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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 кві, 2020 06:37
Елена8 написав: rjkz написав:
Мир меняется и приоритеты тоже. Мои друзья много лет копили на квартиру в Киеве, живя в аренде...пока не поняли, что хотят жить в другой стране. И как удачно, что они еще не купили квартиру и у них есть на что реализовывать новую цель.
Даже если бы и купили -это что значит деньги пропали? Квартиру можно и продать.
Чаще всего, когда покупается для себя, то получается дорого, а потом продается дешево.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 06:39
investorkiev написав: Унуноктий написав:
Есть ещё реальный кейс с Канады. Товарищ уехал в 2000 году, тут продал бабушкину квартиру на Михайловской за 30 000 долларов до сих пор плачет. Там взял дом 60-х годов в кредит за 300 000. Сделал ремонт и рассказывает что теперь такой дом уже тысяч 800 стоит. НЕ знаю не проверял его слова. Но он забирал туда родителей старых. Оборудовал им в цоколе отдельную квартирку с отдельным входом. Когда родители умерли сейчас сдаёт её за 1800 долларов в месяц. Вырученные деньги тупо тратит с семьёй на отдых раз в году. Типа на три недели в Италию, с женой и ребёнком, вызывая из Украины туда родителей жены.
и какая мораль?
В Канаде с 2000 цены выросли примерно в 2.5 раза, и в Киеве с 2000 цены выросли примерно в 2,5 раза.
ЗЫ про квартиру в цоколе - чуствуется гены вильнолюдов. Разве в Канаде такое можно делать?
Можно.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 06:52
Libo написав: rjkz написав:
...Нелегалу в Нью-Йорке сходу найти работу на менее чем законные 15 баксов в час - как 2 пальца о дорожное покрытие.
...Конечно, это не престижная работа, часто тяжелая и/или неприятная.
...не вижу особых проблем в уборке домов и квартир
- каждый свою-же квартиру убирает, а тут то-же самое, но за 100+ баксов в день.
...пахать без выходных
, а именно так и работают не только нелегалы, но и легалы и даже давно приехавшие.
Вопрос:
А нах нужна такая жизнь?
Нормальный чел, живущий в своей квартире в Киеве и зарабатывающий тыщу баксов, на таких условия не согласится. Если он готов пахать без выходных и по 12 часов в сутки, он и в Киеве умудрится по 2 тыщи зарабатывать. Он в Киеве хоть может себе в кафюшках кофе и пивка попить, в отличие от положения, которое ты ему нарисовал в НЙ. И главное - ощущать себя человеком, а не отбросом.
Я представляю себе современного киевлянина с высшим образованием, с положением и квартирой в Киеве, с нормальной работой, в эммиграции по твоей картине маслом в НЙ - с койкоместом в клоповнике и крысами, убирающего квартиры какой-нибудь черножепой местной аристократии, 12 часов в день, без выходных, постоянно испытывая низость своего положения и ощущая себя лузером.
О чем ты, товарищ?
На такое согласятся только полные никчемы, маргиналы или авантюристы.
Самые сообразительные быстро скумекают и тут же вернутся, часть, сцепив зубы, потерпят как в стройотряде, чтоб заработать несколько тысяч и тоже вернуться, часть пополнит ряды американской нищеты и только лишь для малой части самых высококвалифицированных, ушлых и предприимчивых американская мечта сбудется.
Для всех сбыться она не может по известным законам нашего бытия.
Я написал о НЕЛЕГАЛАХ, желающих ЗАРАБОТАТЬ и вернуться.
Вариант с людьми, у которых есть доки - совсем другой. 12 часов никто не заставляет работать. вариантов работы - вагон и маленькая телега.
Ну и менталитет постсовка и США - в отношении к престижности работы. Это вообще разные вселенные. То что для нас - работа для отбросов общества, для обычного американца - работа как работа.
Для понимания - в НЙ мусорщики, которые собирают из билдингов мешки с мусором, имеют 50+ долларов в час+бенефиты+Юнион, это Сити-джаб. Почему-то работают преимущественно американцы. Не брезгуют, йопта.
ЗЫ: Чиж - тот еще кадр, любящий находить грязное белье где только сможет.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 07:00
Libo написав: rjkz написав:
Экономно покушать - это можно вложиться и менее 150 баксов в НЙ, без ресторанов. А за 200 баксов НА ОДНОГО можно вполне нормально закупаться едой. Если не бухать и не курить. вести здоровый образ жизни -выгодно.
Вопрос:
А нах такая жизнь?
Пропитаться на $200 в неделю можно, но это чтоб не подохнуть с голода.
Это $30 в день.
Перекусить в обед в самой дешевой зарыгаловке обойдется под $15. Но тогда надо поужинать нормально, а это уже обойдется под $20 и тоже в зарыгаловке. Если захотите повкуснее или любите пожрать, то приплюсуйте еще десятку. Будете готовить дома сами - дешевле не получится. Цены на продукты мы тут уже неоднократно обсуждали.
А захотите дабл-эспрессо кофейку, то раскошельтесь на $4. Повторить? Что вам с одного глотка? Пожалуйста! Гоните еще $4! По пивку? С вас $6. Повторить? А может ударило по шарам и желаете закурить? Пожалуйста, вот вам пачка Парламента всего за $13!
Так твоя сотня в день по дороге домой с работы и испарилась.
Надо иметь в НЙ минимум $10 тыщ в месяц, чтобы жить как в Киеве в своей квартире на тыщу.
Я говорю про жизнь, а не про существование и стройотряд.
Мы про какой НЙ говорим? Цены в магазинах НЙ в среднем чуть выше киевских - что-то чуть дороже, что-то чуть дешевле. Что-то намного дороже, что-то намного дешевле. Если типа "органик", то однозначно дороже, но в Украине Органик нет совсем.
Я написал про 200 баксов на ОДНОГО В МЕСЯЦ.
Если будет угодно, могу расписать цены на основные продукты питания. Но меня Прохожий закидает тапками.
ЗЫ."Ваша галя балувана".
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Додано: Нед 26 кві, 2020 08:12
rjkz написав:
Я написал про 200 баксов на ОДНОГО В МЕСЯЦ.
Е
Просто не трезв ты уже...
Если на работе обедать в гадюшном Макдональдсе за $10, то уже только на обеды получается больше $200 в месяц из расчета 21 рабочий день.
Я сейчас на карантине в Whilefoods покупаю продукты на неделю
на $100 + на $100 в украинском магазине. Это уже $200. Плюс еще на неделе докупаю свеженькую клубничку, ягодки, фрукты, хлеб, молоко, мяско. Хорошая говядина $12 за фунт, баранья нога $50, хорошая свежая рыба $20 за фунт, картошка $1 за фунт ($2 за кг), помидоры $2,5 за фунт ($5 за кг), хлеб $4 буханка.
Достава из ресторанов сейчас с карантинной скидкой $20-$30 (за обед или ужин)и доставщику еще надо дать сверху пятерку чаевых.
И это без учета бухла и курева, выходов на кофе, в люди, на случки, в общество, в кино, на встречу с прекрасным, без бензина, штрафов, мойки, обсуживания машины, фитнеса, расходов на гигиену и медицину, без расходов на отдых, без учета отчислений на накопления на обратный билет в Киев, без одежды, обуви, без расходов на уборку дома, на адвоката и т.д.
О каких $200 в месяц ты говоришь?
Надо еще хорошо взять себя в руки и поэкономить, чтоб уложиться в $2000 на человека.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 08:15
rjkz написав: Libo написав: rjkz написав:
Экономно покушать - это можно вложиться и менее 150 баксов в НЙ, без ресторанов. А за 200 баксов НА ОДНОГО можно вполне нормально закупаться едой. Если не бухать и не курить. вести здоровый образ жизни -выгодно.
Вопрос:
А нах такая жизнь?
Пропитаться на $200 в неделю можно, но это чтоб не подохнуть с голода.
Это $30 в день.
Перекусить в обед в самой дешевой зарыгаловке обойдется под $15. Но тогда надо поужинать нормально, а это уже обойдется под $20 и тоже в зарыгаловке. Если захотите повкуснее или любите пожрать, то приплюсуйте еще десятку. Будете готовить дома сами - дешевле не получится. Цены на продукты мы тут уже неоднократно обсуждали.
А захотите дабл-эспрессо кофейку, то раскошельтесь на $4. Повторить? Что вам с одного глотка? Пожалуйста! Гоните еще $4! По пивку? С вас $6. Повторить? А может ударило по шарам и желаете закурить? Пожалуйста, вот вам пачка Парламента всего за $13!
Так твоя сотня в день по дороге домой с работы и испарилась.
Надо иметь в НЙ минимум $10 тыщ в месяц, чтобы жить как в Киеве в своей квартире на тыщу.
Я говорю про жизнь, а не про существование и стройотряд.
Мы про какой НЙ говорим? Цены в магазинах НЙ в среднем чуть выше киевских - что-то чуть дороже, что-то чуть дешевле. Что-то намного дороже, что-то намного дешевле. Если типа "органик", то однозначно дороже, но в Украине Органик нет совсем.
Я написал про 200 баксов на ОДНОГО В МЕСЯЦ.
Если будет угодно, могу расписать цены на основные продукты питания. Но меня Прохожий закидает тапками.
ЗЫ."Ваша галя балувана".
В Гермашке 200 евро в месяц это красная рыба, мясо каждый день, овощи Фрукты от пуза, пиво каждый день. Клубника круглогодично. Так что 200 дол. в месяц в большом яблоке вполне верю.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Нед 26 кві, 2020 09:26
airmax78 написав:
Как иллюстрация успешных черкасчан в Киеве: мой знакомый - чиф кредит офицер
в дочке крупного европейского банка. Кем бы он был в Польше? Мелким клерком в отделении банка в Щуцине в лучшем случае.
Не розкритим залишилось питання, який % всіх черкасчан переїхавших в Київ, стали такими успішними, як Ваш знайомий?
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Додано: Нед 26 кві, 2020 09:33
airmax78 написав:
Наш оракул - Портников - правильно сказал: нет амбиций что-то сделать здесь, участвовать в трансформации своей страны - лучшее решение - уехать туда, где все уже готово, все сделали за вас своим потом и кровью поколения аборигенов.И я, честно признаюсь, постоянно думаю о таком исходе
.
Чомусь такі люди, як ви постійно думають об ісходе???
Але чомусь не йдуть
? Що заважає?....
Я до чого...Поки будеш думати, ісходіть буде нікуди чи років буде за 50-60, і сил не буде.
І може так статить, що маскимальний ісход, який буде свєтіть - із ЛКРЖН (Лук"янівський ринок житлової нерухості, Рашка) на ЛКРЖН (Лембірський ринок житлової нерухості, але в ЄС)
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Додано: Нед 26 кві, 2020 09:42
change_pm написав: airmax78 написав:
Как иллюстрация успешных черкасчан в Киеве: мой знакомый - чиф кредит офицер
в дочке крупного европейского банка. Кем бы он был в Польше? Мелким клерком в отделении банка в Щуцине в лучшем случае.
Не розкритим залишилось питання, який % всіх черкасчан переїхавших в Київ, стали такими успішними, як Ваш знайомий?
Небольшой %. Но в Польше этот % успешных черкасчан равен 0%. Ну, конечно, если не считать успехом покупку 15-летней бэхи.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 09:44
investorkiev написав:
Даже самый обычный дупомой может стать лендлордом
, имея хоть немного мозгов и удачи, заработать дупомойством 20-25куе, дождаться 2015 года и впрыгнуть в любую эконом-однушку (Аркада, Дбк4 и пр.).
99.9% эмигрантов не станут там ленллордами никогда.
Чесно кажучи, так теперь смішно про дупомоїв читати від investorkiev.
Сам то не так далеко пішов, зі Сталіно проїхав, киянку охмурів і тепер лєндлордствує за її грощі
can't stop laughing....
історія успіху...МБА - це що, Макєєвська бурса якась
В іншому світлі тепер виглядають паркувальні історії на Рено в другому ряді на Хрещатику, любов до Рашки і так далі...хахаха
ps. Вважаю, що Вам варто в світлі нових обставин змінити нік на инвесторСталино
, і розказувати нові окуітєльні історії....
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