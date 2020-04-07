Додано: Нед 26 кві, 2020 04:12

es77 написав: rjkz написав: США - заработки еще выше чем в Канаде, но немного выше стоимость жизни. Попасть легально - практически невозможно, но даже нелегалы за кэшью способны отложить за пару лет на квартиру в Киеве.

США - заработки еще выше чем в Канаде, но немного выше стоимость жизни. Попасть легально - практически невозможно, но даже нелегалы за кэшью способны отложить за пару лет на квартиру в Киеве.

Квартира в Киеве-условно начинается с 35к за хрущ на Дарнице, итого нелегалу нужно откладывать по 2к чистыми в месяц и еще что-то кушать и где-то жить, мало у кого так получится. На покушать/пожить/мобилку/транспорт/прочее отлетит еще мин 1,5к в месяц, итого надо получать мин 3,5к в месяц чистыми- половина американцев столько не зарабатывают. Квартира в Киеве-условно начинается с 35к за хрущ на Дарнице, итого нелегалу нужно откладывать по 2к чистыми в месяц и еще что-то кушать и где-то жить, мало у кого так получится. На покушать/пожить/мобилку/транспорт/прочее отлетит еще мин 1,5к в месяц, итого надо получать мин 3,5к в месяц чистыми- половина американцев столько не зарабатывают.

Нелегалу в Нью-Йорке сходу найти работу на менее чем законные 15 баксов в час - как 2 пальца о дорожное покрытие. Не во время карантина, конечно. 13 баксов в час. Фактически это те-же 15 баксов в час за вычетом налогов. Только работник в SSN и work autorization когда сделает такс ретерн получит эти деньги потом назад. Но на самом деле за 13 баксов в час работодатели ищут днем с огнем. Если на самом деле им работники не нужны, то они предлагают 100 баксов в день кэшем. Но очень много работы предлагается в диапазоне 700-1000 баксов в неделю кэшем. Группы в ФБ, телеге, русрек и тд. Конечно, это не престижная работа, часто тяжелая и/или неприятная. Хотя я не вижу особых проблем в уборке домов и квартир - каждый свою-же квартиру убирает, а тут то-же самое, но за 100+ баксов в день. Итак, минимум 100 баксов в день найти не проблема. От слова совсем. То есть 3 куе сразу на старте, но пахать без выходных, а именно так и работают не только нелегалы, но и легалы и даже давно приехавшие. Причем это именно на первое время - дальше, если активно продолжать искать возможности заработать - до 20 баксов в час работа находится без проблем, но надо приложить усилия.Теперь расходы.Жилье. Это самый главный из расходов - если не шиковать, то это позволит начинать хорошо откладывать с первого-же месяца.Если один, то обычно люди снимают отдельную комнату за 500 баксов в месяц.Связь - один номер минимум 40 баксов в месяц, это какой-нибудь мелкий оператор будет, явно не Верайзен.Проезд ...ну давайте 2,75х2х30= 165...не выгодно, поэтому берем за 100 баксовпроездной на месяц. Это и автобусы и трейны сразу. Безлимит. Или вариант - жить в пешей доступности от работы. В большинстве своем нелегалы не владеют инглишем, поэтому южная часть Бруклина - и цена на жилье невысокая и русскоязычный бизнес не парится наличием доков. Поэтому можно не брать проездной, а пополнять МТА кард по мере необходимости и в работать в пределах получаса ходьбы. Но это фигня для вновьприбывших - со временем не будут париться чтобы за 2,75 проехать одну остановку вместо того, чтобы 15-20 минут идти.Едьба. 200 баксов на одного - с головой. Не в ресторанах, конечно.Одежда...хрен его знает...очень немного. ну пусть 20 баксов в месяц (в среднем, на самом деле меньше).Итак, расходы по минимуму порядка 850 баксов в месяц для одного человека. 3000-850=2150 сбережений вполне себе подъемная задача для молодого и здорового нелегала-одиночки с первого месяца. Да, потом начнутся соблазны тратить не по-минимуму...и работать не 7 дней в неделю (да и через полгода-год уже и заработок дневной будет не 100 баксов в день, а 130-160), но это вопрос самодисциплины. ФЛай-бы справился.Если-же муж с женой и без детей, то результат получится в районе 4500-4800 на двоих.То есть, молодая семья БЕЗ ДЕТЕЙ (это важно) вполне может за год полтинник на квартиру в Киеве отложить. Если доками не обзаведутся, то на этом уровне и останутся +/-. Потолком заработка будет 25 баксов в час - и это еще за счастье. Но и на эти деньги можно нормально жить и откладывать на вожделенный киевский бетон...хотя через 2-3 года не захотят возвращаться.