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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3697369836993700

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 09:46

  Унуноктий написав:Кстати да, отрицательная демография в Киеве, прекратится в 2021 году, в связи с коронавирусомю Две причины: 1) коронавирус выкосит енсионеров в этом года с запасом на перёд ориентировочно в ноябре-декабре; 2) В январе-феврале будет аномальное увеличение рождаемости;


Короновірус косить 10 людей в день.
При смертності по Україні 1700 людей на добу.

В період 2020-2035 україну чекає прірва в демографії коли на одного працюючого буде 3 пенсіонери. Тому орендному бізнесу кінець
Кінець з нормальною дохідністю, але якщо вам буде вистачати 3% окей .

А судячи по тому що ви купуєте Медовий, а не вимучуєте Паї земельні, у вас з матчастиною проблеми, як і здатністю інвестувати
xio13
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 09:51

  airmax78 написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:Как иллюстрация успешных черкасчан в Киеве: мой знакомый - чиф кредит офицер в дочке крупного европейского банка. Кем бы он был в Польше? Мелким клерком в отделении банка в Щуцине в лучшем случае.

Не розкритим залишилось питання, який % всіх черкасчан переїхавших в Київ, стали такими успішними, як Ваш знайомий?

Небольшой %. Но в Польше этот % успешных черкасчан равен 0%. Ну, конечно, если не считать успехом покупку 15-летней бэхи.


Маніпулювати звичайно можна. Але до чого тут Польща? Такі люди, як ваш знайомій в РП і не поїдуть, так же ж?
Хоча... в мене є знайомий в Польщі, так він працює HR директором крупної компанії після того, як втік з Донбасу. І я, коли там працював, не останню позицію займав :)
І взагалі, не проблема подивитись Лінкедин і побачити скільки наших в Польщі займає керівні позиції.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 10:00

Так, хлоп"ята, ви вже якось визначайтеся щодо якості життя у США. Бо я, начитавшись Рікза, купую на осінь квиток до НЙ, начитавшись Лібо, повертаю. Так і розоритися недовго. То куди бігти??? А тут ще й хлопчина у кашкеті дойче унтер-офіцера - про халяву у Німеччині.... Може спустимося на грішну забетоновану київську землю ??
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 10:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:прекрасный шанс заскочить в рОкету Юнити. Есть однухи по1530 за метр.

Недалече Креатор сити стоять будет, место получше с точки зрения транспортной развязки, вроде как проект с претензией на дороговизну
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 10:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:и какая мораль?

В Канаде с 2000 цены выросли примерно в 2.5 раза, и в Киеве с 2000 цены выросли примерно в 2,5 раза.

Предполагаю, что в Канаде в 2000-м был рынок недвижимости, а у нас был даже не базар, а придорожная торговля с рук. В 2000-м киевская однуха была равна цене 1-2 ВАЗов, канадская однуха наверняка была эквивалентна небольшому автопарку таких авто. У нас не было в 2000м кредитования, сделки, восновном, носили обменный, разменный характер, денег живых не было, потому цена-условность для эквивалентного обмена.
Так что рост в 2.5 раза-совпадение
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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