказалось - правильно сделали. Потом получили в наследство 2к на Трое. Инженер-энергетик у крупного киевского девелопера, недавно ЖК которого тут обсуждался, карьере больше 12 лет.
И вот чья из 4-х историй выше динамичней и удачней?
Собственно, уж сколько я знаю людей, которые поехали, заработали и вернулись или уехали с концами - никто не жалеет о содеяном. У тех кто не выезжал - не все так интересно в жизни.)))
Зы для Прохожего - я все-таки в контексте ветки написал?
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Додано: Нед 26 кві, 2020 06:34
investorkiev написав: Vlad442 написав: Прохожий написав:
Энштейны)
Эйнштейны
airmax78 написав:
Наш оракул - Портников - правильно сказал: нет амбиций что-то сделать здесь, участвовать в трансформации своей страны - лучшее решение - уехать туда, где все уже готово, все сделали за вас своим потом и кровью поколения аборигенов.
И я, честно признаюсь, постоянно думаю о таком исходе.
Разделим людей на три категории.
Умные и амбициозные. Украина им просто мала и нужно открывать новые горизонты. Исключение айтишники и топовые ученые, которым выгодно получать немного по тем меркам, но быть тут олигархами.
Средние. 80% населения крупных и не очень городов. Тут в знакомой среде с помощью друзей и родственников они будут жить лучше, чем на чужбине с чужим языком, который они никогда в совершенстве не освоят.
Кто не блещет талантами. Там однозначно лучше. Они будут делать простую работу, но получать за нее лучшие деньги. Копать канавы или крутить гайки на конвейере лучше в Германии, а не в селе под Изюмом.
Согласен на 100%.
Плюс, Украина-страна возможностей.
Даже самый обычный дупомой может стать лендлордом, имея хоть немного мозгов и удачи, заработать дупомойством 20-25куе, дождаться 2015 года и впрыгнуть в любую эконом-однушку (Аркада, Дбк4 и пр.).
99.9% эмигрантов не станут там ленллордами никогда.
Во первых, это в Украине некуда влошиться для пассивного дохода кроме бетона и депозита. Да и то и другое - стремно.
Во-вторых, насчет лендлордства - не все так однозначно с %%.
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