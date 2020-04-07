Libo написав:

rjkz написав:

...Нелегалу в Нью-Йорке сходу найти работу на менее чем законные 15 баксов в час - как 2 пальца о дорожное покрытие.

...Конечно, это не престижная работа, часто тяжелая и/или неприятная. ...не вижу особых проблем в уборке домов и квартир - каждый свою-же квартиру убирает, а тут то-же самое, но за 100+ баксов в день.

...пахать без выходных, а именно так и работают не только нелегалы, но и легалы и даже давно приехавшие.

...Нелегалу в Нью-Йорке сходу найти работу на менее чем законные 15 баксов в час - как 2 пальца о дорожное покрытие....Конечно, это...не вижу особых проблем- каждый свою-же квартиру убирает, а тут то-же самое, но за 100+ баксов в день...., а именно так и работают не только нелегалы, но и легалы и даже давно приехавшие.

Вопрос:А нах нужна такая жизнь?Нормальный чел, живущий в своей квартире в Киеве и зарабатывающий тыщу баксов, на таких условия не согласится. Если он готов пахать без выходных и по 12 часов в сутки, он и в Киеве умудрится по 2 тыщи зарабатывать. Он в Киеве хоть может себе в кафюшках кофе и пивка попить, в отличие от положения, которое ты ему нарисовал в НЙ. И главное - ощущать себя человеком, а не отбросом.Я представляю себе современного киевлянина с высшим образованием, с положением и квартирой в Киеве, с нормальной работой, в эммиграции по твоей картине маслом в НЙ - с койкоместом в клоповнике и крысами, убирающего квартиры какой-нибудь черножепой местной аристократии, 12 часов в день, без выходных, постоянно испытывая низость своего положения и ощущая себя лузером.О чем ты, товарищ?На такое согласятся только полные никчемы, маргиналы или авантюристы.Самые сообразительные быстро скумекают и тут же вернутся, часть, сцепив зубы, потерпят как в стройотряде, чтоб заработать несколько тысяч и тоже вернуться, часть пополнит ряды американской нищеты и только лишь для малой части самых высококвалифицированных, ушлых и предприимчивых американская мечта сбудется.Для всех сбыться она не может по известным законам нашего бытия.